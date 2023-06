കേരളത്തിൽ അഞ്ചുദിവസം കൂടി വ്യാപക മഴ തുടരും; നാളെ ഇടുക്കിയിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട്

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിൽ അടുത്ത അഞ്ച് ദിവസം കൂടി വ്യാപക മഴക്ക് സാധ്യത. ഇടുക്കിയിൽ ചൊവ്വാഴ്ച ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ആലപ്പുഴ, എറണാകുളും, തൃശൂർ ജില്ലകളിൽ ഇന്ന് യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. അടുത്ത മൂന്നു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, എറണാകുളം ജില്ലകളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട മഴക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. ഒറ്റപ്പെട്ട ഇടങ്ങളിൽ അതിശക്തമായ മഴക്കും സാധ്യതയുണ്ട്. ശക്തമായ മഴ ലഭിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ മണ്ണിടിച്ചിലും ​മലവെള്ളപ്പാച്ചിലും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. Show Full Article

News Summary -

Widespread rain will continue in Kerala for five more days