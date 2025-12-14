Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 14 Dec 2025 10:50 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Dec 2025 10:50 PM IST

    ദിലീപിനെ എന്തുകൊണ്ട് വെറുതെ വിട്ടു..!; കോടതി ഉത്തരം തേടിയത് ഈ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക്

    കൊ​ച്ചി: ന​ടി​യെ ആ​ക്ര​മി​ച്ച കേ​സി​ലെ എ​ട്ടാം പ്ര​തി​യാ​യ ന​ട​ൻ ദി​ലീ​പി​നെ വെ​റു​തെ വി​ടാ​നു​ള്ള സാ​ഹ​ച​ര്യം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് വി​ധി​പ്ര​സ്താ​വം വ​ന്ന​തു​മു​ത​ല്‍ പ​ല രീ​തി​യി​യി​ലു​ള്ള വ്യാ​ഖ്യാ​ന​ങ്ങ​ൾ ​പ്ര​ച​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. അ​ന്തി​മ വി​ധി​പ്പ​ക​ര്‍പ്പ് പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​തോ​ടെ ഇ​തി​ൽ വ്യ​ക്​​ത​ത​യാ​യി.

    കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന​യി​ല്‍ ദി​ലീ​പി​ന്റെ പ​ങ്ക് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് പ​ത്തി​ലേ​റെ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് കോ​ട​തി പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​ത്. ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട​ത് ദി​ലീ​പും മ​ഞ്ജു വാ​ര്യ​രും ത​മ്മി​ലെ വി​വാ​ഹ​ബ​ന്ധം ത​ക​രാ​ന്‍ കാ​ര​ണ​ക്കാ​രി​യെ​ന്നാ​രോ​പി​ച്ച്, ന​ടി​യെ ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​യി ന​ഗ്‌​ന ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ള്‍ പ​ക​ര്‍ത്താ​നു​ള്ള ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന​യി​ല്‍ ദി​ലീ​പ് പ​ങ്കാ​ളി​യാ​യി​രു​ന്നോ എ​ന്ന​താ​ണ്.

    ദി​ലീ​പും മു​ഖ്യ പ്ര​തി പ​ള്‍സ​ര്‍ സു​നി​യും ന​ട​ത്തി​യ​താ​യി പ​റ​യു​ന്ന ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന​യി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ച്ച കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ള്‍ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ന്‍ പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ന് ക​ഴി​ഞ്ഞോ, ദി​ലീ​പും ന​ടി​യും ത​മ്മി​ല്‍ ശ​ത്രു​ത​യു​ള്ള​താ​യി തെ​ളി​യി​ക്കാ​നാ​യോ, പ​ള്‍സ​ര്‍ സു​നി​ക്ക് ദി​ലീ​പ് ക്വ​ട്ടേ​ഷ​നാ​യി ഒ​ന്ന​ര കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ ഡീ​ല്‍ ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യ​തി​നും പ​ണം ന​ല്‍കി​യെ​ന്ന് പ​റ​യു​ന്ന​തും തെ​ളി​യി​ക്കാ​ന്‍ ക​ഴി​ഞ്ഞോ, ദി​ലീ​പി​ന്‍റെ ഭാ​ര്യ കാ​വ്യ മാ​ധ​വ​ന്റെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള ല​ക്ഷ്യ​യി​ല്‍ ഒ​ന്നും നാ​ലും പ്ര​തി​ക​ള്‍ എ​ത്തി​യ​ത് തെ​ളി​യി​ക്കാ​ന്‍ ക​ഴി​ഞ്ഞോ, കേ​സി​ല്‍ ബ​ന്ധ​മി​ല്ലെ​ന്ന് തെ​ളി​യി​ക്കാ​ന്‍ ആ​ലു​വ അ​ന്‍വ​ര്‍ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലി​ല്‍ ദി​ലീ​പ് വ്യാ​ജ രേ​ഖ​ക​ള്‍ ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യെ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണം തെ​ളി​യി​ക്കാ​ന്‍ സാ​ധി​ച്ചോ, 16.04.2017ന് ​സം​വി​ധാ​യ​ക​ന്‍ ബാ​ല​ച​ന്ദ്ര​കു​മാ​റും ദി​ലീ​പും ത​മ്മി​ല്‍ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തു​വെ​ച്ച് സം​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ന്ന​തും ദി​ലീ​പും പ​ള്‍സ​ര്‍ സു​നി​യും ത​മ്മി​ല്‍ ദീ​ലീ​പി​ന്റെ വീ​ട്ടി​ല്‍വെ​ച്ച് ക​ണ്ടു​മു​ട്ടി​യെ​ന്നും പ​റ​യു​ന്ന​ത് തെ​ളി​യി​ക്കാ​ന്‍ ക​ഴി​ഞ്ഞോ, ദി​ലീ​പി​ന്റെ വീ​ട്ടി​ല്‍വെ​ച്ച ദി​ലീ​പ് അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​ര്‍ ന​ടി​യു​ടെ ന​ഗ്‌​ന ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ള്‍ ലാ​പ്‌​ടോ​പ്പി​ല്‍ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചെ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണം തെ​ളി​യി​ക്കാ​ന്‍ ക​ഴി​ഞ്ഞോ, കേ​സി​ലെ 15 ാം പ്ര​തി ദി​ലീ​പി​ന് ആ​ക്ര​മ​ണ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ള്‍ കൈ​മാ​റി​യ​താ​യി തെ​ളി​യി​ക്കാ​നാ​യോ, ക്വ​ട്ടേ​ഷ​ന് പി​ന്നി​ല്‍ ഒ​രു യു​വ​തി​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന അ​തി​ജീ​വി​ത​യു​ടെ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ന്‍ അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം ശ്ര​മി​ച്ചി​രു​ന്നോ തു​ട​ങ്ങി​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് കോ​ട​തി പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​ത്.

    എ​ന്നാ​ല്‍, ദി​ലീ​പി​നെ കേ​സു​മാ​യ ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കാ​ന്‍ ക​ഴി​യു​ന്ന ഒ​രു ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള തെ​ളി​വു​ക​ളും ഹാ​ജ​രാ​ക്കാ​ന്‍ പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ന് ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ല. ആ​ക്ര​മ​ണ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ള്‍ പ​ക​ര്‍ത്തി​യ മൊ​ബൈ​ല്‍ ഫോ​ണ്‍ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നു​മാ​യി​ല്ല. ഇ​ത് ന​ശി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടെ​ങ്കി​ല്‍ അ​ത്​ അ​ന്വേ​ഷി​ച്ച​തു സം​ബ​ന്ധി​ച്ചും കൃ​ത്യ​മാ​യ ഉ​ത്ത​രം പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​നു​ണ്ടാ​യി​ല്ല. കൂ​ടാ​തെ, ദി​ലീ​പും പ​ള്‍സ​ര്‍ സു​നി​യും ത​മ്മി​ലെ ബ​ന്ധം തെ​ളി​യി​ക്കാ​ന്‍ പ​ര്യാ​പ്ത​മാ​യ ഒ​രു തെ​ളി​വും ഹാ​ജ​രാ​ക്കാ​നും സാ​ധി​ച്ചി​ല്ല.

    പ​ള്‍സ​ര്‍ സു​നി​യും ദി​ലീ​പും ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പ​ല സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ക​ണ്ടു​മു​ട്ടി​യ​താ​യി പ​റ​യു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ഇ​തി​നൊ​ന്നും തെ​ളി​വ് ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല​ല്ല. മെ​മ്മ​റി കാ​ര്‍ഡി​ന്റെ ഹാ​ഷ് വാ​ല്യു മാ​റി​യ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട സം​ഭ​വം 2022ലാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം കോ​ട​തി​യെ അ​റി​യി​ച്ച​ത്. ഇ​ത് വി​ചാ​ര​ണ​യെ ബാ​ധി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും കോ​ട​തി വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി.

    malayala cinema Dileep actress assault case
    Why was Dileep acquitted? The court sought answers to these questions
