Madhyamam
    Kerala
    11 Oct 2025 10:28 PM IST
    11 Oct 2025 10:29 PM IST

    ഭിന്നശേഷി സംവരണം: ക്രൈ​സ്ത​വ സ​ഭ​ക​ളു​ടെ ആ​ശ​ങ്ക ച​ർ​ച്ച​യി​ലൂ​ടെ ഉ​ട​ൻ പ​രി​ഹ​രി​ക്കും -മന്ത്രി ശിവൻകുട്ടി

    ഭിന്നശേഷി സംവരണം: ക്രൈ​സ്ത​വ സ​ഭ​ക​ളു​ടെ ആ​ശ​ങ്ക ച​ർ​ച്ച​യി​ലൂ​ടെ ഉ​ട​ൻ പ​രി​ഹ​രി​ക്കും -മന്ത്രി ശിവൻകുട്ടി
    ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ അ​തി​രൂ​പ​ത ബി​ഷ​പ് മാ​ര്‍ തോ​മ​സ് ത​റ​യി​ലു​മാ​യി ചർച്ച നടത്തുന്ന വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി വി. ​ശി​വ​ന്‍കു​ട്ടി. ജോ​സ്​ കെ. ​മാ​ണി എം.​പി സ​മീ​പം

    ച​ങ്ങ​നാ​ശ്ശേ​രി: ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി സം​വ​ര​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ ക്രൈ​സ്ത​വ സ​ഭ​ക​ളു​ടെ ആ​ശ​ങ്ക ച​ർ​ച്ച​യി​ലൂ​ടെ ഉ​ട​ൻ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി വി. ​ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി. ബി​ഷ​പ്​​ ഹൗ​സി​ൽ ച​ങ്ങ​നാ​ശ്ശേ​രി ബി​ഷ​പ്​ ജോ​സ​ഫ്​ ത​റ​യി​ലി​നൊ​പ്പം മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളെ കാ​ണു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു മ​ന്ത്രി.

    ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി സം​വ​ര​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ്​ സ​മ്പാ​ദി​ച്ച വി​ധി അ​വ​ർ​ക്ക്​ മാ​ത്രം ബാ​ധ​ക​മെ​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലാ​ണ്​ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്​ നി​യ​മോ​പ​ദേ​ശം ല​ഭി​ച്ച​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ത്​ ത​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​കൂ​ടി ബാ​ധ​ക​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന​ ക്രൈ​സ്ത​വ സ​ഭ​ക​ളു​ടെ ആ​വ​ശ്യം സ​ർ​ക്കാ​ർ ഗൗ​ര​വ​പൂ​ർ​വം പ​രി​ഗ​ണി​ക്കും. 13ന്​ ​ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​രു​ടെ യോ​ഗം ചേ​രു​മെ​ന്ന്​ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു. ആ ​വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ തി​രു​മേ​നി​യു​മാ​യി ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്തു. തി​രു​മേ​നി​മാ​രു​മാ​യി ന​ല്ല ബ​ന്ധ​മാ​ണ്​ ത​നി​ക്കു​ള്ള​തെ​ന്നും മ​ന്ത്രി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​ല​പാ​ടി​ൽ സ​ന്തോ​ഷം -ആ​ർ​ച്​ ബി​ഷ​പ്

    ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി നി​യ​മ​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ നീ​ക്ക​ങ്ങ​ളി​ൽ തൃ​പ്തി പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച് ച​ങ്ങ​നാ​ശ്ശേ​രി ആ​ർ​ച്ബി​ഷ​പ് തോ​മ​സ്​ ത​റ​യി​ൽ. ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന്​ അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ നി​യ​മ​നാം​ഗീ​കാ​ര​മി​ല്ലാ​തെ​യും ശ​മ്പ​ള​മി​ല്ലാ​തെ​യും ക​ഴി​യു​ക​യാ​ണ്. ഈ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ വ​ള​രെ പോ​സി​റ്റി​വാ​യ നീ​ക്കം മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന​റി​യു​ന്ന​തി​ൽ സ​ന്തോ​ഷ​മു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:reservationdifferently abledV Sivankutty
    News Summary - will resolve concerns of differently-abled people's reservation says V Sivankutty
