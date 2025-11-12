Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightതെരഞ്ഞെടുപ്പ്...
    Kerala
    Posted On
    date_range 12 Nov 2025 1:48 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Nov 2025 1:49 PM IST

    തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂടിനൊപ്പം അറിയാം മെമ്പർമാരുടെ വരുമാനം; പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റേയും മേയറുടേയും ശമ്പളമെത്ര?

    text_fields
    bookmark_border
    local body
    cancel
    Listen to this Article

    കൊച്ചി: തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചതിൽ പിന്നെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്‍റെ ചൂടിലാണ് സംസ്ഥാനം. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ മേയറുടേയും പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റിന്‍റെയും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റിന്‍റേയും മെമ്പർമാരുടേയും ശമ്പളം എത്രയാണ്, ഇവരുടെ വരുമാനം എന്താണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളും ചർച്ചയാവുകയാണ്.

    തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളിലെ അംഗങ്ങള്‍ക്കുള്ള പ്രതിഫലത്തെ ശമ്പളത്തിനു പകരം ഓണറേറിയം എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. 2016ലാണ് ഇത് അവസാനമായി പരിഷ്‌കരിച്ചത്. പ്രതിമാസ ഓണറേറിയത്തിന് പുറമേ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ യോഗങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് അംഗങ്ങള്‍ക്ക് ബത്തയുമുണ്ട്.

    പ്രസിഡന്റ്, വൈസ് പ്രസിഡന്റ്, സ്റ്റാന്‍ഡിങ് കമ്മിറ്റി ചെയര്‍മാന്‍ എന്നിവര്‍ക്ക് 250 രൂപയും അംഗങ്ങള്‍ക്ക് 200 രൂപയുമാണ് ബത്ത. പ്രതിമാസം പരമാവധി 1250 രൂപ ഈയിനത്തില്‍ കൈപ്പറ്റാം. തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഉയര്‍ന്ന ഓണറേറിയം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിനാണ്. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, കോര്‍പ്പറേഷന്‍, നഗരസഭ, ബ്ലോക്ക്, ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് തലത്തില്‍ മെമ്പർമാരുടെ പ്രതിഫലം ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

    ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്

    ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്: 15,800

    വൈസ് പ്രസിഡന്റ്: 13,200

    സ്റ്റാന്‍ഡിങ് കമ്മിറ്റി ചെയര്‍മാന്‍: 9,400

    ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം: 8,800

    കോര്‍പ്പറേഷന്‍

    കോര്‍പ്പറേഷന്‍ മേയര്‍: 15,800 രൂപ

    ഡെപ്യൂട്ടി മേയര്‍ക്ക്: 13,200 രൂപ

    സ്റ്റാന്‍ഡിങ് കമ്മിറ്റി ചെയര്‍മാന്‍: 9,400 രൂപ

    കൗണ്‍സിലര്‍: 8,200 രൂപ

    നഗരസഭ

    നഗരസഭാ ചെയര്‍മാന്‍: 14,600

    വൈസ് ചെയര്‍മാന്‍: 12,000

    സ്റ്റാന്‍ഡിങ് കമ്മിറ്റി ചെയര്‍മാന്‍: 8,800

    നഗരസഭാ കൗണ്‍സിലര്‍: 7,600

    ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

    ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്: 14,600

    വൈസ് പ്രസിഡന്റ്: 12,000

    സ്റ്റാന്‍ഡിങ് കമ്മിറ്റി ചെയര്‍മാന്‍: 8,800

    ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം: 7,600

    ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

    പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്: 13,200

    വൈസ് പ്രസിഡന്റ്: 10,600

    സ്റ്റാന്‍ഡിങ് കമ്മിറ്റി ചെയര്‍മാന്‍: 8,200

    പഞ്ചായത്ത് അംഗം: 7,000

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:salarymayorPanchayath PresidentKerala Local Body Election
    News Summary - With the election heat, the income of members is known; What is the salary of the panchayat president and mayor?
    Similar News
    Next Story
    X