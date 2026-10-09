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    ‘നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും താൽപര്യത്തിലാകും വാർത്ത കൊടുക്കുന്നത്’; താനിപ്പോൾ അത് ആസ്വദിക്കുകയാണെന്ന് വിഡി സതീശൻ

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    https://www.madhyamam.com/tags/vd-satheesan
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    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ത​നി​ക്കെ​തി​രെ​യു​ള്ള വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ ആ​സ്വ​ദി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന്​ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ. ഒ​രു ദി​വ​സം രാ​ഹു​ൽ​ഗാ​ന്ധി​യു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി. ഞ​ങ്ങ​ൾ ര​ണ്ടു​പേ​രും മാ​ത്ര​മേ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു​ള്ളൂ.

    ഉ​ട​ൻ വാ​ർ​ത്ത വ​ന്നു, പി.​എം. ശ്രീ ​ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി നി​ർ​​ദേ​ശി​ച്ചെ​ന്ന്. എ.​ഐ.​സി.​സി ജ​ന.​സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യ പ്രി​യ​ങ്ക​ഗാ​ന്ധി​യെ ക​ണ്ട്​ പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​നെ​തി​രെ കേ​സെ​ടു​ക്കാ​ൻ രാ​ഹു​ൽ​ഗാ​ന്ധി പ​റ​ഞ്ഞു​വെ​ന്ന്​ വാ​ർ​ത്ത.

    പി​ന്നീ​ട്​ അ​മി​ത്​​ഷാ​യെ ത​ട​ഞ്ഞ​തി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്കും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രി​ക്കും അ​തൃ​പ്തി എ​ന്ന്​ വാ​ർ​ത്ത വ​ന്നു. എ​നി​ക്കെ​ന്ത്​ അ​തൃ​പ്തി. അ​മി​ത്​​ഷാ​ക്കെ​തി​രാ​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച മ​ന്ത്രി ഒ.​ജെ. ജ​നീ​ഷി​ന്‍റെ പോ​സ്റ്റ്​ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി നി​ർ​ദ്ദേ​ശി​ച്ച്​ നീ​ക്കി എ​ന്ന വാ​ർ​ത്ത​യും കൊ​ടു​ത്തു. എ​ന്തി​നാ​ണ്​ എ​ന്നെ ഇ​ങ്ങ​നെ ദ്രോ​ഹി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    നി​ങ്ങ​ൾ ഏ​തെ​ങ്കി​ലും താ​ൽ​പ​ര്യ​ത്തി​ലാ​കും ഈ ​വാ​ർ​ത്ത കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ താ​നി​പ്പോ​ൾ ഇ​പ്പോ​ൾ ആ ​വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ ആ​സ്വ​ദി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ഹെ​ലി​കോ​പ്​​റ്റ​ർ ക​രാ​ർ പു​തു​ക്ക​ണ്ടേ എന്ന്​ ത​ന്നെ​യാ​ണ്​ തീ​രു​മാ​നം

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ഹെ​ലി​കോ​പ്​​റ്റ​റു​മാ​യി ബ​ന്​​ധ​പ്പെ​ട്ട്​ ചി​പ്​​സ​ൻ ഏ​വി​യേ​ഷ​നു​മാ​യു​ള്ള ക​രാ​ർ പു​​തു​ക്കേ​ണ്ടെ​ന്ന്​ ത​ന്നെ​യാ​ണ്​ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ന്ന്​ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി. ക​രാ​റി​നെ ഞ​ങ്ങ​ൾ പ​ണ്ട്​ എ​തി​ർ​ത്ത​ത​ല്ലേ. വി​മാ​നം ആ​വ​ശ്യ​മാ​യി വേ​ണ്ടി​വ​രും.

    ഇ​ത്ര​യും പ​ണം ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കാ​നി​ല്ല. അ​തി​നാ​ലാ​ണ്​ ക​രാ​ർ പു​തു​ക്കേ​ണ്ടെ​ന്ന്​ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​ത്. ചി​ല സ​ന്ദ​ർ​ഭ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഹെ​ലി​കോ​പ്​​റ്റ​ർ ​വേ​ണ്ടി​വ​രു​മെ​ന്ന്​ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​വ​കു​പ്പ്​ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​തി​നാ​ൽ ഹെ​ലി​കോ​പ്​​റ്റ​ർ വേ​ണ്ടി​വ​രും. പ​ക്ഷെ വാ​ട​ക​യി​ന​ത്തി​ൽ പ​ത്ത്​ കോ​ടി ഒ​രു വ​ർ​ഷം കൊ​ടു​ക്കാ​നി​ല്ല. ഇ​ത്ര​യും തു​ക​യു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ അ​ഞ്ച്​ വ​ർ​ഷം കൊ​ണ്ട്​ പു​തി​യ ഹെ​ലി​കോ​പ്​​റ്റ​ർ വാ​ങ്ങി​ച്ച്​ അ​ത്​ വാ​ട​ക​ക്ക്​ കൊ​ടു​ത്ത്​ ഇ.​എം.​ഐ​യും അ​ട​ക്കാം.

    എ​ല്ലാ​വ​ശ​ങ്ങ​ളും ആ​ലോ​ചി​ച്ച്​ ബു​ദ്ധി​പ​ര​മാ​യ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കും. അ​ത്​ കേ​ട്ട്​ ഇ​പ്പോ​ൾ ത​ന്നെ പു​തി​യ ഹെ​ലി​കോ​പ്​​റ്റ​ർ വാ​ങ്ങാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചെ​ന്ന വാ​ർ​ത്ത കൊ​ടു​ക്ക​രു​തെ​ന്നും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    മു​ഖ്യ​തെ​ര​ഞ്ഞ​ടു​പ്പ്​ ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ഗ്യാ​നേ​ഷ്കു​മാ​ർ പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി​രു​ന്ന​പ്പോ​ൾ ന​ട​ന്ന കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ്. കു​റ്റം ചെ​യ്​​തെ​ന്ന്​ ക​ണ്ടെ​ത്തു​മ്പോ​ഴ​ല്ലേ തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    മരുന്ന്​ ക്ഷാമം ഊതിവീർപ്പിച്ചത്​ -മുഖ്യമന്ത്രി

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ലെ മ​രു​ന്നു​ക്ഷാ​മം ഊ​തി വീ​ർ​പ്പി​ച്ച​താ​ണെ​ന്നും പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യു​ള്ള സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ലോ​ക്ക​ൽ പ​ർ​ച്ചേ​സി​ന്​ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​ക​ഴി​ഞ്ഞു​വെ​ന്നും മു​ഖ്യ​മ​​ന്ത്രി വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സ​ർ​വീ​സ​സ്​ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ വ​ഴി മ​രു​ന്നു​വാ​ങ്ങു​ന്ന​ത്​ ഓ​രോ ത​വ​ണ​യും തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള​താ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ കാ​ല​ത്ത്​ ടെ​ണ്ട​ർ ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ൽ സം​ഭ​വി​ച്ച പ്ര​ശ്​​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ ഇ​പ്പോ​ഴു​ള്ള മ​രു​ന്ന്​ ക്ഷാ​മ​ത്തി​ന്​ കാ​ര​ണം.

    28 ഇ​നം മ​രു​ന്നു​ക​ൾ​ക്ക്​ മാ​ത്ര​മെ ക്ഷാ​മ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു​ള്ളൂ. എ​ല്ലാ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ലും അ​ത്ത​രം പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളി​ല്ല. മ​രു​ന്ന്​ സ്റ്റോ​ക്കു​ള്ള സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് എ​ത്തി​ച്ച്​ കു​റെ​യേ​റെ പ്ര​തി​സ​ന്ധി പ​രി​ഹ​രി​ച്ചു. മ​രു​ന്ന്​ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്ക്​​ വ​ലി​യ കു​ടി​ശ്ശി​ക​യാ​ണ്​ ക​ഴി​ഞ്ഞ സ​ർ​ക്കാ​ർ വ​രു​ത്തി​വെ​ച്ച​ത്. പു​തി​യ ടെ​ണ്ട​ർ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ അ​നു​സ​രി​ച്ചു​ള്ള മ​രു​ന്നു​ക​ൾ ഉ​ട​ൻ എ​ത്തി​ത്തു​ട​ങ്ങു​മെ​ന്നും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വാ​ർ​ത്താ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ‘അ​ട്ടി​മ​റി​ച്ചാ​ണ്​ 102 സീ​റ്റു​മാ​യി ഇ​വി​ടെ ഇ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്​​’

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: കേ​ന്ദ്രം മോ​ദി ഭ​രി​ക്കു​ന്നു, കേ​ര​ളം പി​ണ​റാ​യി ഭ​രി​ക്കു​ന്നു അ​പ്പോ​ഴാ​ണ്​ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യും എ​സ്.​ഐ.​ആ​റു​മെ​ല്ലാം അ​ട്ടി​മ​റി​ച്ച്​ 102 സീ​റ്റു​മാ​യി താ​ൻ ഇ​വി​ടെ ഇ​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ പ​രി​ഹ​സി​ച്ച്​ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ.

    എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ അ​ട്ടി​മ​റി​ച്ച​തി​നാ​ലാ​ണ്​ പി​ണ​റാ​യി സ​ർ​ക്കാ​ർ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ട​തെ​ന്ന സി.​ജെ.​പി ആ​രോ​പ​ണം ഉ​യ​ർ​ത്തി സി.​പി.​എം നേ​താ​ക്ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന പ്ര​ചാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളോ​ട്​ വാ​ർ​ത്താ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​ക​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി. ബി.​ജെ.​പി​ക്ക്​ ജ​യി​ക്കേ​ണ്ട സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ്​ അ​വ​ർ എ​സ്.​ഐ.​ആ​റി​ൽ തി​രി​മ​റി ന​ട​ത്തി​യ​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

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