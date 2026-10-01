ബി.ജെ.പിക്കെതിരെ സമരം ചെയ്യുമ്പോള് സി.പി.എം അസ്വസ്ഥരാകുന്നത് എന്തിന്? എസ്.എഫ്.ഐക്കാര് മനഃപൂര്വം പ്രകോപനം സൃഷ്ടിച്ചെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: ബി.ജെ.പിക്കെതിരെ സമരം ചെയ്യുമ്പോള് കേരളത്തിലെ സി.പി.എം അസ്വസ്ഥരാകുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ. കലാപമുണ്ടാക്കാന് ശ്രമിച്ചാല് ശക്തമായ നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നടത്തിയ പന്തംകൊളുത്തി മാർച്ചിനിടെയുണ്ടായ സംഘർഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം. മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷണര് ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനും രാജ്യത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറിക്കുന്ന ബി.ജെ.പിക്കും എതിരെയാണ് യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസ് സമരം നടത്തിയത്. ബി.ജെ.പിക്കെതിരെ കോണ്ഗ്രസും പോഷക സംഘടനകളും സമരം നടത്തുമ്പോള് കേരളത്തിലെ സി.പി.എം എന്തിനാണ് അസ്വസ്ഥരാകുന്നത്? സംഘ്പരിവാറിനെതിരെ കോണ്ഗ്രസ് ആര്ജവത്തോടെ സമരം നടത്തുമ്പോള് സി.പി.എമ്മിന് പൊള്ളുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ചോദിച്ചു.
സി.പി.എം നേതൃത്വത്തിന്റെ അറിവോടെയാണ് ഇന്നലെ തിരുവനന്തപുരത്ത് അക്രമ സംഭവങ്ങളുണ്ടായത്. കരുതിക്കൂട്ടിയുള്ള നീക്കമാണ് സി.പി.എം നടത്തിയത്. എസ്.എഫ്.ഐക്കാര് മനഃപൂര്വം പ്രകോപനം സൃഷ്ടിച്ചു. യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസ് പ്രവര്ത്തകര്ക്ക് നേരെ ബിയര് കുപ്പികളും കല്ലും വലിച്ചെറിഞ്ഞു. ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി യുവമോര്ച്ചയും ബി.ജെ.പിയും നാട്ടിലെ സമാധാന അന്തരീക്ഷം തകര്ക്കാന് ശ്രമിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ തുടര്ച്ചയാണ് ഇന്നലെ രാത്രി തിരുവനന്തപുത്ത് എസ്.എഫ്.ഐയും സി.പി.എമ്മും കാട്ടിയത്. സി.പി.എമ്മും ബി.ജെ.പിയും ഒരേ തൂവല് പക്ഷികളാണെന്ന് ഒരിക്കല് കൂടി തെളിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്.
ഒരു തരത്തിലുള്ള അക്രമ പ്രവര്ത്തനങ്ങളും സര്ക്കാര് അനുവദിക്കില്ല. നാട്ടില് കലാപ അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കാന് ശ്രമിച്ചാല് ശക്തമായ നടപടിയുണ്ടാകും. ജനങ്ങളുടെ സമാധാന ജീവിതം ഇല്ലാതാക്കാന് ആര് ശ്രമിച്ചാലും അവര് കടുത്ത നിയമ നടപടികള് നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പത്രക്കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു. സംഘർഷം തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ യൂത്ത്കോൺഗ്രസ് -എസ്.എഫ്.ഐ തെരുവുയുദ്ധത്തിനിടയാക്കിയിരുന്നു. യൂത്ത്കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റും മന്ത്രിയുമായ ജനീഷും ഷാഫി പറമ്പിൽ എം.പിയുമാണ് മാർച്ചിന് നേതൃത്വം നൽകിയത്.
നേരത്തെ, യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നടത്തിയ മാർച്ചിനുനേരെ എസ്.എഫ്.ഐ എന്തിനാണ് ബീയർകുപ്പി വലിച്ചെറിയുന്നതെന്ന് മന്ത്രി ഒ.ജെ. ജനീഷ് ചോദിച്ചിരുന്നു. എസ്.എഫ്.ഐ ബോധപൂർവം സംഘർഷം സൃഷ്ടിക്കുകയായിരുന്നെന്നും മന്ത്രി പ്രതികരിച്ചു.
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