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    Kerala
    Posted On
    date_range 18 July 2026 6:00 PM IST
    Updated On
    date_range 18 July 2026 6:00 PM IST

    ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ: സ്‌കൂളുകൾക്ക് അവധി നൽകുമോ?; നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി

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    ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ: സ്‌കൂളുകൾക്ക് അവധി നൽകുമോ?; നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി
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    തിരുവനന്തപുരം: ലോകകപ്പ് ഫുട്‌ബാൾ ഫൈനൽ ദിനത്തിൽ സ്‌കൂളുകൾക്ക് അവധി പ്രഖ്യാപിക്കുമോയെന്ന കാര്യത്തിൽ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി എൻ. ഷംസുദ്ദീൻ. ഫൈനൽ മത്സരത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അവധി വേണമെന്ന ആവശ്യം ഉയരുന്നതിനിടെയാണ് മന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം.

    സ്‌കൂളുകൾക്ക് അവധി നൽകുന്നത് അധ്യയന ദിവസങ്ങളെ ബാധിക്കുമെന്നും, അങ്ങനെ വന്നാൽ പകരം പ്രവൃത്തിദിനങ്ങൾ കണ്ടെത്തേണ്ടി വരുമെന്നും മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഒരുപാട് വിദ്യാർഥികൾ വിളിച്ച് അവധിക്കായി ആവശ്യം ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഇതുവരെ അന്തിമ തീരുമാനമൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

    ഫൈനലിൽ ബ്രസീൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണോ അവധി നൽകാത്തതെന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ കൗതുകകരമായ ചോദ്യത്തിന്, താൻ പരമ്പരാഗതമായി ബ്രസീലിനെ പിന്തുണക്കുന്ന ആളാണെന്നും എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ സീസണുകളിൽ അവരുടെ പ്രകടനം അത്ര മികച്ചതായിരുന്നില്ലെന്നും മന്ത്രി മറുപടി നൽകി.

    ജൂലൈ 20ന് പുലർച്ചെ 12.30നാണ് അർജന്റീനയും സ്‌പെയിനും തമ്മിലുള്ള വിഖ്യാത പോരാട്ടം നടക്കുന്നത്. മത്സരം പുലർച്ചെ മൂന്ന് മണി വരെ നീളുന്നതിനാൽ, പിറ്റേന്ന് രാവിലെ വിദ്യാർഥികൾ ക്ലാസിലിരുന്ന് ഉറങ്ങാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന ആശങ്ക നേരത്തെ തന്നെ ഉയർന്നിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് സംസ്ഥാനത്തെ പല സ്വകാര്യ സ്‌കൂളുകളും തിങ്കളാഴ്ച അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചുകഴിഞ്ഞു. സമാനമായ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച് പാലാ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്‌സൺ ദിയ ബിനുവും നേരത്തെ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ഇതിനുപിന്നാലെയാണ് വിഷയം ഗൗരവത്തിലെടുത്ത് മന്ത്രി പ്രതികരണവുമായി എത്തിയത്.

    അതേസമയം, ഫൈനൽ മത്സരങ്ങൾ തടസ്സമില്ലാതെ കാണുന്നതിനായി ഞായറാഴ്ച സംസ്ഥാനത്ത് വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫ് അറിയിച്ചു. ഫൈനൽ പോരാട്ടം നടക്കുന്ന ഞായറാഴ്ചത്തെ പീക്ക് സമയത്തെ തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും ഉയർന്ന വിലയ്ക്ക് അധിക വൈദ്യുതി വാങ്ങാൻ കെ.എസ്.ഇ.ബി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ സംസ്ഥാനം നേരിടുന്ന കടുത്ത വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമേ പരിഹരിക്കാനാകൂ എന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

    നിലവിൽ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ തുടരുന്ന അപ്രഖ്യാപിത പവർകട്ട് ജനജീവിതത്തെ സാരമായി ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. രാത്രികാലങ്ങളിലടക്കം മണിക്കൂറുകളോളം വൈദ്യുതി മുടങ്ങുന്നത് വലിയ ജനരോഷത്തിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. കടുത്ത ചൂടും ഈർപ്പവുമുള്ള കാലാവസ്ഥയിൽ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ കറണ്ട് പോകുന്നത് കുട്ടികൾ, പ്രായമായവർ, രോഗികൾ എന്നിവരെയാണ് ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നത്.

    വൈദ്യുതി മുടക്കം കാരണം ഇൻവെർട്ടറുകൾ പോലും ചാർജ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ് പലയിടത്തും. ഓൺലൈൻ പഠനത്തെയും ആശുപത്രികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ഇത് ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നു. നിരന്തരം കറണ്ട് പോകുന്നത് ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങൾക്കും വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും കനത്ത സാമ്പത്തിക നഷ്ടമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇതിനെതിരെ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങളാണ് ഉയരുന്നത്.

    കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് പീക്ക് സമയങ്ങളിൽ 1200 മെഗാവാട്ടിലധികം അധിക വൈദ്യുതിയാണ് ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാനത്തിന് ആവശ്യമായി വരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയിൽ പ്രതിദിന ഉപയോഗം 70 ദശലക്ഷം യൂനിറ്റായിരുന്നെങ്കിൽ, ഇത്തവണയത് 78 ദശലക്ഷമായി ഉയർന്നു. ഇതിനൊപ്പം അണക്കെട്ടുകളിലെ ജലനിരപ്പ് ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞതും പ്രതിസന്ധി ഇരട്ടിയാക്കി. വേനൽക്കാലത്ത് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് കടം വാങ്ങിയ 530 മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതി തിരികെ നൽകേണ്ട ബാധ്യതയും കെ.എസ്.ഇ.ബിക്കുമേലിലുണ്ട്.

    നിലവിൽ പീക്ക് സമയങ്ങളിൽ 600 മുതൽ 700 മെഗാവാട്ട് വരെ വൈദ്യുതിയുടെ കുറവാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ സോളാർ എനർജി കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽനിന്ന് 200 മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതി വാങ്ങാൻ കെ.എസ്.ഇ.ബി പദ്ധതിയിടുന്നുണ്ട്. ഇതിനായി 25 വർഷത്തേക്ക് വൈദ്യുതി വാങ്ങാനുള്ള അനുമതി റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷൻ കെ.എസ്.ഇ.ബിക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

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    TAGS:N Shamsudheenschool holidayfinal matchworld cup finalEducation Minister
    News Summary - Will schools get holiday for World Cup final? Education Minister N. Shamsudheen clarifies stance
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