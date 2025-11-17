Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 17 Nov 2025 10:36 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Nov 2025 10:36 PM IST

    പാ​ല​ത്താ​യി പീ​ഡ​ന​ക്കേ​സ് വിധിക്കെതിരെ മേൽകോടതിയെ സമീപിക്കും - ബി.ജെ.പി

    ക​ണ്ണൂ​ര്‍: പാ​ല​ത്താ​യി പീ​ഡ​ന​ക്കേ​സി​ല്‍ അ​ധ്യാ​പ​ക​നെ​തി​രാ​യ വി​ധി​ക്കെ​തി​രെ മേ​ൽ​കോ​ട​തി​ക​ളെ സ​മീ​പി​ക്കു​മെ​ന്ന് ബി.​ജെ.​പി സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ. ​ര​ഞ്ജി​ത്ത് വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    പൊ​ലീ​സി​ലെ മൂ​ന്ന് വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ അ​ന്വേ​ഷി​ച്ചി​ട്ടും ക​ണ്ടെ​ത്താ​ത്ത തെ​ളി​വു​ക​ള്‍ ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി ആ​യി​രു​ന്ന ടി.​കെ. ര​ത്ന​കു​മാ​ര്‍ ക​ണ്ടെ​ത്തി എ​ന്ന് പ​റ​യു​ന്ന​തു​ത​ന്നെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ്രേ​രി​ത​മാ​ണ്.

    അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ര​മി​ച്ച് മാ​സ​ങ്ങ​ള്‍ക്കു​ള്ളി​ല്‍ത​ന്നെ ശ്രീ​ക​ണ്ഠ​പു​രം ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ലെ കോ​ട്ടൂ​ര്‍ വാ​ര്‍ഡി​ല്‍ സി.​പി.​എം സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി മ​ത്സ​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. മാ​ർ​ക്സി​സ്റ്റ് പാ​ര്‍ട്ടി, എ​സ്.​ഡി.​പി.​ഐ, ജ​മാ​അ​ത്തെ ഇ​സ്‍ലാ​മി എ​ന്നി​വ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ ന​ട​ത്തി​യ ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന​യാ​ണ് അ​ധ്യാ​പ​ക​നെ​തി​രെ​യു​ള്ള കേ​സെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:Palathayi Rape CaseBJP
    News Summary - Will approach the Supreme Court against the verdict in the Palathai rape case - BJP
