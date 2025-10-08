Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightവ​ലി​യ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 8 Oct 2025 10:38 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Oct 2025 10:38 PM IST

    വ​ലി​യ ദു​ര​ന്ത​മു​ണ്ടാ​യി​ട്ടും വാ​യ്പ തി​രി​ച്ച​ട​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ബ​ന്ധ​മെ​ന്തി​ന്​? -ബാ​ങ്കു​ക​ളോ​ട്​ ഹൈ​കോ​ട​തി

    text_fields
    bookmark_border
    high court
    cancel
    camera_alt

    കേരള ഹൈകോടതി

    കൊ​ച്ചി: വ​ലി​യ ദു​ര​ന്ത​മു​ണ്ടാ​യി​ട്ടും വ​യ​നാ​ട്ടി​ലെ ഉ​രു​ൾ​പൊ​ട്ട​ൽ ഇ​ര​ക​ളു​ടെ പേ​രി​ലു​ള്ള വാ​യ്പ തി​രി​ച്ച​ട​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ കാ​ര​ണം ബാ​ങ്കു​ക​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ ഹൈ​കോ​ട​തി. വാ​യ്പ​ക​ൾ എ​ഴു​തി​ത്ത​ള്ളാ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്ന്​​ കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​റി​യി​ച്ച​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന്​ ബാ​ങ്കു​ക​ളെ കേ​സി​ൽ ക​ക്ഷി​ചേ​ർ​ത്താ​ണ്​ ഡി​വി​ഷ​ൻ ബെ​ഞ്ച്​ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം തേ​ടി​യ​ത്. വാ​യ്​​പ പൂ​ർ​ണ​മാ​യോ ഭാ​ഗി​ക​മാ​യോ എ​ഴു​തി​ത്ത​ള്ളാ​നാ​വു​മോ​യെ​ന്നും ബാ​ങ്കു​ക​ൾ സ​ത്യ​വാ​ങ്​​മൂ​ല​ത്തി​ലൂ​ടെ നി​ല​പാ​ട്​ അ​റി​യി​ക്ക​ണം.

    കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​യ​ന്ത്രി​ത ബാ​ങ്കു​ക​ളി​ൽ 21 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ വാ​യ്പ​യാ​ണ്​ ദു​ര​ന്ത​ബാ​ധി​ത​രു​ടെ പേ​രി​ലു​ള്ള​ത്. കേ​ര​ള ബാ​ങ്ക്​ ന​ൽ​കി​യ വാ​യ്പ ഇ​തി​ന​കം എ​ഴു​തി​ത്ത​ള്ളി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. മു​ണ്ട​ക്കൈ-​ചൂ​ര​ൽ​മ​ല ദു​ര​ന്ത​ത്തെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് സ്വ​മേ​ധ​യാ എ​ടു​ത്ത ഹ​ര​ജി​യി​ൽ കോ​ട​തി​യാ​ണ് വാ​യ്പ എ​ഴു​തി​ത്ത​ള്ള​ണ​മെ​ന്ന നി​ർ​ദേ​ശം നേ​ര​ത്തേ മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ച​ത്. പ​ല​ത​വ​ണ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​പ്പോ​ഴും എ​ഴു​തി​ത്ത​ള്ളു​ന്ന​തി​ലെ പ​രി​മി​തി സം​ബ​ന്ധി​ച്ചാ​ണ്​ കേ​​ന്ദ്രം മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കി​യ​ത്. തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ്​ വാ​യ്പ എ​ഴു​തി​ത്ത​ള്ളാ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്ന നി​ല​പാ​ട്​ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച കേ​ന്ദ്രം അ​റി​യി​ച്ച​ത്​.

    ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ​പ​ര​മാ​യ പ്രാ​ധാ​ന്യം മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​​ത്ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രാ​ണ്​ ബാ​ങ്ക്​ വാ​യ്പ​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ സ​ത്യ​വാ​ങ്​​മൂ​ലം ന​ൽ​കി​യ​തെ​ന്ന്​ കോ​ട​തി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ ധാ​ർ​ഷ്ട്യ​മാ​ണ്​ ഇ​തി​ൽ പ്ര​ക​ട​മാ​കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ങ്ങ​നെ അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ല. ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന്‍റെ വ്യ​ത്യ​സ്ത അ​ധി​കാ​ര സ്തം​ഭ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ​പ​ര​മാ​യ ധാ​ർ​മി​ക​ത​യെ​ക്കു​റി​ച്ചും​ അ​വ​ബോ​ധം വേ​ണം. കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​നെ​തി​രെ കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ടാ​ത്ത​ത്​ മ​ഹാ​മ​ന​സ്ക​ത​യാ​ണ്. ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യെ ബ​ഹു​മാ​നി​ക്കു​ക​യെ​ന്ന​ത്​ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ​യും ധ​ർ​മ​മാ​ണ്. ആ​ര്​ ആ​രെ​യാ​ണ്​ വി​ഡ്ഢി​യാ​ക്കാ​ൻ നോ​ക്കു​ന്ന​ത്. എ​ങ്ങ​നെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ കോ​ട​തി​ക്ക​റി​യാം. അ​തി​ന്​ കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ ഔ​ദാ​ര്യം ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ല. അ​തു​പോ​ലെ ​സ​ർ​ക്കാ​റും അ​തി​ന്‍റെ അ​ധി​കാ​രം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച്​ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ കോ​ട​തി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kerala High Courtbank loanWayanad Landslide
    News Summary - Why loans forced to be repaid even after a major disaster asjs High Court
    Similar News
    Next Story
    X