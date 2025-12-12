Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 12 Dec 2025 10:12 PM IST
    date_range 12 Dec 2025 10:12 PM IST

    ആര് വാഴും, ആര് വീഴും...​? മുന്നണികളുടെ നെഞ്ചിൽ പെരുമ്പറ

    Power,Upheaval,Uncertainty,Conflict,Revelation, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം, തിരുവനന്തപുരം,
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​​ന്‍റെ സെ​മി​ഫൈ​ന​ലെ​ന്ന്​ വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ക്കാ​വു​ന്ന നാ​ട്ട​ങ്ക​ത്തി​ന്‍റെ വി​ധി ദി​ന​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ നെ​ഞ്ചി​ൽ പെ​രു​മ്പ​റ​യു​മാ​യി മു​ന്ന​ണി​ക​ൾ. ​വി​ജ​യ​ത്തു​ട​ർ​ച്ച ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫും തി​രി​ച്ചു​വ​ര​വി​നാ​യി പൊ​രു​തു​ന്ന യു.​ഡി.​എ​ഫും സ്വാ​ധീ​നം ഉ​റ​പ്പി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന ബി.​ജെ.​പി​യും ഒ​രു​പോ​ലെ ആ​കാം​ക്ഷ​യി​ലാ​ണ്. വോ​ട്ടി​ങ്​ ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ലെ വ്യ​ത്യാ​സം​ ആ​ർ​ക്ക്​ തു​ണ​യാ​കും, ആ​ർ​ക്ക്​ പ​ണി​യാ​കു​മെ​ന്ന​തി​ൽ മു​ന്ന​ണി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​ശ​ങ്ക​യു​ണ്ട്. വോ​ട്ടി​ങ്​ ശ​ത​മാ​ന​വും ബൂ​ത്ത്​ ത​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും ഇ​ഴ​കീ​റി വി​ജ​യ പ​രാ​ജ​യ​ങ്ങ​ൾ നി​ശ്ച​യി​ക്കു​ന്ന രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളു​ടെ രീ​തി സ​മീ​പ​കാ​ല​ത്ത്​ പ​ച്ച തൊ​ടു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ പൊ​തു​വി​ലു​ണ്ട്.

    ഫ​ല​ത്തി​ൽ മെ​ഷീ​നു​ക​ൾ തു​റ​ക്കു​മ്പോ​ൾ മാ​ത്ര​മേ ആ​രു​ടെ മ​ന​സ്സി​ലാ​ണ്​ ല​ഡു​പൊ​ട്ടു​ക​യെ​ന്നും ഏ​ത്​ ക്യാ​മ്പി​ലാ​ണ്​ ഇ​ടി​വെ​ട്ടു​ക​യെ​ന്നും അ​റി​യാ​നാ​കൂ. അ​തേ​സ​മ​യം, ഉ​ന്ന​യി​ച്ച വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളും പ്ര​ചാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ലെ മേ​ൽ​ക്കൈ​യും ഒ​പ്പം ‘ഫീ​ൽ​ഡ്​ റി​​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളും’ മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി വ​ലി​യ ആ​ത്​​മ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ലാ​ണ്​ രാ​ഷ്ട്രീ​യ ക്യാ​മ്പു​ക​ൾ. മ​ധു​ര വി​ത​ര​ണം മു​ത​ൽ വി​ജ​യ​ഗീ​ത​ങ്ങ​ൾ വ​രെ​യു​ള്ള ത​യാ​റെ​ടു​പ്പു​ക​ളെ​ല്ലാം പ്ര​ദേ​ശി​ക​മാ​യി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി.

    സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ വി​ക​സ​ന-​ക്ഷേ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ വോ​ട്ടാ​യി മാ​റു​മെ​ന്നാ​ണ് സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്റെ​യും ഘ​ട​ക​ക​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ​യും പ്ര​തീ​ക്ഷ. ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലും ഭ​ര​ണ​വി​രു​ദ്ധ വി​കാ​രം തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നെ ബാ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടോ എ​ന്ന​ത്​ ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി​യെ അ​ല​ട്ടു​ന്നു​ണ്ട്. ക​ന​ത്ത സ​ർ​ക്കാ​ർ വി​രു​ദ്ധ വി​കാ​രം ആ​ഞ്ഞ​ടി​ച്ചു​വെ​ന്ന്​ ഉ​റ​ച്ച്​ വി​ശ്വ​സി​ക്കു​ന്ന യു.​ഡി.​എ​ഫാ​ക​ട്ടെ​ മി​ക​ച്ച​ നേ​ട്ടം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കു​മെ​ന്ന​ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​ണ്. രാ​ഹു​ൽ മാ​ങ്കൂ​ട്ട​ത്തി​ലി​നെ​തി​രാ​യ പീ​ഡ​ന ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക​ളി​ൽ ക​രി​നി​ഴ​ൽ വീ​ഴ്ത്തു​മോ എ​ന്ന ഉ​ത്ക​ണ്ഠ​യും മു​ന്ന​ണി​ക്കു​ണ്ട്. പാ​ർ​ട്ടി തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി മ​ത്സ​രി​ച്ച വി​മ​ത​ർ പി​ടി​ക്കു​ന്ന വോ​ട്ടു​ക​ൾ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​ണ്.

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നി​ൽ പ്ര​തീ​ക്ഷ പു​ല​ർ​ത്തു​ന്ന ബി.​​ജെ.​പി, പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ല​ട​ക്കം കൂ​ടു​ത​ൽ വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കു​മെ​ന്ന​ വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ലാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ​ത്തെ സീ​റ്റു​ക​ൾ നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ക എ​ന്ന​ത്​ ത​ന്നെ അ​ഭി​മാ​ന​പ്ര​ശ്ന​മാ​ണ്. പു​തി​യ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന്​ ​ശേ​ഷ​മു​ള്ള ആ​ദ്യ തെ​ര​​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ എ​ന്ന​തി​നാ​ൽ പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ചും.

