Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 7 Feb 2026 4:47 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Feb 2026 4:47 PM IST

    വ​ന്യ​ജീ​വി ആ​ക്ര​മ​ണം: സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ര്‍​ഷം മ​രി​ച്ച​ത് 67 പേ​ര്‍

    വ​ന്യ​ജീ​വി ആ​ക്ര​മ​ണം: സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ര്‍​ഷം മ​രി​ച്ച​ത് 67 പേ​ര്‍
    വ​യ​നാ​ട്: സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് വ​ന്യ​ജീ​വി ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ല്‍ ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ര്‍​ഷം മ​രി​ച്ച​ത് 67 പേ​രെന്ന് സർക്കാർ. ഹൈ​കോ​ട​തി അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ന്‍ അ​ഡ്വ. കു​ള​ത്തൂ​ര്‍ ജ​യ്‌​സിങ്ങിന് വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ നി​യ​മ​പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് വ​നം സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​ടെ കാ​ര്യാ​ല​യ​ത്തി​ല്‍​നി​ന്നു ല​ഭി​ച്ച മ​റു​പ​ടി​യി​ലാ​ണ് ഇ​ക്കാ​ര്യം.

    ആ​ന ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ല്‍ 19 പേ​രാ​ണ് കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​ത്. പാ​മ്പു​ക​ടി​യേ​റ്റ് 34 പേ​ര്‍ മ​രി​ച്ചു. കാ​ട്ടു​പ​ന്നി, ക​ടു​വ, കാ​ട്ടു​പോ​ത്ത് ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ല്‍ ഒ​ന്നു വീ​തം ആ​ളു​ക​ളു​ടെ ജീ​വ​ന്‍ പൊ​ലി​ഞ്ഞു. മ​റ്റി​നം വ​ന്യ​ജീ​വി​ക​ളു​ടെ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ് 11 പേ​രു​ടെ മ​ര​ണം.

    കാ​ട്ടാ​ന​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട മ​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ 15 എ​ണ്ണം വ​ന​മേ​ഖ​ല​യി​ലാ​ണ്. കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​തി​ല്‍ 13 പേ​ര്‍ ആ​ദി​വാ​സി​ക​ളാ​ണ്. വ​ന്യ​ജീ​വി ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ല്‍ മ​രി​ച്ച​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ല്‍ 2016-17 മു​ത​ല്‍ കു​റ​വ് വ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. 2011 മു​ത​ല്‍ 2025 വ​രെ സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് വ​ന്യ​ജീ​വി ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ല്‍ 1,549 മ​ര​ണ​ങ്ങ​ള്‍ സം​ഭ​വി​ച്ചു. 1,158 പേ​ര്‍ പാ​മ്പു​ക​ടി​യേ​റ്റാ​ണ് മ​രി​ച്ച​ത്.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ല്‍ ഏ​ക​ദേ​ശം 16,000 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ര്‍ വ​നാ​തി​ര്‍​ത്തി​യു​ണ്ട്. ഇ​തി​ല്‍ 4,000 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ര്‍ മ​നു​ഷ്യ-​മൃ​ഗ സം​ഘ​ര്‍​ഷ സാ​ധ്യ​താ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളാ​ണ്. വ​ന​മേ​ഖ​ല​യി​ല്‍ 1,000 ജ​ന​വാ​സ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്. അ​തി​നാ​ല്‍ മ​നു​ഷ്യ-​വ​ന്യ​ജീ​വി സം​ഘ​ര്‍​ഷ​ര​ഹി​തം എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യം കൈ​വ​രി​ക്കു​ക അ​സാ​ധ്യ​മാ​ണ്.

    TAGS:wildlifeMan Animal ConflictWildlife attacks
    News Summary - Wildlife attacks: 67 people fell victim to wildlife in the state last year
