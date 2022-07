cancel By Sreejith Ks Listen to this Article തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി യ​ശ്വ​ന്ത്​ സി​ൻ​ഹ​ക്ക്​ മു​ഴു​വ​ൻ വോ​ട്ടും കി​ട്ടു​ന്ന ഏ​ക സം​സ്ഥാ​ന​മാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്ന കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ വി​ള്ള​ൽ ആ​ശ​ങ്ക ഉ​യ​ർ​ത്തി ജ​ന​താ​ദ​ൾ (എ​സ്) ദേ​ശീ​യ നി​ല​പാ​ട്. ദേ​ശീ​യ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന്‍റെ നി​ല​പാ​ടി​ൽ വ്യ​ക്ത​ത വ​രു​ത്താ​ൻ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്​ ഘ​ട​ക​ക​ക്ഷി​കൂ​ടി​യാ​യ ജെ.​ഡി (എ​സ്) സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ മാ​ത്യു ടി. ​തോ​മ​സ്​ ബം​ഗ​ളു​രൂ​വി​ലേ​ക്ക്​ തി​രി​ച്ചു. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ദേ​ശീ​യ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ എ​ച്ച്.​ഡി. ദേ​വ​ഗൗ​ഡ​യു​മാ​യി ച​ർ​ച്ച​ന​ട​ത്തി നി​ല​പാ​ടി​ൽ വ്യ​ക്ത​ത​വ​രു​ത്താ​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​ണ്​ പാ​ർ​ട്ടി സം​സ്ഥാ​ന ഘ​ട​കം. യ​ശ്വ​ന്ത്​ സി​ൻ​ഹ വോ​ട്ട്​ അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ച്​ ആ​ദ്യ​മെ​ത്തി​യ സം​സ്ഥാ​നം കേ​ര​ള​മാ​ണ്. ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ മ​മ​ത ബാ​ന​ർ​ജി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി നി​ർ​ണ​യ​ത്തി​നാ​യി വി​ളി​ച്ച യോ​ഗ​ത്തി​ൽ​വ​രെ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത ജെ.​ഡി(​എ​സ്) പി​ന്നീ​ട്​ വേ​റി​ട്ട സൂ​ച​ന​യാ​ണ്​ ന​ൽ​കി​യ​ത്. ദേ​വ​ഗൗ​ഡ​യു​ടെ മ​ക​നും ക​ർ​ണാ​ട​ക മു​ൻ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ എ​ച്ച്.​ഡി. കു​മാ​ര​സ്വാ​മി​ എ​ൻ.​ഡി.​എ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി ദ്രൗ​പ​ദി മു​ർ​മു​വി​നെ അ​നു​കൂ​ലി​ക്കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ൽ പ്ര​സ്താ​വ​ന ന​ട​ത്തി. വി​ജ​യി​ക്കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ സം​ഖ്യ​യു​ണ്ടാ​യി​ട്ടും മു​ർ​മു ത‍ന്‍റെ പി​താ​വി​നെ ഫോ​ണി​ൽ വി​ളി​ച്ച്​ പി​ന്തു​ണ തേ​ടി​യെ​ന്നും അ​ത്​ അ​വ​രു​ടെ ന​ല്ല വ​ശ​ത്തി​ന്​ ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട്​ പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. ജെ.​ഡി (എ​സ്) നി​ല​പാ​ട്​ വ​രും​ദി​വ​സം തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം​ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഇ​താ​ണ്​ സം​സ്ഥാ​ന ഘ​ട​ക​ത്തെ അ​സ്വ​സ്ഥ​മാ​ക്കു​​ന്ന​ത്. ക​ർ​ണാ​ട​ക​ത്തി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ വ​രാ​നി​രി​ക്കെ കു​മാ​ര​സ്വാ​മി​യു​ടെ​യും ജെ.​ഡി(​എ​സ്) ന്‍റെ​യും നി​ല​പാ​ട്​ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​ണ്. കോ​ൺ​ഗ്ര​സു​മാ​യി ന​ല്ല ബ​ന്ധ​ത്തി​ല​ല്ല കു​മാ​ര​സ്വാ​മി. ജെ.​ഡി(​എ​സ്)​ന്​ പാ​ർ​ല​മെ​ന്‍റി​ൽ ര​ണ്ട്​ അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​ണു​ള്ള​ത്. ദേ​വ​ഗൗ​ഡ രാ​ജ്യ​സ​ഭ​യി​ലും പ്രാ​ജ്​​വാ​ൽ രാ​വ​ണ്ണ ലോ​ക്സ​ഭ​യി​ലും. ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ 30 എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​രു​മു​ണ്ട്. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ​ ര​ണ്ട്​ എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​രാ​ണു​ള്ള​ത്. മാ​ത്യു ടി. ​തോ​മ​സും കെ. ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ​കു​ട്ടി​യും. ജെ.​ഡി(​എ​സ്)-​എ​ൽ.​ജെ.​ഡി ല​യ​നം അ​ടു​ത്തി​രി​ക്കെ വ​രും​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ ദ​ൾ സം​സ്ഥാ​ന ഘ​ട​ക​ത്തി​ന്​ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​ണ്. Show Full Article

Will Yashwant Sinha get all the votes from Kerala? Janata Dal position is crucial