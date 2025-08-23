Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 23 Aug 2025 7:13 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Aug 2025 7:13 AM IST

    വന്യജീവി ആക്രമണം: വനംവകുപ്പ് കൂടുതൽ കർശന നടപടികളിലേക്ക്

    273 പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ൾ സം​ഘ​ർ​ഷ​ബാ​ധി​തം
    Forest Department
    മ​ല​പ്പു​റം: സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് മ​നു​ഷ്യ-​വ​ന്യ​ജീ​വി സം​ഘ​ർ​ഷം വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ വ​ന്യ​ജീ​വി​ക​ളെ പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കാ​ൻ കു​ടു​ത​ൽ ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​മാ​യി വ​നം​വ​കു​പ്പ്. മ​നു​ഷ്യ-​വ​ന്യ​ജീ​വി സം​ഘ​ർ​ഷം ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ത​യാ​റാ​ക്കി​യ ക​ര​ട് ന​യ​സ​മീ​പ​ന രേ​ഖ​യി​ൽ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ഭി​പ്രാ​യം തേ​ടി.

    ഈ ​മാ​സം 28ന്​ ​ന​യ​രേ​ഖ​യി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ന​ട​ക്കും. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ 273 പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ൾ മ​നു​ഷ്യ-​വ​ന്യ​ജീ​വി സം​ഘ​ർ​ഷ ബാ​ധി​ത മേ​ഖ​ല​ക​ളാ​ണെ​ന്ന് ന​യ​സ​മീ​പ​ന​രേ​ഖ പ​റ​യു​ന്നു. ഇ​തി​ൽ 30 പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളെ ഹോ​ട്സ്​​പോ​ട്ടു​ക​ളാ​യും ഇ​വ​യി​ൽ ഒ​മ്പ​തെ​ണ്ണ​ത്തെ തീ​വ്ര സം​ഘ​ർ​ഷ ബാ​ധി​ത മേ​ഖ​ല​യാ​യും ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്നു. ഇ​ടു​ക്കി, വ​യ​നാ​ട് ജി​ല്ല​ക​ളി​ലാ​ണ് ഹോ​ട്സ്​​പോ​ട്ടു​ക​ളി​ല​ധി​ക​വും. വ​ന​മേ​ഖ​ല​ക​ളു​ടെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച് വ​കു​പ്പു​ക​ളു​ടെ​യും പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ വ​ന്യ​ജീ​വി​ശ​ല്യം ത​ട​യാ​ൻ തീ​വ്ര​യ​ജ്ഞ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​ക്കു​മെ​ന്ന് ന​യ​രേ​ഖ പ​റ​യു​ന്നു.

    നാ​ട്ടി​ലു​ള്ള കാ​ട് പി​ടി​ച്ച ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ലും കു​റ്റി​ക്കാ​ടു​ക​ളി​ലും വ​സി​ക്കു​ന്ന കാ​ട്ടു​പ​ന്നി​ക​ളെ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ഉ​ന്മൂ​ല​നം ചെ​യ്യാ​ൻ അ​ടു​ത്ത ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്ക് ജ​ന​കീ​യ പ​രി​പാ​ടി ആ​വി​ഷ്ക​രി​ക്കാ​ൻ ന​യ​രേ​ഖ​യി​ൽ നി​ർ​ദേ​ശ​മു​ണ്ട്. കാ​ട്ടു​പ​ന്നി ശ​ല്യ​മേ​റി​യ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി മാ​പ്പ് ചെ​യ്യും. ഷൂ​ട്ട​ർ​മാ​ർ​ക്കു​ള്ള പ്ര​തി​ഫ​ലം, ജ​ഡം സം​സ്ക​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ചെ​ല​വ് എ​ന്നി​വ അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ശി​പാ​ർ​ശ​യു​ണ്ട്. നി​ല​വി​ലു​ള്ള 126 ഫോ​റ​സ്റ്റ് സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ൾ ആ​ധു​നീ​ക​രി​ക്കും. പു​തു​താ​യി 84 ഫോ​റ​സ്റ്റ് സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ൾ തു​റ​ക്കും.

    വ​ന​മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും വ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ പോ​കു​ന്ന പാ​ത​യോ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും മാ​ലി​ന്യ​നി​ക്ഷേ​പം, പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് ദു​രു​പ​യോ​ഗം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ അ​തീ​വ ഗൗ​ര​വ​ത്തോ​ടെ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യും. ജി​ല്ല​ത​ല സ​മി​തി​ക​ളും ജ​ന​ജാ​ഗ്ര​ത സ​മി​തി​ക​ളും സ​ജീ​വ​മാ​ക്കും. വ​നാ​തി​ർ​ത്തി​ക​ളി​ൽ നി​ർ​മി​ച്ച സോ​ളാ​ർ ഫെ​ൻ​സു​ക​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും സ്മാ​ർ​ട്ട് ഫെ​ൻ​സു​ക​ളാ​യി മാ​റ്റാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശ​മു​ണ്ട്.

    മ​നു​ഷ്യ-​വ​ന്യ​ജീ​വി സം​ഘ​ർ​ഷം ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന മി​ഷ​ൻ സ​ർ​പ്പ​യു​ടെ​യും മി​ഷ​ൻ ഗോ​ത്ര​ഭേ​രി​യു​ടെ​യും ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ടം ഉ​ട​ൻ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കും. ‘പാ​മ്പു​വി​ഷ​ബാ​ധ ജീ​വ​ഹാ​നി ര​ഹി​ത കേ​ര​ളം’ പ​ദ്ധ​തി​യി​ലൂ​ടെ അ​ടു​ത്ത ര​ണ്ട് വ​ർ​ഷം​കൊ​ണ്ട് പാ​മ്പു​വി​ഷ​ബാ​ധ​യേ​റ്റു​ള്ള മ​ര​ണം പ​കു​തി​യാ​യി കു​റ​ക്കു​ക​യും അ​ഞ്ചു​വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ മ​ര​ണം പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കു​ക​യു​മാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്നും ന​യ​രേ​ഖ പ​റ​യു​ന്നു.

    കൂ​ടു​ത​ൽ പി.​ആ​ർ.​ടി​ക​ൾ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കും

    മ​ല​പ്പു​റം: മ​നു​ഷ്യ-​വ​ന്യ​ജീ​വി സം​ഘ​ർ​ഷം ത​ട​യാ​ൻ ത​ദ്ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കി കൂ​ടു​ത​ൽ പ്രൈ​മ​റി റെ​സ്​​പോ​ൺ​സ് ടീ​മു​ക​ൾ (പി.​ആ​ർ.​ടി) രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കാ​ൻ വ​നം​വ​കു​പ്പ് നി​ർ​ദേ​ശം. വ​ന്യ​മൃ​ഗ​ശ​ല്യം രൂ​ക്ഷ​മാ​യ വ​യ​നാ​ട് അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ പ​രീ​ക്ഷി​ച്ച് വി​ജ​യി​ച്ച പ​ദ്ധ​തി​യാ​ണ് സം​സ്ഥാ​ന വ്യാ​പ​ക​മാ​ക്കാ​ൻ ആ​ലോ​ചി​ക്കു​ന്ന​ത്. നി​ല​വി​ൽ 327 പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ പി.​ആ​ർ.​ടി​ക​ളു​ണ്ട്.

    മ​നു​ഷ്യ-​വ​ന്യ​ജീ​വി സം​ഘ​ർ​ഷം റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​നം​വ​കു​പ്പി​ന് കീ​ഴി​ലെ റാ​പി​ഡ് റെ​സ്​​പോ​ൺ​സ് ടീം (​ആ​ർ.​ആ​ർ.​ടി) സം​ഘം എ​ത്തു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് ത​ന്നെ സം​ഘ​ർ​ഷ ല​ഘൂ​ക​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങാ​ൻ ത​ദ്ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ളെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി പി.​ആ​ർ.​ടി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കാ​നാ​ണ് നി​ർ​ദേ​ശം. പി.​ആ​ർ.​ടി. ടീ​മി​ൽ സ​ർ​പ്പ വ​ള​ന്റി​യ​ർ​മാ​ർ, സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, സ​ന്ന​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ, തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രു​ണ്ടാ​കും. നി​ല​വി​ലു​ള്ള ആ​ർ.​ആ​ർ.​ടി.​ക​ളും പി.​ആ​ർ.​ടി​ക​ളും ശാ​ക്തീ​ക​രി​ക്കും.

