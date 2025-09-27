Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ല്‍...
    Kerala
    Posted On
    date_range 27 Sept 2025 12:18 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Sept 2025 12:18 AM IST

    ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ല്‍ അ​മ്മ​ക്ക് കൂ​ട്ടി​രി​പ്പി​നെ​ത്തി​യ യു​വ​തി​യെ ആ​ക്ര​മി​ക്കാ​ന്‍ ശ്ര​മം; പ്രതി പിടിയിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ല്‍ അ​മ്മ​ക്ക് കൂ​ട്ടി​രി​പ്പി​നെ​ത്തി​യ യു​വ​തി​യെ ആ​ക്ര​മി​ക്കാ​ന്‍ ശ്ര​മം; പ്രതി പിടിയിൽ
    cancel
    Listen to this Article

    മു​ള​ങ്കു​ന്ന​ത്തു​കാ​വ് (തൃ​ശൂ​ർ): ഗ​വ. മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ കോ​ള​ജ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ല്‍ അ​മ്മ​ക്ക് കൂ​ട്ടി​രി​പ്പി​നെ​ത്തി​യ യു​വ​തി​യെ ലൈം​ഗി​ക​മാ​യി ആ​ക്ര​മി​ക്കാ​ന്‍ ശ്ര​മി​ച്ച യു​വാ​വി​നെ രോ​ഗി​ക​ളു​ടെ കൂ​ട്ടി​രി​പ്പു​കാ​രും ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും ചേ​ര്‍ന്ന് പി​ടി​കൂ​ടി പൊ​ലീ​സി​ല്‍ ഏ​ൽ​പി​ച്ചു.

    പാ​വ​റ​ട്ടി പെ​രു​വ​ല്ലൂ​ര്‍ ഐ​നി​പ്പു​ള്ളി അ​നൂ​പി​നെ (36) യാ​ണ് മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ കോ​ള​ജ് പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​ത്രി​യാ​ണ് സം​ഭ​വം 15ാം വാ​ര്‍ഡി​ന് സ​മീ​പ​ത്തു​വെ​ച്ച് വാ​ര്‍ഡി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​ത്തേ​ക്കു വ​ന്ന യു​വ​തി​യോ​ട് യു​വാ​വ് മോ​ശ​മാ​യി പെ​രു​മാ​റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    സം​ഭ​വം ക​ണ്ട് എ​ത്തി​യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന രോ​ഗി​ക​ളു​ടെ ബ​ന്ധു​ക്ക​ള്‍ പ്ര​തി​യെ കൈ​യോ​ടെ പി​ടി​കൂ​ടി പൊ​ലീ​സി​ൽ ഏ​ല്‍പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. യു​വാ​വ് എ​ന്ത് ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി​യാ​ണ് ഇ​വി​ടെ എ​ത്തി​യ​ത് എ​ന്ന​ത് വ്യ​ക്ത​മ​ല്ല. യു​വ​തി​യു​ടെ പ​രാ​തി​യി​ല്‍ കേ​സെ​ടു​ത്ത് പൊ​ലീ​സ് പ്ര​തി​യെ കോ​ട​തി​യി​ല്‍ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി റി​മാ​ന്‍ഡ് ചെ​യ്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Crime NewsThrissur NewsWomen assaultedLatest News
    News Summary - Woman assaulted in hospital; accused arrested
    Similar News
    Next Story
    X