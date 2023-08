cancel By വെബ് ഡെസ്ക് കോ​​ഴി​​ക്കോ​​ട്: പു​​തു​​പ്പ​​ള്ളി ഉ​​പ​​തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പി​​നു​​ശേ​​ഷം താ​​നും ചി​​ല​​ത് പ​​റ​​യു​​മെ​​ന്ന് കോ​​ൺ​​ഗ്ര​​സ് നേ​​താ​​വ് കെ. ​​മു​​ര​​ളീ​​ധ​​ര​​ൻ എം.​​പി. ലോ​​ക്സ​​ഭാ കാ​​ലാ​​വ​​ധി ക​​ഴി​​ഞ്ഞാ​​ൽ പൊ​​തു​​പ്ര​​വ​​ർ​​ത്ത​​ന​​ത്തി​​ൽ​​നി​​ന്ന് മാ​​റി​​നി​​ൽ​​ക്കു​​മെ​​ന്നും കെ. ​​മു​​ര​​ളീ​​ധ​​ര​​ൻ കോ​​ഴി​​ക്കോ​​ട്ട് മാ​​ധ്യ​​മ​​ങ്ങ​​ളോ​​ട് പ​​റ​​ഞ്ഞു. കെ. ​​ക​​രു​​ണാ​​ക​​ര​​ൻ സ്മാ​​ര​​ക​​ത്തി​​ന്റെ പ​​ണി ഇ​​തു​​വ​​രെ തി​​രു​​വ​​ന​​ന്ത​​പു​​ര​​ത്ത് ആ​​രം​​ഭി​​ച്ചി​​ട്ടി​​ല്ല. ലോ​​ക്സ​​ഭാ കാ​​ലാ​​വ​​ധി ക​​ഴി​​ഞ്ഞ​​തി​​നു​​ശേ​​ഷം അ​​ക്കാ​​ര്യ​​ത്തി​​ൽ കൂ​​ടു​​ത​​ൽ ശ്ര​​ദ്ധി​​ക്ക​​ണം. അ​​തു​​വ​​രെ പൊ​​തു​​രം​​ഗ​​ത്തു​​നി​​ന്ന് മാ​​റ​​ണം എ​​ന്നൊ​​ക്കെ ആ​​ഗ്ര​​ഹി​​ക്കു​​ന്നു​​ണ്ടെ​​ന്നും അ​​ദ്ദേ​​ഹം പ​​റ​​ഞ്ഞു. മൃ​​ഗാ​​ശു​​പ​​ത്രി​​യി​​ലെ താ​​ൽ​​ക്കാ​​ലി​​ക ജീ​​വ​​ന​​ക്കാ​​രി​​യെ പി​​രി​​ച്ചു​​വി​​ട്ട സം​​ഭ​​വ​​ത്തി​​ലും അ​​ദ്ദേ​​ഹം പ്ര​​തി​​ക​​രി​​ച്ചു. പാ​​വ​​ങ്ങ​​ളെ സി.​​പി.​​എ​​മ്മി​​ന് വേ​​ണ്ട. അ​​താ​​ണ് ജീ​​വ​​ന​​ക്കാ​​രി​​യെ പി​​രി​​ച്ചു​​വി​​ട്ട​​തെ​​ന്നും മു​​ര​​ളീ​​ധ​​ര​​ൻ കു​​റ്റ​​പ്പെ​​ടു​​ത്തി. Show Full Article

Will say something after the puthuppally bye election says K Muraleedharan