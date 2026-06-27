Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightതിരുവനന്തപുരത്ത്...
    Kerala
    Posted On
    date_range 27 Jun 2026 2:31 PM IST
    Updated On
    date_range 27 Jun 2026 2:32 PM IST

    തിരുവനന്തപുരത്ത് ഭർതൃപീഡനത്തെ തുടർന്ന് യുവതി ജീവനൊടുക്കി; മർദന ദൃശ്യങ്ങൾ അമ്മക്ക് അയച്ചുനൽകിയിരുന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    തിരുവനന്തപുരത്ത് ഭർതൃപീഡനത്തെ തുടർന്ന് യുവതി ജീവനൊടുക്കി; മർദന ദൃശ്യങ്ങൾ അമ്മക്ക് അയച്ചുനൽകിയിരുന്നു
    cancel

    തിരുവനന്തപുരം: ആറ്റുകാലിൽ ഭർതൃപീഡനത്തെ തുടർന്ന് യുവതി ജീവനൊടുക്കി. വർക്കല സ്വദേശിനി ആരതിയെയാണ് വാടകവീട്ടിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. സംഭവത്തിൽ ഭർത്താവ് അതുലിനെതിരെ ആരതിയുടെ കുടുംബം പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി. അതുലിന്റെ നിരന്തരമായ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ പീഡനമാണ് യുവതിയുടെ മരണത്തിന് കാരണമായതെന്ന് ബന്ധുക്കൾ ആരോപിക്കുന്നു.

    ഒന്നര വർഷം മുമ്പായിരുന്നു ഇവരുടെ വിവാഹം. വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ അതുൽ ആരതിയെ ക്രൂരമായി മർദിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഈ മർദനങ്ങളുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ആരതി തന്റെ അമ്മക്ക് അയച്ചുകൊടുത്തിരുന്നു. വിവാഹസമയത്ത് നൽകിയ 50 പവൻ സ്വർണം അതുൽ പല ഘട്ടങ്ങളിലായി പണയം വെച്ചതും പണം ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള പീഡനവും കുടുംബപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമായി. കൂടാതെ, അതുലിന് മറ്റു ബന്ധങ്ങളുണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞത് തർക്കങ്ങൾ രൂക്ഷമാക്കിയെന്നും ബന്ധുക്കൾ പറഞ്ഞു.

    ഇന്നലെ രാത്രി ഇവർ തമ്മിൽ കടുത്ത വഴക്കുണ്ടാകുകയും അതുൽ ആരതിയെ മർദിക്കുകയും ചെയ്തു. മർദനത്തിന് ശേഷം അതുൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയ സമയത്താണ് ആരതി ജീവനൊടുക്കിയത്. അമ്മയുമായി ഫോണിൽ സംസാരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ആരതി കടുംകൈ ചെയ്തതെന്ന് ബന്ധുക്കൾ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

    അതുലിന്റെ മുൻ വിവാഹനിശ്ചയം മുടങ്ങിയതിനെ തുടർന്ന് മറ്റൊരു യുവതി നേരത്തെ ആത്മഹത്യ ചെയ്തിരുന്നു. ഈ വിവരം ആരതിയുടെ കുടുംബത്തിന് അറിയാമായിരുന്നില്ല. ആറു മാസം മുൻപാണ് ഇവർ വാടകവീട്ടിലേക്ക് താമസം മാറിയത്. സംഭവത്തിൽ ഇൻക്വസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ആരതിയുടെ ശരീരത്തിൽ മർദനമേറ്റതിന്റെ പാടുകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആരതിയുടെ ആത്മഹത്യാകുറിപ്പും ഡയറിയും പൊലീസ് പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫോർട്ട് പൊലീസ് അസ്വാഭാവിക മരണത്തിന് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.


    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Death NewstrivandrumPolice CaseDomestic ViolenceHusband abusedomestic abuse
    News Summary - woman dies by suicide after husband abusing
    Similar News
    Next Story
    X