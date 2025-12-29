Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range 29 Dec 2025 10:06 PM IST
Updated Ondate_range 29 Dec 2025 10:06 PM IST
വിസ്ഡം യൂത്ത്: ടി.കെ. നിഷാദ് സലഫി പ്രസിഡന്റ്, ഡോ. വി.പി. ബഷീർ ജന. സെക്ര.text_fields
bookmark_border
News Summary - Wisdom Youth: T.K. Nishad Salafi President, Dr. V.P. Basheer Gen. Sec.
Listen to this Article
കോഴിക്കോട്: 2026 -2029 കാലയളവിലേക്കുള്ള വിസ്ഡം ഇസ്ലാമിക് യൂത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റായി ടി.കെ. നിഷാദ് സലഫിയെയും ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി ഡോ. വി.പി ബഷീറിനെയും തെരഞ്ഞെടുത്തു. വിസ്ഡം ഇസ്ലാമിക് ഓർഗനൈസേഷൻ സംസ്ഥാന ട്രഷറർ കെ. സജ്ജാദ്, സെക്രട്ടറി നാസർ ബാലുശ്ശേരി എന്നിവർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടപടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി.
ട്രഷററായി പി. സിനാജുദ്ധീൻ, വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരായി കെ. താജുദ്ദീൻ സ്വലാഹി, ഡോ. കെ. ഫസ്ലുറഹ്മാൻ, ഡോ. പി പി നസീഫ്, കെ. ജംഷീർ സ്വലാഹി, സി അബ്ദുറഹ്മാൻ ഫാറൂഖി, സെക്രട്ടറിമാരായി കെ പി മുഹമ്മദ് ഷമീൽ, ടി. കെ ഉബൈദ്, ടി ഉമർ അമീർ, കെ.എ നൗഫൽ, പി.എച്ച് മഹബൂബലി, വി അവാം സുറൂർ എന്നിവരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register
Next Story