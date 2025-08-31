Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 31 Aug 2025 10:44 PM IST
    Updated On
    date_range 31 Aug 2025 10:44 PM IST

    വന്യജീവി ആക്രമണം: സംസ്ഥാനവുമായി കേന്ദ്രം സഹകരിക്കുന്നില്ല -മുഖ്യമന്ത്രി

    പ്ര​ശ്നം നേ​രി​ടു​ന്ന പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ സ​ഹാ​യ​ ഡെ​സ്കു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങും
    വന്യജീവി ആക്രമണം: സംസ്ഥാനവുമായി കേന്ദ്രം സഹകരിക്കുന്നില്ല -മുഖ്യമന്ത്രി
    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്​: വ​ന്യ​ജീ​വി ആ​ക്ര​മ​ണം ത​ട​യാ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​മാ​യി കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ സ​ഹ​ക​രി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന്​ മു​ഖ്യ​മ​​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ. അ​പ​ക​ട​കാ​രി​ക​ളാ​യ മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളെ വെ​ടി​വെ​ച്ചു​കൊ​ല്ലാ​ൻ​ അ​തി​സ​ങ്കീ​ർ​ണ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ ഇ​പ്പോ​ഴു​ള്ള​ത്. ഇ​ത്​ ല​ഘൂ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ കേ​ന്ദ്രം ത​യാ​റാ​കു​ന്നി​ല്ല.

    കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്‍റെ നി​ല​പാ​ട്​ കാ​ര​ണ​മാ​ണ്​ പ്ര​ശ്ന​ത്തി​ന്​ ശാ​ശ്വ​ത പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത​ത്. ക​ൺ​മു​ന്നി​ലെ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​ങ്ങ​ൾ കാ​ണാ​തെ വ​സ്​​തു​ത​ക​ളെ ​വ​ക്രീ​ക​രി​ച്ച്​ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നാ​ണ്​ ചി​ല​രു​ടെ ശ്ര​മ​മെ​ന്നും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    പൊ​തു​ജ​ന പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തോ​ടെ മ​നു​ഷ്യ-​വ​ന്യ​ജീ​വി സം​ഘ​ര്‍ഷ ല​ഘൂ​ക​ര​ണ​ത്തി​നാ​യു​ള്ള തീ​വ്ര​യ​ജ്ഞ പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ജ​ന​കീ​യ സ​ദ​സ്സ്​ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം വ​ന്യ​ജീ​വി ആ​ക്ര​മ​ണം ​മൂ​ലം ജീ​വ​ഹാ​നി നേ​രി​ട്ട കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളി​ൽ 95 ശ​ത​മാ​നം പേ​ർ​ക്കും ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ന​ൽ​കി. കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്​ തു​ച്ഛ​മാ​യ തു​ക മാ​ത്ര​മാ​ണ്​ ഇ​തി​ന് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം കേ​ന്ദ്രം പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. കൃ​ഷി​നാ​ശം വ​രു​ത്തു​ന്ന കാ​ട്ടു​പ​ന്നി​ക​ളെ ക്ഷു​ദ്ര ജീ​വി​ക​ളാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​വും കേ​ന്ദ്രം ത​ള്ളി.

    സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ 400ഓ​ളം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ വ​ന്യ​ജീ​വി ആ​​ക്ര​മ​ണ ഭീ​ഷ​ണി​യു​ണ്ട്. ഇ​തി​ൽ 30 പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ൾ തീ​വ്ര വ​ന്യ​ജീ​വി ആ​ക്ര​മ​ണം നേ​രി​ടു​ന്നു. പ്ര​ശ്നം നേ​രി​ടു​ന്ന എ​ല്ലാ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലും സ​ഹാ​യ​ ഡെ​സ്കു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങും. ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ത​ല​ത്തി​ൽ പ​രി​ഹ​രി​ക്കേ​ണ്ട​ത്​ അ​വി​ടെ​ത്ത​ന്നെ പ​രി​ഹ​രി​ക്കും. ജി​ല്ല​ത​ല​ത്തി​ൽ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കേ​ണ്ട വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​ര​ട​ക്കം പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യി​ ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണും.

    മൂ​ന്നാം ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന​ത​ല​ത്തി​ൽ പ​രി​ഹ​രി​ക്കേ​ണ്ട വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കും. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ അ​ധി​കാ​ര പ​രി​ധി​ക്ക്​ പു​റ​ത്തു​ള്ള പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്നും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. മ​ന്ത്രി എ.​കെ. ശ​ശീ​ന്ദ്ര​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    പ്രൈ​മ​റി റെ​സ്‌​പോ​ണ്‍സ് ടീ​മു​ക​ളു​ടെ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​നോ​ദ്ഘാ​ട​നം, മു​തി​ര്‍ന്ന സ​ര്‍പ്പ വ​ള​ന്റി​യ​ര്‍ വി​ദ്യാ​രാ​ജു​വി​നെ ആ​ദ​രി​ക്ക​ല്‍, സ​ര്‍പ്പ ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ടം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം, സ​ര്‍പ്പ പാ​ഠം കൈ​പ്പു​സ്ത​ക പ്ര​കാ​ശ​നം, വ​നാ​തി​ര്‍ത്തി​യി​ലെ സ്മാ​ര്‍ട്ട് വേ​ലി പ​ദ്ധ​തി പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം, ജ​ന​വാ​സ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ നാ​ട​ന്‍ കു​ര​ങ്ങു​ക​ളു​ടെ ശാ​സ്ത്രീ​യ പു​ന​ര​ധി​വാ​സ​വും നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വും പ്ലാ​ന്‍ പു​റ​ത്തി​റ​ക്ക​ല്‍, ഇ​ക്കോ-​ടൂ​റി​സം മൊ​ബൈ​ല്‍ ആ​പ് പ്ര​കാ​ശ​നം, ആ​റ​ളം ശ​ല​ഭ​ഗ്രാ​മ​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം, ഗോ​ത്ര​ഭേ​രി ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ടം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം, അ​ര​ണ്യം പ്ര​കാ​ശ​നം എ​ന്നി​വ​യും ന​ട​ന്നു.

