വന്യജീവി ആക്രമണം: സംസ്ഥാനത്ത് കഴിഞ്ഞവര്ഷം മരിച്ചത് 67 പേര്text_fields
വയനാട്: സംസ്ഥാനത്ത് വന്യജീവി ആക്രമണത്തില് കഴിഞ്ഞവര്ഷം മരിച്ചത് 67 പേരെന്ന് സർക്കാർ. ഹൈകോടതി അഭിഭാഷകന് അഡ്വ. കുളത്തൂര് ജയ്സിങ്ങിന് വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരമുള്ള ചോദ്യത്തിന് വനം സെക്രട്ടറിയുടെ കാര്യാലയത്തില്നിന്നു ലഭിച്ച മറുപടിയിലാണ് ഇക്കാര്യം.
ആന ആക്രമണത്തില് 19 പേരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. പാമ്പുകടിയേറ്റ് 34 പേര് മരിച്ചു. കാട്ടുപന്നി, കടുവ, കാട്ടുപോത്ത് ആക്രമണത്തില് ഒന്നു വീതം ആളുകളുടെ ജീവന് പൊലിഞ്ഞു. മറ്റിനം വന്യജീവികളുടെ ആക്രമണത്തിലാണ് 11 പേരുടെ മരണം.
കാട്ടാനകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മരണങ്ങളില് 15 എണ്ണം വനമേഖലയിലാണ്. കൊല്ലപ്പെട്ടതില് 13 പേര് ആദിവാസികളാണ്. വന്യജീവി ആക്രമണത്തില് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണത്തില് 2016-17 മുതല് കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ട്. 2011 മുതല് 2025 വരെ സംസ്ഥാനത്ത് വന്യജീവി ആക്രമണത്തില് 1,549 മരണങ്ങള് സംഭവിച്ചു. 1,158 പേര് പാമ്പുകടിയേറ്റാണ് മരിച്ചത്.
കേരളത്തില് ഏകദേശം 16,000 കിലോമീറ്റര് വനാതിര്ത്തിയുണ്ട്. ഇതില് 4,000 കിലോമീറ്റര് മനുഷ്യ-മൃഗ സംഘര്ഷ സാധ്യതാ പ്രദേശങ്ങളാണ്. വനമേഖലയില് 1,000 ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട്. അതിനാല് മനുഷ്യ-വന്യജീവി സംഘര്ഷരഹിതം എന്ന ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുക അസാധ്യമാണ്.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register