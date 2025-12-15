Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 15 Dec 2025 7:36 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Dec 2025 7:37 AM IST

    ജില്ല പഞ്ചായത്തിനെ ആരു നയിക്കും‍?

    ജില്ല പഞ്ചായത്തിനെ ആരു നയിക്കും‍?
    എ​റ​ണാ​കു​ളം; രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പരിഗണനയിൽ

    ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ലെ മു​തി​ർ​ന്ന നേ​താ​വും പാ​മ്പാ​ക്കു​ട ഡി​വി​ഷ​ൻ വി​ജ​യി​യു​മാ​യ കെ.​ജി. രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​നെ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്നു. എ​സ്.​സി., എ​സ്.​ടി ജ​ന​റ​ൽ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​നാ​യി സം​വ​ര​ണം ചെ​യ്ത പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ലെ ഏ​ക പ്ര​തി​നി​ധി​യാ​ണ് നി​ല​വി​ൽ മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യ രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ. പാ​മ്പാ​ക്കു​ട ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ സി.​പി.​ഐ​യി​ലെ സി.​ടി. ശ​ശി​യെ​യാ​ണ്​ അ​ദ്ദേ​ഹം പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

    ആ​കെ​യു​ള്ള 28 ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ 25 എ​ണ്ണ​വും ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫ് ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഭ​ര​ണം നി​ല​നി​ർ​ത്തി​യ​ത്. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ്ഥാ​നം വ​നി​ത​ക​ൾ​ക്കാ​യി സം​വ​ര​ണം ചെ​യ്തി​ട്ടു​ള്ള​തി​നാ​ൽ ആ​രാ​കും വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ഇ​തു​വ​രെ വ്യ​ക്ത​ത​യാ​യി​ട്ടി​ല്ല. മു​ൻ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ​ൽ​സി ജോ​ർ​ജി​ന്റെ പ​ത്രി​ക ത​ള്ളി​യ​തോ​ടെ മു​തി​ർ​ന്ന വ​നി​താ നേ​താ​ക്ക​ൾ വി​ജ​യി​ക​ളു​ടെ നി​ര​യി​ലി​ല്ലാ​ത്ത​താ​ണ് ആ​ശ​യ​ക്കു​ഴ​പ്പ​ത്തി​ന് കാ​ര​ണം.

    കാ​സ​ർ​കോ​ട്;​ സാബു എബ്രഹാം പ്രസിഡന്റാകും

    ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത​ത് നി​ല​നി​ർ​ത്തി​യ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ൽ സി.​പി.​എം ജി​ല്ല സെ​ക്ര​​ട്ടേ​റി​യ​റ്റ് അം​ഗ​വു​മാ​യ സാ​ബു എ​ബ്ര​ഹാം പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​കും. കു​റ്റി​ക്കോ​ല ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ​നി​ന്ന്​ വ​ലി​യ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ലാ​ണ്​ സാ​ബു ജ​യി​ച്ച​ത്. വൈ​സ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ സ്ഥാ​നം സി.​പി.​ഐ​ക്ക്​ ന​ൽ​കി​യേ​ക്കും. പെ​രി​യ ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ​നി​ന്ന്​ ജ​യി​ച്ച കെ.​കെ. സോ​യ വൈ​സ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യേ​ക്കും.

    പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട; അമ്പിളിയും സ്റ്റെല്ലയും പരിഗണനയിൽ

    വ​മ്പ​ൻ തി​രി​ച്ചു​വ​ര​വി​ലൂ​ടെ യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ, അ​ധ്യ​ക്ഷ സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക്​ പ​രി​ച​യ​സ​മ്പ​ന്ന​ർ​ക്ക്​ ന​റു​ക്കു​വീ​ണേ​ക്കും. പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ സ്ഥാ​നം വ​നി​ത സം​വ​ര​ണ​മാ​യ​തി​നാ​ൽ ​മ​ല​യാ​ല​പ്പു​ഴ ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ​ വി​ജ​യി​ച്ച എം.​വി. അ​മ്പി​ളി, ഇ​ല​ന്തൂ​രി​ൽ​നി​ന്നു​ള​ള സ്റ്റെ​ല്ല തോ​മ​സ് എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ്​ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പ്രാ​യം​കു​റ​ഞ്ഞ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റാ​യി​രു​ന്ന രേ​ഷ്മ മ​റി​യം റോ​യി​യെ തോ​ൽ​പി​ച്ചാ​ണ്​ കോ​ന്നി ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റാ​യി​രു​ന്ന എം.​വി. അ​മ്പി​ളി വി​ജ​യി​ച്ച​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, സ​മു​ദാ​യി​ക സ​മ​വാ​ക്യ​ങ്ങ​ൾ ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത്​ ഇ​ല​ന്തൂ​ർ ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ കൂ​ടി​യാ​യ സ്റ്റെ​ല്ല തോ​മ​സി​ന്​ ​നേ​രി​യ മു​ൻ​തൂ​ക്ക​മു​ണ്ട്. യു​വ​പ്രാ​തി​നി​ധ്യ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​വു​മാ​യി കോ​യി​പ്രം ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ​ വി​ജ​യി​ച്ച നീ​തു മാ​മ്മ​ൻ കൊ​ണ്ടൂ​രി​ന്‍റെ പേ​രും ഉ​യ​രു​ന്നു​ണ്ട്.

    വയനാട്; ചന്ദ്രിക കൃഷ്ണനും ജിനി തോമസിനും സാധ്യത

    ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ 17ൽ 15 ​സീ​റ്റു​മാ​യി യു.​ഡി.​എ​ഫ് വ​ലി​യ മു​ന്നേ​റ്റം ന​ട​ത്തി​യ വ​യ​നാ​ട് ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന് നി​ര​വ​ധി​പേ​ർ രം​ഗ​ത്ത്. വ​നി​ത സം​വ​ര​ണ​മാ​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന് കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ൽ​നി​ന്ന് പ​രി​ഗ​ണ​ന പ​ട്ടി​ക​യി​ലു​ള്ള​ത് മൂ​ന്നു​പേ​രു​ക​ളാ​ണ്.

    പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്/​വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ കോ​ൺ​ഗ്ര​സും ലീ​ഗും പ​കു​തി ടേം ​വീ​തം പ​ങ്കി​ട്ടെ​ടു​ക്കാ​നാ​ണ് സാ​ധ്യ​ത. ആ​ദ്യ ചാ​ൻ​സ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന് ന​ൽ​കു​മ്പോ​ൾ ച​ന്ദ്രി​ക കൃ​ഷ്ണ​നോ ജി​നി തോ​മ​സി​നോ സാ​ധ്യ​ത​യെ​ന്നാ​ണ് വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ. മ​ഹി​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​മ്പ​ല​വ​യ​ൽ ഡി​വി​ഷ​നി​ലെ ജി​നി തോ​മ​സി​നു​വേ​ണ്ടി ഡി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​ർ രം​ഗ​ത്തു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് വി​വ​രം.

    അ​തേ​സ​മ​യം, നി​ല​വി​ലെ ക​ൽ​പ​റ്റ ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വൈ​ത്തി​രി ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ​നി​ന്ന് ജ​യി​ച്ച ച​ന്ദ്രി​ക കൃ​ഷ്ണ​നെ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് പ​രി​ഗ​ണി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ഒ​രു​വി​ഭാ​ഗം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്. പ​രി​ച​യ​സ​മ്പ​ത്ത് ഇ​വ​ർ​ക്ക് അ​നു​കൂ​ല ഘ​ട​ക​മാ​ണ്. മു​ൻ ഡി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​ർ ച​ന്ദ്രി​ക​ക്ക് വേ​ണ്ടി രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. നി​ല​വി​ലെ പ​ന​മ​രം ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഗി​രി​ജാ കൃ​ഷ്ണ​ൻ മു​ള്ള​ൻ​കൊ​ല്ലി ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ​നി​ന്ന് ജ​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​വ​രെ പ​രി​ഗ​ണി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​വു​മാ​യി ജി​ല്ല​യി​ലെ ചി​ല കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​ക്ക​ളും രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ്ഥാ​നം മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗി​ലെ ടി. ​ഹം​സ​ക്ക് ന​ൽ​കാ​നാ​ണ് സാ​ധ്യ​ത. അ​തേ​സ​മ​യം, ആ​ദ്യ ടേം ​മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗി​ന് ന​ൽ​കി​യാ​ൽ യൂ​ത്ത് ലീ​ഗ് ദേ​ശീ​യ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മു​ഫീ​ദ ത​സ്നി, ക​ൽ​പ​റ്റ ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ന​സീ​മ ടീ​ച്ച​ർ എ​ന്നി​വ​രെ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​നാ​ണ് സാ​ധ്യ​ത.

    കോ​ട്ട​യം; പ്രസിഡന്‍റ്​ സ്ഥാനം പങ്കു​വെക്കും

    ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ സ്ഥാ​നം പ​ങ്കു​​വെ​ക്കു​മെ​ന്നു​റ​പ്പാ​യി. എ​​ത്ര വ​ർ​ഷ​​ത്തേ​ക്കാ​യി​രി​ക്കും ധാ​ര​ണ എ​ന്നേ വ്യ​ക്ത​മാ​കാ​നു​ള്ളൂ. 12 സീ​റ്റി​ലാ​ണ്​ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ ജ​യി​ച്ച​ത്. കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ നാ​ലു സീ​റ്റി​ലും. പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​​സ്​​ഥാ​നം അ​ഞ്ചു​വ​ർ​ഷ​വും കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നു വേ​ണ​മെ​ന്ന്​ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ വാ​ദി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ഈ ​സ​മ​യ​ത്ത്​ ജോ​സ​ഫ്​ വി​ഭാ​ഗ​ത്തെ പി​ണ​ക്കാ​ൻ വ​ഴി​യി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ, പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ തൃ​പ്​​തി​​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ൽ​ ര​ണ്ടു​​പേ​ർ​ക്ക്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ സ്ഥാ​നം ന​ൽ​കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. അ​ങ്ങ​നെ​യെ​ങ്കി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്​ മൂ​ന്നു​വ​ർ​ഷം പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ പ​ദ​വി ല​ഭി​ക്കും. കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നാ​യി​രി​ക്കും ആ​ദ്യ​ടേം.

    വാ​ക​ത്താ​നം ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ ജ​യി​ച്ച ജോ​ഷി ഫി​ലി​പ്പ്​ ആ​യി​രി​ക്കും പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്. മു​ൻ ഡി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​​ കൂ​ടി​യാ​യ ഇ​ദ്ദേ​ഹം 2015 ൽ ​ആ​ദ്യ​ടേ​മി​ല്‍ ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യി​രു​ന്നു.​ നി​ല​വി​ൽ കെ.​പി.​സി.​സി ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​ണ്. ര​ണ്ടു​ത​വ​ണ വാ​ക​ത്താ​നം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യി​രു​ന്നു. യൂ​ത്ത് കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ് ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്, ഡി.​സി.​സി ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ​ദ​വി​ക​ളും വ​ഹി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ൽ കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പ​ള്ളി ഡി​വി​ഷ​നി​ല്‍ ജ​യി​ച്ച തോ​മ​സ് കു​ന്ന​പ്പ​ള്ളി, കു​റ​വി​ല​ങ്ങാ​ട്ട്​​ ജ​യി​ച്ച ജോ​സ്‌​മോ​ന്‍ മു​ണ്ട​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കാ​ണ്​ സാ​ധ്യ​ത. മു​ന്‍ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ കൂ​ടി​യാ​യ തോ​മ​സ് കു​ന്ന​പ്പ​ള്ളി നാ​ലാം​ത​വ​ണ​യാ​ണ്​ ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ജ​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. ജോ​സ്​​മോ​ൻ മൂ​ന്നാം ത​വ​ണ​യും.

    ഇടുക്കിയിൽ പ്ര​ഥ​മ പ​രി​ഗ​ണ​ന മി​നി സാ​ബു​വി​ന്

    ഇ​ടു​ക്കി ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ല്‍ ഇ​ത്ത​വ​ണ അ​ധ്യ​ക്ഷ​സ്ഥാ​നം വ​നി​ത സം​വ​ര​ണ​മാ​ണ്. 17 സീ​റ്റി​ൽ 14 ഉം ​നേ​ടി​യാ​ണ്​ യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ ഇ​ത്ത​വ​ണ വ​ൻ തി​രി​ച്ചു​വ​ര​വ്​ ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ഇ​തി​ൽ നാ​ല്​ സീ​റ്റ്​ കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ ജോ​സ​ഫി​ന്‍റെ​താ​ണ്.

    അ​ധ്യ​ക്ഷ സ്ഥാ​ന​ത്ത് കോ​ണ്‍ഗ്ര​സി​ന്‍റെ​ പ്ര​ഥ​മ പ​രി​ഗ​ണ​ന വാ​ഗ​മ​ണ്‍ ഡി​വി​ഷ​നി​ല്‍ വി​ജ​യി​ച്ച മ​ഹി​ള കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ് ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മി​നി സാ​ബു​വി​നാ​ണ്. പാ​മ്പാ​ടും​പാ​റ ഡി​വി​ഷ​നി​ല്‍ വി​ജ​യി​ച്ച ജി​ല്ല വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മി​നി പ്രി​ന്‍സി​നും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്.

    കേ​ര​ള കോ​ണ്‍ഗ്ര​സി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ പ​ദ​വി​യി​ലേ​ക്ക്​ പ​രി​ഗ​ണി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​ല്‍ മു​ന്നി​ൽ ക​രി​ങ്കു​ന്നം ഡി​വി​ഷ​നി​ല്‍ വി​ജ​യി​ച്ച ഷീ​ല സ്റ്റീ​ഫ​നാ​ണ്. മു​ന്‍ ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കൂ​ടി​യാ​ണ് ഷീ​ല സ്റ്റീ​ഫ​ന്‍.

    ക​ണ്ണൂ​ർ; ബി​നോ​യ് കു​ര്യ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​വും

    ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ നി​ല​വി​ലെ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബി​നോ​യ് കു​ര്യ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​വും. പെ​ര​ള​ശ്ശേ​രി ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ​നി​ന്ന് 9,497 വോ​ട്ടി​ന്റെ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ലാ​ണ് വി​ജ​യി​ച്ച​ത്. നി​ല​വി​ൽ സി.​പി.​എം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​മാ​ണ്. ബി​നോ​യ് ഒ​ഴി​കെ ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ എ​ല്ലാ​വ​രും പു​തു​മു​ഖ​ങ്ങ​ളാ​ണ്. എ​സ്.​​എ​ഫ്.​ഐ മു​ൻ സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റും സി.​പി.​എം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​വു​മാ​യ കെ. ​അ​നു​ശ്രീ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യേ​ക്കും. പി​ണ​റാ​യി ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ​നി​ന്ന് 14,193 വോ​ട്ടി​ന്റെ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ലാ​ണ് അ​നു​ശ്രീ വി​ജ​യി​ച്ച​ത്.

    കൊ​ല്ലത്തിൽ ആ​ർ. ല​താ​ദേ​വി​ക്ക്​ സാ​ധ്യ​ത

    തി​ള​ക്കം കു​റ​ഞ്ഞ വി​ജ​യ​മാ​ണെ​ങ്കി​ലും ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്​ നി​ല​നി​ർ​ത്തി​യ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്​ ക്യാ​മ്പി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്, ​വൈ​സ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ സ്ഥാ​നം​ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച​ ച​ർ​ച്ച തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ സ്ഥാ​നം വ​നി​ത സം​വ​ര​ണ​മാ​ണ്. മു​ൻ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ത്​ പോ​ലെ ആ​ദ്യം പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ സ്ഥാ​നം സി.​പി.​ഐ​ക്ക്​ ന​ൽ​കാ​ൻ സി.​പി.​എം ത​യാ​റാ​യാ​ൽ ച​ട​യ​മം​ഗ​ലം ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ നി​ന്ന്​ ജ​യി​ച്ച മു​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ ആ​ർ. ല​താ​ദേ​വി​ക്കാ​ണ് സാ​ധ്യ​ത.

    ക​ല​യ​പു​രം ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ വി​ജ​യി​ച്ച ജി. ​സ​ര​സ്വ​തി, തൊ​ടി​യൂ​ർ ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ദീ​പ ച​ന്ദ്ര​ൻ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ്​ സി.​പി.​ഐ​യു​ടെ മ​റ്റ്​ വ​നി​ത പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ. കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നി​ൽ ഭ​ര​ണം കി​ട്ടാ​ത്ത സ്ഥി​തി​ക്ക്​ ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ ആ​ദ്യം പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ പ​ദ​വി സി.​പി.​എം വി​ട്ടു​കൊ​ടു​ക്കു​മോ എ​ന്ന സം​ശ​യ​വു​മു​ണ്ട്. സി.​പി.​എം പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ പ​ദ​വി ഏ​റ്റെ​ടു​ത്താ​ൽ, ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ ​വൈ​സ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റാ​യി​രു​ന്ന അ​ഡ്വ. വി. ​സു​മ ലാ​ൽ, പെ​രി​നാ​ട്​ പി​ടി​ച്ച ബി. ​ജ​യ​ന്തി, മു​ഖ​ത്ത​ല​യി​ൽ ര​ണ്ടാം വ​ട്ടം ജ​യി​ച്ച സെ​ൽ​വി എ​ന്നീ നേ​താ​ക്ക​ളാ​ണ്​ സാ​ധ്യ​ത പ​ട്ടി​ക​യി​ലു​ള്ള​ത്. വൈ​സ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ആ​ദ്യം സി.​പി.​എം ഏ​റ്റെ​ടു​ത്താ​ൽ എ​സ്.​ആ​ർ. അ​രു​ൺ​ബാ​ബു​വി​നെ പോ​ലെ യു​വ​നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്കാ​ണ്​ സാ​ധ്യ​ത.

    തൃ​ശൂ​ർ; മേരി തോമസിന് സാധ്യത

    എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് ഭ​ര​ണം നി​ല​നി​ർ​ത്തി​യ ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ സി.​പി.​എം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം മേ​രി തോ​മ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യേ​ക്കും. വാ​ഴാ​നി ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ​നി​ന്ന് റെ​ക്കോ​ഡ് ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തോ​ടെ വി​ജ​യി​ച്ച മേ​രി തോ​മ​സി​നാ​ണ് ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് പ്ര​ഥ​മ പ​രി​ഗ​ണ​ന.

    14,623 വോ​ട്ടി​ന്റെ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി മെ​റീ​ന ബാ​ബു​വി​നെ​യാ​ണ് മേ​രി തോ​മ​സ് പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഡി​വി​ഷ​നി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​മാ​ണി​ത്. ആ​ദ്യ ടേ​മി​ൽ മേ​രി തോ​മ​സി​നും ര​ണ്ടാം ടേ​മി​ൽ സി.​പി.​ഐ​യു​ടെ കെ.​എ​സ്. ജ​യ​ക്കു​മാ​ണ് സാ​ധ്യ​ത.

