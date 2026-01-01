Begin typing your search above and press return to search.
    വോട്ടിനു വേണ്ടി വർഗീയവാദികളുമായി കൂട്ടില്ല; വെള്ളാപ്പള്ളിയെ കാറിൽ കയറ്റിയത് തെറ്റല്ല -മുഖ്യമന്ത്രി

    Chief Minister Pinarayi Vijayan
    മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: കു​റ​ച്ച് വോ​ട്ടി​നും നാ​ല്​ സീ​റ്റി​നും വേ​ണ്ടി വ​ർ​ഗീ​യ​വാ​ദി​ക​ളു​മാ​യി കൂ​ട്ടു​കൂ​ടു​ന്ന രാ​ഷ്ട്രീ​യ ചെ​റ്റ​ത്ത​ര​ത്തി​ന്​ ത​യാ​റ​ല്ലെ​ന്ന്​ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ. ഇ​ത്​ ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ തു​റ​ന്ന സ​മീ​പ​ന​മാ​ണ്. കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ മ​ത​നി​ര​പേ​ക്ഷ​ത​യൊ​ക്കെ പ​റ​യു​മെ​ങ്കി​ലും നാ​ല്​ വോ​ട്ടി​ന്​ വേ​ണ്ടി ഏ​ത്​ വ​ർ​ഗീ​യ​ത​യു​മാ​യും കൂ​ടി​ചേ​രു​ന്ന​തി​ന്​ മ​ടി​കാ​ണി​ച്ചി​രു​ന്നി​ല്ല. ത​ൽ​ക്കാ​ലം വോ​ട്ട്​ പോ​ര​ട്ടെ എ​ന്ന നി​ല​പാ​ടാ​ണ്​ അ​വ​ർ സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത്​ -മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം കോ​ർ​പ്പ​റേ​ഷ​നി​ലെ ബി.​ജെ.​പി നേ​ട്ട​ത്തി​ന്‍റെ പി​ന്നി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച ക​റു​ത്ത കൈ ​ഏ​താ​ണെ​ന്ന്​ പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​ണം. ചി​ല ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്‍റെ​യും യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്‍റെ​യും വോ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ സാ​ര​മാ​യ കു​റ​വു​വ​ന്നു. ആ ​വോ​ട്ട്​ ബി.​ജെ.​പി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക്ക്​ പോ​യി. പ​ര​സ്പ​ര ധാ​ര​ണ​യി​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്​ ജ​യി​ച്ചു​വ​രാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ളി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ​ഇ​വ​ർ വോ​ട്ടു​ക​ൾ മാ​റി​ചെ​യ്തു​വെ​ന്ന്​ ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കു​ന്നു. മു​മ്പ്​ വ​ട​ക​ര​യി​ലും ബേ​പ്പൂ​രി​ലു​മു​ണ്ടാ​യ കോ-​ലീ-​ബി സ​ഖ്യ​ത്തി​ലൂ​ടെ ബി.​ജെ.​പി​ക്ക്​ അ​ഭി​മ​ത​രാ​യ​വ​രെ പാ​ർ​ല​മെ​ന്‍റി​ലും നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ലും എ​ത്തി​ക്കാ​നാ​യി​രു​ന്നു ശ്ര​മം. കേ​ര​ളീ​യ സ​മൂ​ഹം വ​ലി​യ ജാ​ഗ്ര​ത വ​ർ​ഗീ​യ​ത​ക്കെ​തി​രെ പു​ല​ർ​ത്തു​ന്ന സ​മ​യ​മാ​യ​തി​നാ​ൽ ഫ​ല​വ​ത്താ​യി​ല്ല. മ​ത​നി​ര​പേ​ക്ഷ​ത ബോ​ധ​ത്തി​ൽ നി​ന്നാ​ണ്​ ര​ണ്ട്​ സ്ഥ​ല​ത്തും അ​വ​രു​ടെ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ട​ത്. 2016ൽ ​നേ​മ​ത്ത്​ ബി.​ജെ.​പി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി ജ​യി​ച്ച​തും 2024ലെ ​ലോ​ക്​​സ​ഭ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ തൃ​ശൂ​രി​ൽ ബി.​ജെ.​പി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി ജ​യി​ച്ച​തും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ വോ​ട്ടു​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യാ​ണെ​ന്നും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    വ​ർ​ഗീ​യ​ത​ക്കെ​തി​രെ ശ​ക്​​ത​മാ​യ പൊ​തു​ബോ​ധം നി​ല​നി​ന്ന കേ​ര​ളീ​യ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ ജാ​ഗ്ര​ത​യി​ൽ കു​റ​വു​വ​രു​ന്നോ എ​ന്ന സം​ശ​യം ഉ​യ​രു​ക​യാ​ണ്. മ​ത​നി​ര​പേ​ക്ഷ​ത​യു​ടെ ഏ​റ്റ​വും ശ​ക്​​ത​മാ​യ കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി നി​ൽ​ക്കു​ന്ന കേ​ര​ളം മാ​റു​ക​യാ​ണോ, ആ ​മാ​റ്റം എ​ങ്ങോ​ട്ട്​ എ​ന്ന​തെ​ല്ലാം​ ഗൗ​ര​വ​മാ​യി കാ​ണ​ണം. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ മ​റ്റ്​ ഭാ​ഗ​ത്തും​ കാ​ണു​ന്ന രീ​തി​യി​ലേ​ക്ക്​ കേ​ര​ള​വും പോ​യാ​ൽ ന​മു​ക്ക്​ പ​ല​തും ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടും. കേ​ര​ള​ത്ത​നി​മ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടും. മ​ത​നി​ര​പേ​ക്ഷ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ന​ഷ്ട​​പ്പെ​ടും. അ​തി​നെ​തി​രെ​യു​ള്ള ജാ​ഗ്ര​ത അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്നും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ‘വെള്ളാപ്പള്ളിയെ കാറിൽ കയറ്റിയത് തെറ്റല്ല; ബിനോയ്​ വിശ്വമല്ല പിണറായി വിജയൻ’

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ആ​ഗോ​ള അ​യ്യ​പ്പ​സം​ഗ​മ​ത്തി​നെ​ത്തി​യ വെ​ള്ളാ​പ്പ​ള്ളി ന​ടേ​ശ​നെ കാ​റി​ൽ ക​യ​റ്റി​യ​തി​നെ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച്​ ന്യാ​യീ​ക​രി​ച്ച്​ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ. വെ​ള്ളാ​പ്പ​ള്ളി​യെ താ​ൻ കാ​റി​ൽ ക​യ​റ്റി​ല്ലെ​ന്ന സി.​പി.​ഐ സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​നോ​യ്​ വി​ശ്വ​ത്തി​ന്‍റെ നി​ല​പാ​ട്​ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യ​പ്പോ​ഴാ​യി​രു​ന്നു മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി നി​ല​പാ​ട്​ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച​ത്. ‘ബി​നോ​യ്​ വി​ശ്വ​മ​ല്ല​ല്ലോ പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ. പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത്​ പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന്‍റെ നി​ല​പാ​ട്. ബി​നോ​യ്​ വി​ശ്വം കാ​റി​ൽ ക​യ​റ്റി​ല്ലാ​യി​രി​ക്കും. ഞാ​ൻ കാ​റി​ൽ ക​യ​റ്റി​യ​ത്​ ശ​രി​യാ​ണ്. അ​തി​ൽ തെ​റ്റു​ണ്ടെ​ന്ന്​ ഞാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞി​ല്ല. ആ ​നി​ല​പാ​ടു​ത​ന്നെ​യാ​ണ്​ ഇ​പ്പോ​ഴു​മു​ള്ള​ത്​’ -മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി. എ​ന്നാ​ൽ സി.​പി.​ഐ ച​തി​യ​ൻ ച​ന്തു​വാ​ണെ​ന്ന വെ​ള്ളാ​പ്പ​ള്ളി ന​ടേ​ശ​ന്‍റെ നി​ല​പാ​ടി​നെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ത​ള്ളി. സി.​പി.​ഐ ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ മു​ന്ന​ണി​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ധാ​ന ഘ​ട​ക​ക​ക്ഷി​യാ​ണ്. ന​ല്ല ഊ​ഷ്മ​ള ബ​ന്ധ​മാ​ണ്​ ആ ​പാ​ർ​ട്ടി​യു​മാ​യി ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള​ത്. ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള വ​ഞ്ച​ന​യും ച​തി​യും കാ​ണി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന തോ​ന്ന​ൽ ത​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. എ​സ്.​എ​ൻ.​ഡി.​പി ഏ​തെ​ങ്കി​ലും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു​വോ എ​ന്ന ചോ​ദ്യ​ത്തോ​ട്​ അ​തേ​ക്കു​റി​ച്ച്​ ഇ​പ്പോ​ൾ കൃ​ത്യ​മാ​യി പ​റ​യാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ലെ​ന്നും കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ നോ​ക്കി​യേ പ​റ​യാ​ൻ പ​റ്റൂ എ​ന്നും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചു.

    ബുൾഡോസർ രാജ്​: പ്രതികരിക്കുന്നത്​ അതിർത്തി ​നോക്കിയല്ല

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലെ ബു​ൾ​ഡോ​സ​ർ രാ​ജി​ൽ താ​ൻ ന​ട​ത്തി​യ​ത്​ സ്വാ​ഭാ​വി​ക പ്ര​തി​ക​ര​ണ​മാ​ണെ​ന്ന്​ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ. ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ നേ​രെ​യു​ള്ള ആ​​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ മ​റ്റ്​ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ന്നാ​ലും പ്ര​തി​ക​രി​ക്കും. ഇ​ത്ത​രം കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​തി​ർ​ത്തി നോ​ക്കി​യ​ല്ല പ്ര​തി​ക​രി​ക്കാ​റു​ള്ള​ത്​ -മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ കേ​ര​ള മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഇ​ട​പെ​ടു​ന്നു​വെ​ന്ന വി​മ​ർ​ശ​നം അ​വി​ട​ത്തെ മ​ന്ത്രി​മാ​രി​ൽ നി​ന്ന​ട​ക്കം ഉ​യ​ർ​ന്നു​വെ​ന്ന​ത്​ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴാ​യി​രു​ന്നു പി​ണ​റാ​യി​യു​ടെ പ്ര​തി​ക​ര​ണം. ‘ഗ​സ്സ​യി​ലെ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ല​ട​ക്കം നാ​മെ​ല്ലാം പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്നു. അ​തു​​പോ​ലു​ള്ള കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വ​രു​മ്പോ​ൾ അ​തി​ർ​ത്തി നോ​ക്കി പ്ര​തി​ക​രി​ക്കു​ക എ​ന്ന​ത​ല്ല രീ​തി. സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​യി പ്ര​തി​ക​രി​ക്കും. അ​താ​ണ്​ എ​ന്നി​ൽ​നി​ന്ന്​ ഉ​ണ്ടാ​യ​ത്.

    നി​സ്സ​ഹാ​യ​രാ​യ ഒ​രു​കൂ​ട്ടം ആ​ളു​ക​ൾ ബു​ൾ​ഡോ​സ​ർ​ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച്​ തെ​രു​വാ​ധാ​ര​മാ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന നി​ല​വ​ന്ന​​പ്പോ​ൾ അ​തി​നെ​തി​രാ​യ പ്ര​തി​ക​ര​ണ​മാ​ണ്​ വ​ന്ന​ത്. ക​ർ​ണാ​ട​ക മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ​യെ ശി​വ​ഗി​രി​യി​​ലെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ വ​ച്ച്​ ക​ണ്ടി​രു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ലും ഇ​ക്കാ​ര്യം സം​സാ​രി​ക്കാ​നു​ള്ള സാ​ഹ​ച​ര്യ​മു​ണ്ടാ​യി​ല്ല. ച​ട​ങ്ങ്​ ആ​രം​ഭി​ച്ച ​ശേ​ഷ​മാ​ണ്​ അ​ദ്ദേ​ഹം എ​ത്തി​യ​ത്. മ​​ന്ത്രി​സ​ഭ യോ​ഗ​മ​ട​ക്കം തി​ര​ക്കു​ക​ളു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ത​നി​ക്ക്​ നേ​ര​ത്തേ മ​ട​ങ്ങേ​ണ്ടി​യും വ​ന്നു. നേ​ര​ത്തേ മ​ട​ങ്ങേ​ണ്ട​തി​ലു​ള്ള അ​നൗ​ചി​ത്വം താ​ൻ പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ൽ പ​റ​യു​ക​യും തി​ര​ക്കി​ന്‍റെ കാ​ര്യം സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ​യോ​ട്​ നേ​രി​ട്ട്​ പ​റ​യു​ക​യും ചെ​യ്​​ത ശേ​ഷ​മാ​ണ്​ പു​റ​പ്പെ​ട്ട​ത്’-​മു​ഖ്യ​മ​​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

