    Kerala
    Posted On
    4 Jan 2026 11:25 PM IST
    Updated On
    4 Jan 2026 11:25 PM IST

    ആശുപത്രിക്ക്​ മുന്നിൽ കാറിൽ യുവതിയുടെ പ്രസവം; കാ​റി​ന​ക​ത്തു​ത​ന്നെ പ​രി​ച​രിച്ച് ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ

    മ​ര​ട് (കൊ​ച്ചി): ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള യാ​ത്ര​ക്കി​ടെ കാ​റി​ൽ പ്ര​സ​വി​ച്ച യു​വ​തി​ക്കും കു​ഞ്ഞി​നും ര​ക്ഷ​ക​രാ​യി ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രു​​ടെ സം​ഘം. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 8.45ന്​ ​നെ​ട്ടൂ​ർ വി.​പി.​എ​സ്. ലേ​ക്‌​ഷോ​ർ ആ​ശു​പ​ത്രി അ​ത്യാ​ഹി​ത വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന് സ​മീ​പ​മാ​യി​രു​ന്നു സം​ഭ​വം. പ്ര​സ​വ​വേ​ദ​ന​യു​മാ​യി ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ച ക​ണ്ണൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി​യാ​യ 21കാ​രി​യു​ടെ​യും ആ​ൺ കു​ഞ്ഞി​ന്‍റെ​യും ജീ​വ​നാ​ണ് കൃ​ത്യ​സ​മ​യ​ത്തെ ഇ​ട​പെ​ട​ലി​ലൂ​ടെ അ​ത്യാ​ഹി​ത വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലെ ഡോ. ​ആ​ദി​ൽ അ​ഷ്റ​ഫി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള വി​ദ​ഗ്ധ സം​ഘം ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

    യു​വ​തി​യും കു​ടും​ബ​വും അ​ത്യാ​ഹി​ത വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന് മു​ന്നി​ലെ​ത്തി കാ​ർ നി​ർ​ത്തു​മ്പോ​ൾ കു​ഞ്ഞ് പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന് തു​ട​ങ്ങി​യി​രു​ന്നു. ഇ​തോ​ടെ ഡോ. ​ആ​ദി​ൽ അ​ഷ്റ​ഫി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സം​ഘം ഓ​ടി​യെ​ത്തി. യു​വ​തി​യെ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക്കു​ള്ളി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റാ​വു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​മ​ല്ലെ​ന്ന് തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ ഡോ​ക്ട​ർ വോ​ൾ​വോ കാ​റി​ൽ​വെ​ച്ചു​ത​ന്നെ പ്ര​സ​വ​ത്തി​ന്​ സൗ​ക​ര്യ​മൊ​രു​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. വി​വാ​ഹ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​നാ​ണ് ത​ല​ശ്ശേ​രി​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ കു​ടും​ബം ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം അ​രൂ​രി​ൽ എ​ത്തി​യ​ത്. ജ​നു​വ​രി 22നാ​ണ് പ്ര​സ​വം നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്.

    എ​ന്നാ​ൽ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ചെ വേ​ദ​ന തു​ട​ങ്ങി. ഇ​തോ​ടെ ഇ​വ​ർ അ​രൂ​രി​ലെ ഒ​രു ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ​ത്തി പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച്​ തു​ട​ർ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. രാ​വി​ലെ എ​ട്ട് മ​ണി​യോ​ടെ വേ​ദ​ന ശ​ക്ത​മാ​യ​തോ​ടെ ലേ​ക്‌​ഷോ​റി​ലേ​ക്ക് പു​റ​പ്പെ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. യു​വ​തി ലേ​ബ​ർ റൂ​മി​ൽ പ്ര​സ​വാ​ന​ന്ത​ര പ​രി​ച​ര​ണ​ത്തി​ലാ​ണ്. കു​ഞ്ഞ് എ​ൻ.​ഐ.​സി.​യു​വി​ലു​മാ​ണ്. അ​ടി​യ​ന്ത​ര വൈ​ദ്യ​സ​ഹാ​യം ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള നി​ല​യി​ലാ​ണ്​ യു​വ​തി​യും കു​ഞ്ഞു​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ ഡോ. ​ആ​ദി​ൽ അ​ഷ്റ​ഫ് പ​റ​ഞ്ഞു. ഡോ. ​അ​രു​ണി​ന്‍റെ പ​രി​ച​ര​ണ​ത്തി​ൽ കു​ഞ്ഞ് എ​ൻ.​ഐ.​സി​യു​വി​ൽ സു​ര​ക്ഷി​ത​നാ​ണെ​ന്ന് പീ​ഡി​യാ​ട്രി​ക് വി​ഭാ​ഗം മേ​ധാ​വി ഡോ. ​ന​വീ​ൻ ആ​ന്‍റോ​യും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

