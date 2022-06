cancel camera_alt സ്ഥാ​പി​ച്ച ഫ്ല​ക്സി​ന്​ സ​മീ​പം ജി​ഷ്ണു By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article കൊ​ടു​മ​ൺ: പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ വി​ജ​യി​ച്ച വി​ദ്യാ​ർ​ഥി ത​നി​ക്കു​ത​ന്നെ ആ​ശം​സ​യ​ർ​പ്പി​ച്ച്​ ഫ്ല​ക്സ്​ സ്ഥാ​പി​ച്ച​ത്​ ക​ണ്ട​വ​ർ​ക്ക്​ കൗ​തു​ക​മാ​യെ​ങ്കി​ലും അ​തി​ന്​ പ്രേ​ര​ണ​യാ​യ​ത്​ ഇ​ല്ലാ​യ്മ​ക​ൾ​ക്ക്​ ന​ടു​വി​ൽ നൊ​മ്പ​ര​​​പ്പെ​ടു​ന്ന മ​ന​സ്സ്​. അ​ങ്ങാ​ടി​ക്ക​ൽ സ്വ​ദേ​ശി കു​ഞ്ഞാ​ക്കു എ​ന്ന ജി​ഷ്ണു ആ​ണ് സ്വ​ന്തം വി​ജ​യം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കാ​ൻ സ്വ​യം ഫ്ല​ക്സ് സ്ഥാ​പി​ച്ച​ത്.

കു​ഞ്ഞാ​ക്കു കൂ​ളി​ങ്​​ഗ്ലാ​സ് വെ​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന പ​ട​വും ഒ​പ്പം ത​ല​വാ​ച​ക​വും: ചി​ല​ർ വ​രു​മ്പോ​ൾ ച​രി​ത്രം വ​ഴി​മാ​റും. ഒ​പ്പം ഇ​ങ്ങ​നെ​യും എ​ഴു​തി​യി​രു​ന്നു. 2022 എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ൽ.​സി പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ മ​ര​ണ​മാ​സ് വി​ജ​യം നേ​ടി​യ കു​ഞ്ഞാ​ക്കു എ​ന്ന എ​നി​ക്ക് എ​ന്‍റെ ത​ന്നെ അ​ഭി​ന​ന്ദ​ന​ങ്ങ​ൾ. കൊ​ടു​മ​ൺ-​അ​ങ്ങാ​ടി​ക്ക​ൽ റോ​ഡി​ൽ അ​ങ്ങാ​ടി​ക്ക​ൽ തെ​ക്ക്​ മ​ണ​ക്കാ​ട്ട്​ ദേ​വീ​ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ന്​ സ​മീ​പ​മാ​ണ്​ ബോ​ർ​ഡ്​ സ്ഥാ​പി​ച്ച​ത്. അ​ങ്ങാ​ടി​ക്ക​ൽ തെ​ക്ക് മ​ണ്ണ​മ്പു​ഴ പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ്റേ​തി​ൽ അ​രി​യം​കു​ള​ത്ത് ഓ​മ​ന​ക്കു​ട്ട​​ന്‍റെ​യും ദീ​പ​യു​ടെ​യും മ​ക​നാ​ണ്​ കു​ഞ്ഞാ​ക്കു.ഫ്ല​ക്സ് പെ​ട്ടെ​ന്ന് ന​വ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ വൈ​റ​ലാ​യി. ഇ​ല്ലാ​യ്മ​യു​ടെ ന​ടു​വി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് ജി​ഷ്ണു ഇ​ര​ട്ട​സ​ഹോ​ദ​രി​യാ​യ വി​ഷ്ണു​പ്രി​യ​ക്കൊ​പ്പം എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ൽ.​സി വി​ജ​യി​ച്ച​ത്. മ​ണ്ണെ​ണ്ണ വി​ള​ക്കി​ന്‍റെ വെ​ളി​ച്ച​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു ഇ​രു​വ​രു​ടെ​യും പ​ഠ​നം. വീ​ട്ടി​ൽ വൈ​ദ്യു​തി എ​ത്തി​യ​ത്​ ഒ​രാ​ഴ്ച മു​മ്പ്​ മാ​ത്ര​മാ​ണ്. മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ കൂ​ലി​പ്പ​ണി​ക്കാ​രാ​ണ്. ഇ​വ​രു​ടെ കൊ​ച്ചു വീ​ട്ടി​ൽ ജ്യേ​ഷ്ഠ​ൻ വി​ഷ്ണു, അ​ച്ഛ​ന്‍റെ അ​മ്മ, 30 വ​ർ​ഷ​മാ​യി ത​ള​ർ​ന്നു​കി​ട​ക്കു​ന്ന അ​ച്ഛ​ന്‍റെ അ​നു​ജ​ൻ എ​ന്നി​വ​രു​മു​ണ്ട്. താ​ൻ ഒ​രി​ക്ക​ലും എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ൽ.​സി വി​ജ​യി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന് കൂ​ട്ടു​കാ​രും നാ​ട്ടു​കാ​രും ക​ളി​യാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് ജി​ഷ്ണു പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ത് ത​ന്‍റെ മ​ന​സ്സി​നെ മു​റി​വേ​ൽ​പ്പി​ച്ചെ​ന്നും അ​താ​ണ് ഫ്ല​ക്സ് വെ​ക്കു​വാ​ൻ പ്രേ​രി​പ്പി​ച്ച​തെ​ന്നും ജി​ഷ്ണു പ​റ​ഞ്ഞു. ക​ളി​യാ​ക്കി​യ​വ​രോ​ടു​ള്ള മ​ധു​ര​മാ​യ പ്ര​തി​കാ​രം​വീ​ട്ട​ൽ കൂ​ടി​യാ​ണ്​ ഫ്ല​ക്സ് സ്ഥാ​പി​ച്ച​ത്. വീ​ട്ടി​ൽ പ​ഠ​നാ​ന്ത​രീ​ക്ഷം യോ​ജി​ച്ച​ത​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ പ​ത്ത​നാ​പു​രം കു​റു​മ്പ​ക​ര​യി​ലെ അ​മ്മ​യു​ടെ വീ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് ഇ​രു​വ​രും പ​ഠി​ച്ച​ത്. ഹൈ​സ്കൂ​ൾ ക്ലാ​സു​ക​ളി​ൽ കു​റു​മ്പ​ക​ര സി.​എം.​എ​ച്ച്.​എ​സി​ലാ​യി​രു​ന്നു പ​ഠ​നം.ബോ​ർ​ഡ്​ സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ ജി​ഷ്ണു​വി​ന്‍റെ കൈ​യി​ലെ പ​ണം തി​ക​ഞ്ഞി​ല്ല. തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത ന​വ​ജ്യോ​തി കാ​യി​ക ക​ലാ​സ​മി​തി​യി​ലെ കൂ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ​കൂ​ടി സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ഫ്ല​ക്സ് സ്ഥാ​പി​ച്ച​ത്. പ്ല​സ് വ​ൺ പ​ഠ​ന​ത്തി​നൊ​രു​ങ്ങു​ക​യാ​ണ് ജി​ഷ്ണു​വും വി​ഷ്ണു​പ്രി​യ​യും. Show Full Article

News Summary -

I do not need anyone else to praise me