    Posted On
    date_range 14 March 2026 12:01 AM IST
    Updated On
    date_range 14 March 2026 12:01 AM IST

    വന്യജീവി ആക്രമണങ്ങളിലെ മരണം; ധനസഹായം 14 ലക്ഷം രൂപയാക്കി

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: വ​ന്യ​ജീ​വി ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ മ​രി​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ടെ ആ​ശ്രി​ത​ര്‍ക്കു​ള്ള ധ​ന​സ​ഹാ​യം 10 ല​ക്ഷ​ത്തി​ല്‍നി​ന്ന് 14 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യാ​യി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​ന്‍ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ യോ​ഗം തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. പാ​മ്പ്, തേ​നീ​ച്ച, ക​ട​ന്ന​ല്‍ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ആ​ക്ര​മ​ണം​മൂ​ലം മ​രി​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ടെ ആ​ശ്രി​ത​ര്‍ക്കു​ള്ള ധ​ന​സ​ഹാ​യം നാ​ല്​ ല​ക്ഷ​ത്ത​ല​ല്‍നി​ന്ന് 10 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യാ​യും വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചു. വ​ന്യ​ജീ​വി ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ പ​രി​ക്കേ​റ്റ് ഒ​രാ​ഴ്ച​യി​ല്‍ കൂ​ടു​ത​ല്‍ ആ​ശു​പ​ത്രി വാ​സം വേ​ണ്ടി​വ​രു​ന്ന​വ​ര്‍ക്കു​ള്ള ധ​ന​സ​ഹാ​യം പ​ര​മാ​വ​ധി ര​ണ്ട് ല​ക്ഷം രൂ​പ​യാ​യും വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ച​താ​യി മ​ന്ത്രി എ.​കെ. ശ​ശീ​ന്ദ്ര​ന്‍ അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:Forest DepartmentFinancial AssistancewildlifeKerala
    News Summary - Deaths in wildlife attacks; Financial assistance increased to Rs 14 lakh
