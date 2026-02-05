Begin typing your search above and press return to search.
    വന്യജീവി സംരക്ഷണ ഭേദഗതി ബിൽ ഒപ്പുവെക്കണമെന്ന്​​ മന്ത്രിമാർ; പരിശോധിച്ച്​ നടപടിയെന്ന്​ ഗവർണർ

    വന്യജീവി സംരക്ഷണ ഭേദഗതി ബിൽ ഒപ്പുവെക്കണമെന്ന്​​ മന്ത്രിമാർ; പരിശോധിച്ച്​ നടപടിയെന്ന്​ ഗവർണർ
    രാ​ജേ​ന്ദ്ര ആ​ർ​ലേ​ക്കർ

    Listen to this Article

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: നി​യ​മ​സ​ഭ പാ​സാ​ക്കി​യ വ​ന്യ​ജീ​വി സം​ര​ക്ഷ​ണം (കേ​ര​ള ഭേ​ദ​ഗ​തി) ബി​ല്ലി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട്​ മ​ന്ത്രി​മാ​ർ ഗ​വ​ർ​ണ​റെ ക​ണ്ടു. വ​നം മ​ന്ത്രി എ.​കെ. ശ​ശീ​ന്ദ്ര​ൻ, നി​യ​മ മ​ന്ത്രി പി. ​രാ​ജീ​വ്​ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ്​ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ രാ​ജേ​ന്ദ്ര ആ​ർ​ലേ​ക്ക​റു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ബി​ല്ല്​ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച്​ ഉ​ചി​ത ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​മെ​ന്ന്​ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ അ​റി​യി​ച്ച​താ​യി രാ​ജീ​വും ശ​ശീ​ന്ദ്ര​നും പി​ന്നീ​ട്​ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട്​ പ​റ​ഞ്ഞു.

    1972ൽ ​വ​ന്യ​ജീ​വി സം​ര​ക്ഷ​ണ നി​യ​മം കൊ​ണ്ടു​വ​രു​മ്പോ​ൾ വ​ന​വും വ​ന്യ​ജീ​വി സം​ര​ക്ഷ​ണ​വും സം​സ്ഥാ​ന പ​ട്ടി​ക​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ ഭ​ര​ണ​കാ​ല​ത്ത്​ ഇ​ത്​ ക​ൺ​ക​റ​ന്‍റ്​ ലി​സ്റ്റി​ലേ​ക്ക്​ മാ​റ്റി. വ​ന്യ​ജീ​വി പ്ര​ശ്ന​ത്തി​ൽ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക്​ സ​ത്വ​ര ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത​തി​നാ​ലാ​ണ്​ ഭേ​ദ​ഗ​തി​ക്കു​ള്ള നി​യ​മ​സ​ഭ​യു​ടെ അ​ധി​കാ​രം പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. നാ​ടി​ന്‍റെ പൊ​തു​വാ​യ ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്​ നി​യ​മ​ത്തി​ലൂ​ടെ കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച​തെ​ന്നും ഇ​രു​വ​രും പ​റ​ഞ്ഞു.

    മ​നു​ഷ്യ ജീ​വ​ന്​ ഭീ​ഷ​ണി​യാ​യി ജ​ന​വാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ലി​റ​ങ്ങു​ന്ന വ​ന്യ​മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളെ ​വെ​ടി​വെ​ച്ചു കൊ​ല്ലാ​നു​ള്ള അ​ധി​കാ​രം ചീ​ഫ്​ വൈ​ൽ​ഡ്​ ലൈ​ഫ്​ വാ​ർ​ഡ​ന്​ ന​ൽ​കു​ന്ന വ​ന്യ​ജീ​വി സം​ര​ക്ഷ​ണ ഭേ​ദ​ഗ​തി ബി​ല്ല്​ ക​ഴി​ഞ്ഞ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ലാ​ണ്​ നി​യ​മ​സ​ഭ പാ​സാ​ക്കി​യ​ത്. മ​നു​ഷ്യ​നെ കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ലും ആ ​മൃ​ഗ​ത്തെ ജീ​വ​ന്​ ഭീ​ഷ​ണി​യാ​കാ​ത്ത ത​ര​ത്തി​ൽ മ​യ​ക്കു​വെ​ടി​വെ​ച്ച്​ പി​ടി​കൂ​ടി​ മ​റ്റൊ​രി​ട​ത്ത്​ വി​ട​ണ​മെ​ന്ന​താ​ണ്​ നി​ല​വി​ലെ കേ​ന്ദ്ര നി​യ​മം. ഇ​തി​ലാ​ണ്​ സം​സ്ഥാ​നം ഭേ​ദ​ഗ​തി കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​ത്.

