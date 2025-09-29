Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightബൈക്കും സ്കൂട്ടറും...
    Kerala
    Posted On
    date_range 29 Sept 2025 10:37 PM IST
    Updated On
    date_range 29 Sept 2025 11:04 PM IST

    ബൈക്കും സ്കൂട്ടറും കൂട്ടിയിടിച്ച് യുവതി ടിപ്പറിനടിയിൽപെട്ട് മരിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ബൈക്കും സ്കൂട്ടറും കൂട്ടിയിടിച്ച് യുവതി ടിപ്പറിനടിയിൽപെട്ട് മരിച്ചു
    cancel

    ഓയൂർ: ബൈക്കും സ്കൂട്ടറും കൂട്ടിയിടിച്ച് സ്കൂട്ടറിന്റെ പിന്നിൽ ഇരുന്ന വീട്ടമ്മ ടിപ്പറിന് അടിയിൽപ്പെട്ട് മരിച്ചു. ആറ്റിങ്ങൽ കല്ലമ്പലം പ്രവീൺ സദനത്തിൽ പ്രവീണിന്റെ ഭാര്യ ദിവ്യ (38) ആണ് മരിച്ചത്. തിങ്കൾ രാവിലെ എട്ടരയോടെയായിരുന്നു അപകടം.

    പ്രവീണും ദിവ്യയും മകൾ ശിവപാർവ്വതിയും കൂടി ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിനായി പോകുന്ന വഴിയിൽ വേങ്കോട് ഭാഗത്ത് വെച്ച് മറ്റൊരു ബൈക്കുമായി കൂട്ടിയിടിച്ച് ടിപ്പറിന്റെ അടിയിലേക്ക് തെറിച്ച് വീഴുകയും ദിവ്യയുടെ ദേഹത്തു കൂടി ടിപ്പർ കയറുകയുമായിരുന്നു. ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. സംസ്കാരം ചൊവ്വാഴ്ച വീട്ടുവളപ്പിൽ. മക്കൾ: ശിവപാർവ്വതി, ശിവപ്രിയ .

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kollam NewsAccident News
    News Summary - Woman dies after being crushed under tipper after bike and scooter collide
    Similar News
    Next Story
    X