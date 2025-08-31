Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightകിണറ്റില്‍ വീണ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 31 Aug 2025 10:37 PM IST
    Updated On
    date_range 31 Aug 2025 10:37 PM IST

    കിണറ്റില്‍ വീണ കാട്ടുകൊമ്പനെ ക​ര​ക്ക്​ ക​യ​റ്റിയത് 12 മണിക്കൂറിന് ശേഷം

    text_fields
    bookmark_border
    കിണറ്റില്‍ വീണ കാട്ടുകൊമ്പനെ ക​ര​ക്ക്​ ക​യ​റ്റിയത് 12 മണിക്കൂറിന് ശേഷം
    cancel
    camera_alt

    കോ​ത​മം​ഗ​ലം കോ​ട്ട​പ്പ​ടി​യി​ൽ കി​ണ​റ്റി​ൽ വീ​ണ കാ​ട്ടാ​ന ക​ര​ക്ക്​ ക​യ​റു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ

    കോ​ത​മം​ഗ​ലം: കോ​ട്ട​പ്പ​ടി വ​ട​ക്കും​ഭാ​ഗ​ത്ത് ജ​ന​വാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ കി​ണ​റ്റി​ല്‍ വീ​ണ കാ​ട്ടു​കൊ​മ്പ​നെ 12 മ​ണി​ക്കൂ​റി​ന് ശേ​ഷം ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി. കോ​ട്ട​പ്പാ​റ പ്ലാ​ന്‍റേ​ഷ​നി​ല്‍നി​ന്ന് ഒ​രു കി​ലോ​മീ​റ്റ​റോ​ളം അ​ക​ലെ വി​ച്ചാ​ട്ട് വ​ര്‍ഗീ​സി​ന്‍റെ പു​ര​യി​ട​ത്തി​ലെ കി​ണ​റ്റി​ല്‍ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച പു​ല​ര്‍ച്ചെ ര​ണ്ടു മ​ണി​യോ​ടെ​യാ​ണ് 15 വ​യ​സ്സ്​ വ​രു​ന്ന കാ​ട്ടു​കൊ​മ്പ​ന്‍ വീ​ണ​ത്. രാ​വി​ലെ ഏ​ഴ് മ​ണി​യോ​ടെ​യാ​ണ് ആ​ന കി​ണ​റ്റി​ലു​ള്ള വി​വ​രം വീ​ട്ടു​കാ​ര്‍ അ​റി​ഞ്ഞ​ത്. തു​ട​ര്‍ന്ന് വ​ന​പാ​ല​ക​രെ വി​വ​രം അ​റി​യി​ച്ചു.

    നാ​ല് ആ​ന​ക​ളാ​ണ് ജ​ന​വാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി ഇ​റ​ങ്ങി​യ​ത്. ച​ക്ക തേ​ടി കൊ​മ്പ​നാ​ന ഒ​റ്റ തി​രി​ഞ്ഞ് കി​ണ​റി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​ത്ത് എ​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പ​ത്ത​ടി താ​ഴ്ച​യു​ള്ള കി​ണ​റി​ൽ നാ​ല് അ​ടി​യോ​ളം വെ​ള്ള​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. രാ​വി​ലെ​ത​ന്നെ ആ​ന​യെ ക​ര​ക്ക് ക​യ​റ്റാ​ൻ വ​നം​വ​കു​പ്പ് ശ്ര​മം തു​ട​ങ്ങി. ഇ​തോ​ടെ നാ​ട്ടു​കാ​ര്‍ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​വു​മാ​യി രം​ഗ​ത്തി​റ​ങ്ങി. പ്ര​തി​ഷേ​ധം ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത് നി​രോ​ധ​നാ​ജ്ഞ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    കാ​ട്ടാ​ന ശ​ല്യം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​ന്‍ ന​ട​പ​ടി വേ​ണ​മെ​ന്നും കി​ണ​ര്‍ പു​ന​ര്‍നി​ർ​മി​ക്കാ​ൻ വീ​ട്ടു​ട​മ​ക്ക് ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ന​ല്‍ക​ണ​മെ​ന്നും ആ​വ​ശ്യം ഉ​യ​ർ​ന്നു. ഡി.​എ​ഫ്.​ഒ പി. ​കാ​ര്‍ത്തി​ക് സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി ച​ര്‍ച്ച ന​ട​ത്തി ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച് പ​ത്ത് മ​ണി​യോ​ടെ മ​ണ്ണ് മാ​ന്തി​യ​ന്ത്രം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് കി​ണ​റി​ന്‍റെ വ​ശം ഇ​ടി​ച്ച് വ​ഴി ഒ​രു​ക്കാ​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ല്‍ ഒ​രു മ​ണി​ക്കൂ​റോ​ളം ക​ഴി​ഞ്ഞ് സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി​യ ആ​ന്‍റ​ണി ജോ​ണ്‍ എം.​എ​ല്‍.​എ വ​നം വ​കു​പ്പ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ വാ​ക്ക് പാ​ലി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും ഫെ​ൻ​സി​ങ് അ​ട​ക്കം പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം നി​ർ​ത്തി​വെ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഫെ​ന്‍സി​ങ്​ നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ലെ മെ​ല്ലെ​പ്പോ​ക്ക് അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും സ്ഥ​ലം ഉ​ട​മ​ക്ക് ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ന​ല്‍കു​ന്ന​തി​ലും ജി​ല്ലാ ക​ല​ക്ട​ര്‍ നേ​രി​ട്ടെ​ത്തി ഉ​റ​പ്പു ന​ല്‍ക​ണ​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ആ​വ​ശ്യം. ഇ​തോ​ടെ ര​ക്ഷാ​ദൗ​ത്യം നി​ർ​ത്തി​വ​ച്ചു. ഒ​രു മ​ണി​ക്കൂ​ർ ക​ഴി​ഞ്ഞ്​ ജി​ല്ല ക​ല​ക്ട​ര്‍ ജി. ​പ്രി​യ​ങ്ക സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി എം.​എ​ല്‍.​എ​യു​മാ​യി ച​ര്‍ച്ച ന​ട​ത്തി. ക​ല​ക്ട​റു​ടെ ഉ​റ​പ്പി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ പി​ന്നീ​ട് ദൗ​ത്യം പു​ന​രാ​രം​ഭി​ച്ചു. സ്വ​യം ക​യ​റാ​ന്‍ ക​ഴി​യു​ന്ന വി​ധ​ത്തി​ല്‍ കി​ണ​റി​ടി​ച്ച്​ ആ​ന​യെ ക​ര​ക്കെ​ത്തി​ച്ചു.

    ക​ര​ക്ക് ക​യ​റി​യ ആ​ന റ​ബ​ര്‍തോ​ട്ട​ത്തി​ലൂ​ടെ പ്ലാ​ന്‍റേ​ഷ​ന്‍ ല​ക്ഷ്യ​മാ​ക്കി ഓ​ടി. വ​നം​പാ​ല​ക​ര്‍ പ​ട​ക്കം പൊ​ട്ടി​ച്ച് ഭ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു. രാ​വി​ലെ 11 മ​ണി​യോ​ടെ ആ​രം​ഭി​ച്ച ദൗ​ത്യം ഉ​ച്ച​ക​ഴി​ഞ്ഞ് ര​ണ്ടു​മ​ണി​യോ​ടെ​യാ​ണ്​ അ​വ​സാ​നി​ച്ച​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Rescue OperationrescuedKerala NewsWild Elephant
    News Summary - Wild elephant rescued after falling into well after 12 hours
    Similar News
    Next Story
    X