Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    6 Nov 2025 8:06 PM IST
    Updated On
    6 Nov 2025 8:06 PM IST

    തൊഴിലുറപ്പ് ജോലിയിൽ മണ്ണ്​ കിളക്കുന്നതിനിടെ അണലിയുടെ കടിയേറ്റ സ്ത്രീ മരിച്ചു

    തൊഴിലുറപ്പ് ജോലിയിൽ മണ്ണ്​ കിളക്കുന്നതിനിടെ അണലിയുടെ കടിയേറ്റ സ്ത്രീ മരിച്ചു
    Listen to this Article

    കുറ്റ്യാടി (കോഴിക്കോട്): തൊഴിലുറപ്പ് ജോലിക്കിടെ, പാമ്പുകടിയേറ്റ് ചികിത്സയിലിരുന്ന സ്​ത്രീ മരിച്ചു. കാവിലുമ്പാറ പഞ്ചായത്തിലെ പൂതമ്പാറയിലെ വലിയപറമ്പത്ത് കല്യാണിയാണ് (65) കോഴിക്കോട്​ മെഡിക്കൽ കോളജ്​ ആശുപത്രിയിൽ മരിച്ചത്​.

    ചൂരണി പ്രദേശത്തെ​ കൃഷിത്തോട്ടത്തിൽ കയ്യാല നന്നാക്കാൻ മണ്ണ്​ കിളക്കുന്നതിനിടയിൽ അണലിയുടെ കടിയേൽക്കുകയായിരുന്നു. ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചക്കാണ്​ സംഭവം. സഹതൊഴിലാളികൾ ആദ്യം പ്രദേശത്തെ വിഷവൈദ്യനെ കാണിക്കുകയും പിന്നീട്​, കുറ്റ്യാടി ഗവ. താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കുകയുമായിരുന്നു. പ്രാഥമിക ചികിത്സകൾക്കു ശേഷം മെഡിക്കൽ കോളജിലേക്ക് മാറ്റിയെങ്കിലും​ ബുധനാഴ്ച രാത്രിയിൽ​ മരിച്ചു.

    ഭർത്താവ്: ചാത്തു. മക്കൾ: ബിജു, ബിനു, ബിജില. മരുമക്കൾ: ബിന്ധിക, സജേഷ്​(മൊയിലോത്തറ). സഹോദരങ്ങൾ: മാതു, ജാനു, റീജ, ചന്ദ്രി, അശോകൻ, ചന്ദ്രൻ, ബാലൻ.

    TAGS:SnakebiteviperObituary
