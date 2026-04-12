Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightആ കത്ത് ആരുണ്ടാക്കി,...
    Kerala
    Posted On
    date_range 12 April 2026 6:00 AM IST
    Updated On
    date_range 12 April 2026 6:00 AM IST

    ആ കത്ത് ആരുണ്ടാക്കി, വിടാതെ സണ്ണി ജോസഫ്

    text_fields
    bookmark_border
    ക​ണ്ണൂ​രി​ലും പേ​രാ​വൂ​രി​ലും സു​ധാ​ക​ര അ​നു​യാ​യി​ക​ൾ ക​ത്ത് കാ​ര​ണം നി​ർ​ജീ​വ​മാ​യി
    cancel

    ക​ണ്ണൂ​ർ: കെ. ​സു​ധാ​ക​ര​ൻ എം.​പി​യെ ക​ണ്ണൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ മ​ൽ​സ​രി​പ്പി​ക്ക​രു​തെ​ന്ന നി​ല​ക്ക് എ.​ഐ.​സി.​സി​ക്ക് കെ.​പി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ണ്ണി ജോ​സ​ഫി​ന്റെ പേ​രി​ൽ ന​ൽ​കി​യ ആ ​ക​ത്ത് ആ​രു​ണ്ടാ​ക്കി?. നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നു ര​ണ്ടു​ദി​വ​സം മു​മ്പ് സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ട ക​ത്ത് ക​ണ്ണൂ​ർ, പേ​രാ​വൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന് നേ​രി​യ തി​രി​ച്ച​ടി​യു​ണ്ടാ​ക്കി​യെ​ന്നാ​ണ് സൂ​ച​ന​ക​ൾ. ര​ണ്ടി​ട​ത്തും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്റെ അ​വ​സാ​ന​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ സു​ധാ​ക​ര​ അ​നു​യാ​യി​ക​ൾ നി​ർ​ജീ​വ​മാ​യി. ഇ​രു മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും ജ​യി​ക്കു​മെ​ങ്കി​ലും ക​ത്ത് ആ​ശ​യ​ക്കു​ഴ​പ്പ​മു​ണ്ടാ​ക്കി​യെ​ന്നാ​ണ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ.

    ക​ണ്ണൂ​രി​ലെ യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി ടി.​ഒ. മോ​ഹ​നെ​തി​രെ​യാ​ണ് ക​ത്ത് കാ​ര്യ​മാ​യി സ്വാ​ധീ​നി​ച്ച​ത്. സു​ധാ​ക​ര അ​നു​യാ​യി​ക​ൾ ഏ​റെ​യു​ള്ള ന​ടാ​ൽ, എ​ട​ക്കാ​ട് ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ചി​ല കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​ജീ​വ​മാ​യി. യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് വോ​ട്ട് ചെ​യ്യ​രു​തെ​ന്നും ചി​ല​ർ അ​ടു​പ്പ​ക്കാ​രോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. എ​തി​ർ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യ രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ ക​ട​ന്ന​പ്പ​ള്ളി​ക്കു പ​ക​രം ബി.​ജെ.​പി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി സി. ​ര​ഘു​നാ​ഥി​ന് വോ​ട്ട് മ​റി​ച്ചെ​ന്നും സൂ​ച​ന​യു​ണ്ട്. കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ലെ ഒ​രു​വി​ഭാ​ഗം ത​നി​ക്ക് വോ​ട്ടു ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് ബി.​ജെ.​പി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി ത​ന്നെ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു. ക​ത്ത് കെ. ​സു​ധാ​ക​ര​നെ​യും പ്ര​കോ​പി​പ്പി​ക്കു​ക​യും അ​ന്വേ​ഷി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. സു​ധാ​ക​ര​ൻ വ​ള​ർ​ത്തി​യ നേ​താ​ക്ക​ൾ തി​രി​ഞ്ഞു​​കു​ത്തു​ന്നു​വെ​ന്നാ​ണ് അ​നു​യാ​യി​ക​ളു​ടെ പ​രി​ഭ​വം. സ​ണ്ണി ജോ​സ​ഫ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​രോ​ട് അ​തൃ​പ്തി നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പി​ന് ര​ണ്ടു​ദി​വ​സം മു​മ്പ് വി​വാ​ദ ക​ത്ത് പു​റ​ത്തു​വ​രു​ന്ന​ത്. ക​ത്തു​മാ​യി ഒ​രു​ബ​ന്ധ​വു​മി​ല്ലെ​ന്ന് സ​ണ്ണി ജോ​സ​ഫ് ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു. അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ഡി.​ജി.​പി​ക്കും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​നും പ​രാ​തി​യും ന​ൽ​കി. ക​ത്ത് താ​നാ​ണ് എ​ഴു​തി​യ​തെ​ന്ന് തെ​ളി​യി​ച്ചാ​ല്‍ രാ​ഷ്ട്രീ​യം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​നും വി​ജ​യി​ച്ചാ​ല്‍ എം.​എ​ൽ.​എ സ്ഥാ​നം രാ​ജി​വെ​ക്കാ​നും ത​യാ​റാ​ണെ​ന്നും സ​ണ്ണി ജോ​സ​ഫ് വെ​ല്ലു​വി​ളി​ച്ചു. ക​ത്തി​നെ കു​റി​ച്ച് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ അ​ന്വേ​ഷ​ണം തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ൽ ആ​രു​ടെ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ലാ​ണ്, പോ​സ്റ്റി​ലാ​ണ് ക​ത്ത് പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ട​തെ​ന്നും അ​ത്ത​രം ലി​ങ്കു​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നു​മാ​ണ് ക​ണ്ണൂ​രി​ലെ ഇ​ല​ക്ഷ​ൻ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന് ന​ൽ​കി​യ നി​ർ​ദേ​ശം. ക​ണ്ണൂ​രി​ൽ കെ. ​സു​ധാ​ക​ര​ന് ജ​യ​സാ​ധ്യ​ത​യി​​ല്ലെ​ന്നും ടി.​ഒ. മോ​ഹ​ന​ൻ മി​ടു​ക്ക​നാ​ണെ​ന്നും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി എ.​ഐ.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മ​ല്ലി​കാ​ർ​ജു​ൻ ഖാ​ർ​ഗെ​ക്കാ​ണ് ക​ത്ത്. ഇ​ത്ത​രം കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ക​ത്തി​ലൂ​ടെ പ​റ​യു​ന്ന പ​തി​വി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​ക്ക​ൾ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. സി.​പി.​എം സൈ​ബ​ർ ടീ​മാ​ണ് ക​ത്തി​നു പി​ന്നി​ലെ​ന്നും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സം​ശ​യി​ക്കു​ന്നു. ഡി.​ജി.​പി​ക്ക് പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യി​ട്ടും കേ​സെ​ടു​ക്കാ​ത്ത​തി​നു പി​ന്നി​ൽ അ​താ​ണെ​ന്നും വ​ട​ക​ര​യി​ലെ കാ​ഫി​ർ സ്ക്രീ​ൻ​ഷോ​ട്ടി​ലേ​തു​പോ​ലെ കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ക്കേ​ണ്ടി വ​രു​മെ​ന്നും ഇ​വ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS: KPCC, Congress, Sunny Joseph, UDF
    News Summary - Who wrote that letter? Sunny Joseph refuses to release it
    X