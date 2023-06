cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: വ​ന്യ​ജീ​വി ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ പ​രി​ക്കേ​ൽ​ക്കു​ന്ന​വ​ര്‍ക്ക്​ ര​ണ്ട്​ ല​ക്ഷം രൂ​പ വ​രെ ചി​കി​ത്സാ​ചെ​ല​വ് ല​ഭി​ക്കാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ള്‍ ല​ഘൂ​ക​രി​ച്ച്​ സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍. ര​ജി​സ്റ്റേ​ര്‍ഡ് മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ പ്രാ​ക്ടീ​ഷ​ണ​റോ സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ സ​ര്‍വി​സി​ലെ മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ ഓ​ഫി​സ​റോ സാ​ക്ഷ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ല്‍ മ​തി. സി​വി​ല്‍ സ​ര്‍ജ​ന്‍ റാ​ങ്കി​ല്‍ കു​റ​യാ​ത്ത മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ ഓ​ഫി​സ​ര്‍ ന​ല്‍കു​ന്ന സാ​ക്ഷ്യ​പ​ത്രം വേ​ണ​മെ​ന്ന വ്യ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​ണ് ഭേ​ദ​ഗ​തി. പാ​മ്പു​ക​ടി​യേ​റ്റ് സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ല്‍ ചി​കി​ത്സ തേ​ടി​യ​വ​ര്‍ക്കും സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ഡോ​ക്ട​ര്‍ ചി​കി​ത്സാ സാ​ക്ഷ്യ​പ​ത്രം ന​ല്‍ക​ണ​​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു വ്യ​വ​സ്ഥ. ഇ​ത് പ്രാ​യോ​ഗി​ക​മ​ല്ലെ​ന്ന്​ സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ഡോ​ക്ട​ര്‍മാ​ര്‍ അ​റി​യി​ച്ച​തി​നാ​ൽ ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ല​ഭി​ക്കാ​തെ വ​ന്ന​താ​യി വ​നം മ​ന്ത്രി​ക്ക്​ പ​രാ​തി ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​തി​നെ തു​ട​ര്‍ന്ന്​​ വ്യ​വ​സ്ഥ​യി​ല്‍ മാ​റ്റം വ​രു​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. വ​ന്യ​മൃ​ഗ ആ​ക്ര​മ​ണം മൂ​ലം പ​രി​ക്കേ​ല്‍ക്കു​ന്ന​വ​ര്‍ക്ക് ചി​കി​ത്സാ​ ചെ​ല​വാ​യി പ​ര​മാ​വ​ധി ന​ല്‍കു​ന്ന​ത് ര​ണ്ട്​ ല​ക്ഷം രൂ​പ​യാ​ണ്. പ​ട്ടി​ക​വ​ര്‍ഗ വി​ഭാ​ഗ​ക്കാ​ര്‍ക്ക് ചി​കി​ത്സ​ക്ക്​ ചെ​ല​വാ​കു​ന്ന മു​ഴു​വ​ന്‍ തു​ക​യും തി​രി​കെ ല​ഭി​ക്കും. സ്ഥാ​യി​യാ​യ അം​ഗ​വൈ​ക​ല്യം സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​വ​ര്‍ക്ക്​ ര​ണ്ടു​ല​ക്ഷം രൂ​പ​വ​രെ ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ല​ഭി​ക്കും. ര​ണ്ട്​ ല​ക്ഷ​ത്തി​ന് ​മു​ക​ളി​ലു​ള്ള ചി​കി​ത്സാ ചെ​ല​വു​ല​ഭി​ക്കാ​ന്‍ സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ സ​ര്‍വി​സി​ലെ മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ ഓ​ഫി​സ​ര്‍ത​ന്നെ സാ​ക്ഷ്യ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണം. ​

Show Full Article

News Summary -

Wildlife attacks-A doctor's certificate is enough to get medical expenses up to two lakhs