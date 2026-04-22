തൃശൂരിൽ മന്ത്രിമാരുടെ വാർത്താസമ്മേളനം തടസപ്പെടുത്തി യുവതി
തൃശൂർ: കലക്ടറേറ്റിൽ മന്ത്രിമാരായ വി.എൻ. വാസവൻ, ആർ. ബിന്ദു, കടന്നപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്ത വാർത്താസമ്മേളനം തടസപ്പെടുത്തി യുവതിയുടെ പ്രതിഷേധം. കലക്ടറേറിലെ ചേമ്പറിൽ വാർത്താസമ്മേളനം തുടങ്ങുന്നതിനു തൊട്ടുമുമ്പാണ് യുവതി മന്ത്രിമാർക്ക് മുന്നിൽ നിലയുറപ്പിച്ചത്.
തന്റെ വീടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികളിൽ കാലങ്ങളായി നടപടിയെടുക്കുന്നില്ലെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് അവർ മാധ്യമങ്ങൾക്കും മന്ത്രിമാർക്കും മുന്നിൽ നിലയുറപ്പിച്ചത്. മന്ത്രിമാർ നേരിട്ട് അനുനയിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും യുവതി വഴങ്ങിയില്ല.
വാർത്താസമ്മേളനം തടസപ്പെട്ടതോടെ മന്ത്രി ഡോ. ആർ. ബിന്ദു നേരിട്ട് യുവതിയോട് സംസാരിക്കുകയും പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാമെന്ന് ഉറപ്പുനൽകുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ, തന്റെ പരാതികൾ കാലങ്ങളായി ആരും കേൾക്കുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ പ്രതിഷേധം തുടരുകയായിരുന്നു. ഒടുവിൽ വനിതാ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെത്തി യുവതിയെ അവിടെ നിന്ന് നിർബന്ധപൂർവ്വം മാറ്റുകയായിരുന്നു. ഇതിനുശേഷമാണ് മന്ത്രിമാർക്ക് വാർത്താസമ്മേളനം തുടരാനായത്.
മുണ്ടത്തിക്കോട് വെടിക്കെട്ടുപുര സ്ഫോടനം - മരിച്ചവരുടെ ആശ്രിതര്ക്ക് 14 ലക്ഷം രൂപ; ജുഡീഷ്യല് അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചു.
തൃശ്ശൂര്: മുണ്ടത്തിക്കോട് വെടിക്കെട്ടുപുര സ്ഫോടനത്തെ സവിശേഷ ദുരന്തമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ സ്റ്റേറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടിവ് കമ്മിറ്റിക്ക് മന്ത്രിസഭായോഗം നിര്ദ്ദേശം നല്കി. സ്ഫോടനം സംബന്ധിച്ച് ജുഡീഷ്യല് അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ജസ്റ്റിസ് സി.എന് രാമചന്ദ്രന് നായര് ഏകാംഗ ജുഡീഷ്യല് കമ്മീഷനാണ് അന്വേഷണത്തിന്റെ ചുമതല.
സ്ഫോടനത്തില് മരിച്ചവരുടെ ആശ്രിതര്ക്ക് സംസ്ഥാന ദുരന്ത പ്രതികരണ നിധിയില് നിന്നും 4 ലക്ഷം രൂപയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയില് നിന്നും 10 ലക്ഷം രൂപയും ഉള്പ്പെടെ 14 ലക്ഷം രൂപ അടിയന്തിര ധനസഹായം അനുവദിക്കും.
പരിക്കേറ്റവര്ക്ക് ദുരന്തപ്രതികരണ നിധി പ്രകാരം അനുവദനീയമായ തുകയും അതിനു പുറമെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസനിധിയില് നിന്നും 2 ലക്ഷം രൂപ അടിയന്തിര ധനസഹായമായി അനുവദിക്കും.
പരിക്കേറ്റവര്ക്ക് 6 മാസത്തേക്കുള്ള സര്ക്കാര്/സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലെ ചികിത്സാചെലവ് സര്ക്കാര് ഏറ്റെടുക്കും. ഇതിനാവശ്യമായ തുക ജില്ലാ കളക്ടറുടെ ശിപര്ശയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയില് നിന്നും അനുവദിക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിനു പുറമെ ദുരന്ത പ്രതികരണ നിധിയില് നിന്നും അനുവദിനീയമായ തുക ചികിത്സാ ധനസഹായമായി നല്കും.
ആറുമാസത്തിലധികമായി ചികിത്സ വേണ്ടിവന്നാല് മെഡിക്കല് ബോര്ഡിന്റെ തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് ശിപാര്ശ ചെയ്യപ്പെട്ട സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളില് ചികിത്സ ചെലവ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയില് നിന്നും അനുവദിക്കും.
തിരച്ചിലും രക്ഷാപ്രവര്ത്തനവും സുഗമമാക്കുന്നതിനുവേണ്ടി പ്രദേശത്തെ സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടെ മതില് പൊളിക്കുകയും വയല് നികത്തുകയും ചെയതിട്ടുണ്ട്. അവ പൂര്വ്വ സ്ഥിതിയില് ആക്കുന്നതിന് ചെലവാകുന്ന യഥാര്ത്ഥ തുക ജില്ലാ കളക്ടറുടെ ശിപാര്ശയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് ദുരന്തപ്രതികരണ നിധിയില് നിന്നും അനുവദിക്കും.
ദുരന്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൃതദേഹങ്ങള് മറവു ചെയ്യുന്നതിനും, ഡി എന് എ മാച്ചിംഗിനായി സാമ്പിളുകള് ശേഖരിക്കുന്നതിനുമായി സ്റ്റാന്ഡേര്ഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രൊസീജ്യര് (SOP) പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ നിര്ദ്ദേശം സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ സ്റ്റേറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടിവ് കമ്മിറ്റിക്ക് നല്കി.
അടിയന്തര പ്രതികരണത്തിനായി 50 ലക്ഷം രൂപ ദുരന്ത പ്രതികരണ നിധിയില് നിന്നും ഇന്നലെ അനുവദിച്ച നടപടി സാധൂകരിച്ചു. ദുരന്ത പ്രതികരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ചെലവുകള് ഈ തുകയില് നിന്നും ചെലവഴിക്കാന് ജില്ലാ കലക്ടര്ക്ക് അനുമതി നല്കി.
സ്ഫോടനം കാരണം സമീപ വീടുകള്ക്കുണ്ടായ നാശനഷ്ടത്തിന്റെ തോത് കണക്കാക്കി അടിയന്തിരമായി റിപ്പോര്ട്ട് സമര്പ്പിച്ച് എസ് ഡി ആര് എഫില് നിന്നും തുക ലഭ്യമാക്കാന് ജില്ലാ കലക്ടറെ ചുമതലപ്പെടുത്തി.
