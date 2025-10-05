Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 5 Oct 2025 7:12 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Oct 2025 7:13 PM IST

    ഗസ്സയിലെ കൂട്ടക്കുരുതിക്കെതിരെ കളിച്ചങ്ങാടം തീർത്ത് കുരുന്നുകൾ

    wisdom balavedi
    വിസ്ഡം ഇമസ്‌ലാമിക് സ്റ്റുഡൻസ് ഓർഗനൈസേഷൻ പെരിന്തൽമണ്ണ യൂനിറ്റ് സംഘടിപ്പിച്ച ഫലസ്തീൻ ഐക്യദാർഢ്യ ബാല സമ്മേളനം

    Listen to this Article

    പെരിന്തൽമണ്ണ: ഗസ്സയിൽ ഇസ്രായേൽ ഭീകരാക്രമണങ്ങളിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവർക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് കളിച്ചങ്ങാടം തീർത്ത് വിസ്ഡം ബാലവേദി. കുരുന്നുകളെ കൊന്നൊടുക്കുന്ന ഇസ്രായേൽ ഭീകരർക്കെതിരെ മനഃസാക്ഷിയുണരണമെന്നും മനുഷ്യാവകാശ ധ്വംസനം നടത്തുന്ന ഇസ്രായേലിനെതിരെ ലോകം ഒന്നിക്കണമെന്നും വിസ്ഡം കളിച്ചങ്ങാടം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

    വിസ്ഡം യൂത്ത് സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്‍റ് ഡോ. പി.പി നസീഫ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വിസ്ഡം സ്റ്റുഡൻസ് സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്‍റ് ഡോ. ഷഹബാസ് കെ. അബ്ബാസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.


    അദീബ് ഷാൻ, ഫദ്‌ലുല്ല ഒ.പി, ഹാഷിർ മുഹമ്മദ്, ഹാരിസ് ബിൻ ജമാൽ, ആദിൽ അബ്ദുൽ ഫത്താഹ്, ആദിൽ, മാസിൻ മനാഫ്, അമൻ എടവണ്ണ, നമീൽ നൗഷാദ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.

    Girl in a jacket

    TAGS:Gaza GenocideWisdom YouthWisdom Balavedi
