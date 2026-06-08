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    Kerala
    Posted On
    date_range 8 Jun 2026 10:27 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Jun 2026 10:27 PM IST

    44 വനിതാ സി.പി.ഒമാരുടെ പാ​സി​ങ് ഔ​ട്ട് പ​രേ​ഡി​ൽ

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    44 വനിതാ സി.പി.ഒമാരുടെ പാ​സി​ങ് ഔ​ട്ട് പ​രേ​ഡി​ൽ
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    കേ​ര​ള പൊ​ലീ​സ് അ​ക്കാ​ദ​മി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന വ​നി​താ പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ പാ​സി​ങ് ഔ​ട്ട് പ​രേ​ഡിൽ ആം​ഡ് പൊ​ലീ​സ് ബ​റ്റാ​ലി​യ​ൻ എ.​ഡി.​ജി.​പി ദി​നേ​ന്ദ്ര ക​ശ്യ​പ് അ​ഭി​വാ​ദ്യം സ്വീ​ക​രി​ക്കുന്നു

    തൃ​ശൂ​ർ: കേ​ര​ള പൊ​ലീ​സ് അ​ക്കാ​ദ​മി​യി​ൽ പ​രി​ശീ​ല​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ 21-എ ​ബാ​ച്ചി​ലെ 44 റി​ക്രൂ​ട്ട് വ​നി​താ സി.പി.ഒമാരുടെ പാ​സി​ങ് ഔ​ട്ട് പ​രേ​ഡി​ൽ ആം​ഡ് പൊ​ലീ​സ് ബ​റ്റാ​ലി​യ​ൻ എ.​ഡി.​ജി.​പി ദി​നേ​ന്ദ്ര ക​ശ്യ​പ് അ​ഭി​വാ​ദ്യം സ്വീ​ക​രി​ച്ചു.

    ഒ​മ്പ​ത് മാ​സ​ത്തെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന പ​രി​ശീ​ല​ന​മാ​ണ് ഇ​വ​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ​ത്. സ​ജ​ന യൂ​സ​ഫ് ന​യി​ച്ച പ​രേ​ഡി​ന്റെ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ് ഇ​ൻ ക​മാ​ൻ​ഡ് എം. ​ഷ​ഫ്ന ആ​യി​രു​ന്നു. പ​രി​ശീ​ല​ന കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച​വ​ർ​ക്ക് ആം​ഡ് പൊ​ലീ​സ് ബ​റ്റാ​ലി​യ​ൻ എ.​ഡി.​ജി.​പി പു​ര​സ്കാ​രം വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. മി​ക​ച്ച ഇ​ൻ​ഡോ​ർ കേ​ഡ​റ്റാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത് ജെ. ​ഫാ​ത്തി​മ​ബീ​വി​യാ​ണ്.

    മി​ക​ച്ച ഔ​ട്ട്ഡോ​ർ കേ​ഡ​റ്റാ​യി സ​ജ​ന യൂ​സ​ഫ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. വൈ. ​മാ​ജി​ത​യാ​ണ് മി​ക​ച്ച ഷൂ​ട്ട​ർ. മി​ക​ച്ച ആ​ൾ റൗ​ണ്ട​റാ​യി സി.​എം. ഫ​സ​ല തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. ശാ​സ്ത്ര​സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​യു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഫോ​റ​ൻ​സി​ക് സ​യ​ൻ​സ്, ഫോ​റ​ൻ​സി​ക് മെ​ഡി​സി​ൻ, പീ​നോ​ള​ജി, വി​ക്ടി​മോ​ള​ജി, സൈ​ബ​ർ ഫോ​റ​ൻ​സി​ക് എ​ന്നീ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ലും പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കി.

    കേ​ര​ള പൊ​ലീ​സ് അ​ക്കാ​ദ​മി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഐ.​ജി കെ. ​സേ​തു​രാ​മ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

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    TAGS:Kerala PoliceKerala Police AcademyPolice Passing Out ParadeWomen CPO
    News Summary - 44 women CPOs in passing out parade
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