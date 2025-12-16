Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 16 Dec 2025 6:53 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Dec 2025 6:53 AM IST

    മടങ്ങുമോ മാണി ഗ്രൂപ്, മോഹിപ്പിച്ച്​ യു.ഡി.എഫ്​, ലക്ഷ്യം മധ്യകേരളം

    Mani Group,return, UDF, seduces, target,Central Kerala,മാണിഗ്രൂപ്പ്, തിരുവനന്തപുരം, കോട്ടയം, കോൺഗ്രസ്
    ജോസ് കെ.മാണി

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലെ ആ​ധി​കാ​രി​ക വി​ജ​യ​ത്തി​ന്​ പി​ന്നാ​ലെ മു​ന്ന​ണി വി​പു​ലീ​ക​ര​ണ ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ലേ​ക്ക്​ യു.​ഡി.​എ​ഫ്. ലോ​ക്സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലും പി​ന്നാ​ലെ ത​​ദ്ദേ​ശ​ത്തി​ലും നി​റം​മ​ങ്ങി​യ പ്ര​ക​ട​ന​ത്തി​ൽ നി​രാ​ശ​രാ​യ കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ മാ​ണി വി​ഭാ​ഗ​ത്തെ ഉ​ന്ന​മി​ട്ടാ​ണ്​ നീ​ക്ക​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം. ക​ന​ത്ത പ്ര​ഹ​ര​മേ​റ്റ ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി​യെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ ഘ​ട​ക ക​ക്ഷി​ക​ളൊ​ന്ന് ഈ ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ വി​ട്ടു​മാ​റു​ന്ന​ത്​ ചെ​റു​ത​ല്ലാ​ത്ത ആ​ഘാ​ത​മാ​ണ്. ഭ​ര​ണ​വി​രു​ദ്ധ വി​കാ​ര​ത്തി​ന്‍റെ അ​നു​കൂ​ല സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ​ക്ക്​ ന​ടു​വി​ൽ എ​തി​രാ​ളി​ക​​ളെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​മാ​യി കൂ​ടു​ത​ൽ ദു​ർ​ബ​ല​മാ​ക്കാ​ൻ കൂ​ടി​യാ​ണ്​ യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ.

    കെ.​പി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ സ​ണ്ണി ജോ​സ​ഫ്, മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് ദേ​ശീ​യ ജ​ന​റ​ല്‍സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​കെ. കു​ഞ്ഞാ​ലി​ക്കു​ട്ടി, പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ്​ വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ തു​റ​ന്ന സ​മീ​പ​നം സ്വീ​ക​രി​ച്ച​പ്പോ​ൾ പി.​​​​​ജെ. ജോ​സ​ഫ്​ മാ​ത്ര​മാ​ണ്​ മ​റു​ത്തൊ​രു നി​ല​പാ​ട്​ കൈ​​ക്കൊ​ണ്ട​ത്. മാ​ണി കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ല്ലാ​തെ മ​ത്സ​രി​ച്ചി​ട്ടും ഇ​ടു​ക്കി, പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട, കോ​ട്ട​യം ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ മി​ക​ച്ച മു​ന്നേ​റ്റം ന​ട​ത്താ​ൻ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്​ സാ​ധി​ച്ചു​വെ​ന്ന​താ​ണ്​ ജോ​സ​ഫി​ന്‍റെ പി​ടി​വ​ള്ളി. അ​തേ​സ​മ​യം, മാ​ണി കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ കൂ​ടി​യെ​ത്തി​യാ​ൽ മ​ധ്യ​കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ അ​ത്​ കൃ​ത്യ​മാ​യ രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ സ​ന്ദേ​ശ​മാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ. മാ​ത്ര​മ​ല്ല, മ​ധ്യ​കേ​ര​ളം കൂ​ടു​ത​ൽ ഭ​​ദ്ര​വു​മാ​കും. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ൽ അ​ർ​ഹ​മാ​യ പ​രി​ഗ​ണ​ന ല​ഭി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന പ​രാ​തി മാ​ണി കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ലെ ഒ​രു വി​ഭാ​ഗം നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്കു​ണ്ട്. പ​ഴ​യ ത​ട്ട​ക​മാ​യ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന​ത് രാ​ഷ്ട്രീ​യ​മാ​യി ഗു​ണം ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് വി​ശ്വ​സി​ക്കു​ന്ന വ​ലി​യൊ​രു വി​ഭാ​ഗം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും പാ​ർ​ട്ടി​യി​ലു​ണ്ട്.

    നി​ല​വി​ൽ ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി​യി​ൽ ഉ​റ​ച്ചു​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന്​ പു​റ​മെ പ​റ​യു​മ്പോ​ഴും, യു.​ഡി.​എ​ഫ് നേ​താ​ക്ക​ളു​മാ​യു​ള്ള അ​നൗ​ദ്യോ​ഗി​ക ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്ക്​ സ​ന്ന​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്ന സൂ​ച​ന​ക​ളും ​പാ​ർ​ട്ടി കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ണ്ട്. നി​യ​മ​സ​ഭ സീ​റ്റു​ക​ളു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ന​ൽ​കു​ന്ന ഉ​റ​പ്പാ​യി​രി​ക്കും ജോ​സ് കെ. ​മാ​ണി​യു​ടെ തീ​രു​മാ​നം സ്വാ​ധീ​നി​ക്കു​ക.

    മ​നു​ഷ്യ-​മൃ​ഗ സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ള​ട​ക്കം ജ​ന​കീ​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ചാ​ര​ണാ​യു​ധ​മാ​ക്കി​യാ​ണ് മ​ല​യോ​ര ക​ർ​ഷ​ക​ർ ഏ​റെ​യു​ള്ള നി​ല​മ്പൂ​രി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പി​ടി​മു​റു​ക്കി​യ​ത്. ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ ഈ ​പ്ര​ശ്നം അ​വ​ഗ​ണി​ച്ച് മു​ന്നോ​ട്ട് പോ​കാ​ൻ കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന് സാ​ധി​ക്കി​ല്ല.

    TAGS:Local Body ElectionElection NewsJose k.mani
    News Summary - Will Mani Group return, UDF seduces, target Central Kerala?
