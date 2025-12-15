Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightആരാകും മേയർ?
    Kerala
    Posted On
    date_range 15 Dec 2025 7:46 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Dec 2025 7:46 AM IST

    ആരാകും മേയർ?

    text_fields
    bookmark_border
    mayor, kochi,kozhikode, thrissur,kannur, കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ
    cancel

    തിരുവനന്തപുരം - ചർച്ച തകൃതി; വി.​വി. രാ​ജേ​ഷി​ന് സാ​ധ്യ​ത

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ന്റെ ആ​ദ്യ എ​ൻ.​ഡി.​എ മേ​യ​റാ​കാ​ൻ ബി.​ജെ.​പി സം​സ്‌​ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി.​വി. രാ​ജേ​ഷി​ന് സാ​ധ്യ​ത​യേ​റി. മു​ൻ ഡി.​ജി.​പി ആ​ർ. ശ്രീ​ലേ​ഖ​യെ​യും മേ​യ​ർ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ട്ടി​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​പ​രി​ച​യം ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത്‌ വി.​വി. രാ​ജേ​ഷി​ന്‌ ന​റു​ക്ക്‌ വീ​ഴാ​നാ​ണ്‌ സാ​ധ്യ​ത. ഇ​തു സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ മാ​രാ​ർ​ജി ഭ​വ​നി​ൽ തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. വി.​വി. രാ​ജേ​ഷി​നൊ​പ്പം എം.​ആ​ർ. ഗോ​പ​ൻ, ക​ര​മ​ന അ​ജി​ത്ത്‌ എ​ന്നീ പേ​രു​ക​ളും ഉ​യ​രു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും രാ​ജേ​ഷി​നാ​ണ്‌ സം​സ്ഥാ​ന സ​മി​തി​യു​ടെ പി​ന്തു​ണ.

    ഇ​ക്കു​റി തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ജി​​ല്ല പ​​ഞ്ചാ​​യ​​ത്ത് പ്ര​​സി​​ഡ​​ന്‍റ് സ്ഥാ​​നം വ​​നി​​ത സം​​വ​​ര​​ണ​​മാ​​യ​​തി​​നാ​​ൽ ക​​ര​​കു​​ളം ഡി​​വി​​ഷ​​നി​​ൽ​നി​​ന്ന് വി​​ജ​​യി​​ച്ച ആ​​ർ. പ്രീ​​ത​​യും പോ​​ത്ത​​ൻ​​കോ​​ട് ഡി​​വി​​ഷ​​നി​​ൽ​നി​​ന്ന് വി​​ജ​​യി​​ച്ച എ​​സ്. കാ​​ർ​​ത്തി​​ക​​യെ​​യു​​മാ​​ണ് സി.​​പി.​​എം പ​​രി​​ഗ​​ണി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്‌. ഇ​വ​രി​ൽ എ​സ്‌. കാ​ർ​ത്തി​ക​ക്കാ​ണ്‌ കൂ​ടു​ത​ൽ സാ​ധ്യ​ത. അ​ന്തി​മ തീ​രു​മാ​നം ര​ണ്ട്‌ ദി​വ​സ​ത്തി​ന​കം ഉ​ണ്ടാ​കും.

    കോഴിക്കോട്- പരിഗണനയിൽ നിരവധി പേരുകൾ

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: ച​രി​ത്ര​ന​ഗ​ര​ത്തി​ന്റെ മേ​യ​ർ പ​ദ​വി ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും വ​നി​ത​ക്ക് ല​ഭി​ക്കു​മോ? ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ വ​നി​ത​സം​വ​ര​ണ​മാ​യി​രു​ന്നു കോ​ഴി​ക്കോ​ട് മേ​യ​ർ പ​ദ​വി. ഇ​ത്ത​വ​ണ ജ​ന​റ​ൽ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് മേ​യ​ർ എ​ന്ന​തി​നാ​ൽ പു​രു​ഷ മേ​യ​റെ​യാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി മേ​യ​റാ​യി​രു​ന്ന സി.​പി. മു​സാ​ഫ​ർ അ​ഹ​മ്മ​ദാ​യി​രു​ന്നു എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ ഇ​ത്ത​വ​ണ​​ത്തെ മേ​യ​ർ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി. അ​ദ്ദേ​ഹം പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ പ്ലാ​ൻ ബി ​പ്ര​കാ​രം ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം ടി. ​സു​ജ​നാ​യി​രു​ന്നു സാ​ധ്യ​ത. അ​ദ്ദേ​ഹ​വും പ​ക്ഷേ തോ​റ്റ​തോ​ടെ ആ​രാ​ണ് അ​ടു​ത്ത മേ​യ​ർ എ​ന്ന ച​ർ​ച്ച സ​ജീ​വ​മാ​യി. ആ​രോ​ഗ്യ സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​നാ​യി​രു​ന്ന ഡോ. ​എ​സ്. ജ​യ​ശ്രീ​ക്ക് മേ​യ​ർ പ​ദ​വി ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് സൂ​ച​ന​യു​ണ്ട്.

    പു​തു​ത​ല​മു​റ​യെ മേ​യ​ർ പ​ദ​വി​യി​ൽ ഇ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചും ആ​ലോ​ച​ന ശ​ക്ത​മാ​ണ്. ആ​ദം മാ​ലി​ക്, കെ. ​സ​ന്ദേ​ശ് എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് യു​വ​സാ​ര​ഥി​ക​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഉ​ള്ള​ത്. എ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി മെം​ബ​ർ​മാ​രാ​യ കെ. ​രാ​ജീ​വ്, പി.​പി. ബീ​രാ​ൻ​കോ​യ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ പേ​രു​ക​ളും ച​ർ​ച്ച​യി​ലു​ണ്ട്. സി.​പി.​എം സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി​യാ​ണ് ആ​ര് മേ​യ​റാ​വ​ണ​മെ​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ അ​ന്തി​മ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കു​ക.

    കണ്ണൂർ - ഇന്ദിരയോ ശ്രീജയോ

    ക​ണ്ണൂ​ർ: മി​ക​ച്ച വി​ജ​യ​ത്തി​ലൂ​ടെ യു.​ഡി.​എ​ഫ് നി​ല​നി​ർ​ത്തി​യ ക​ണ്ണൂ​ർ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നി​ൽ നി​ല​വി​ലെ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി മേ​യ​ർ അ​ഡ്വ. പി. ​ഇ​ന്ദി​ര​യോ മ​ഹി​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ജി​ല്ല അ​ധ്യ​ക്ഷ ശ്രീ​ജ മ​ഠ​ത്തി​ലോ മേ​യ​റാ​വും. ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ൽ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഇ​ന്ദി​ര​ക്ക് പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ​റി രം​ഗ​ത്ത് മി​ക​ച്ച അ​നു​ഭ​വ​സ​മ്പ​ത്തു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, മ​ഹി​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ പ​ദ​വി​യി​ലൂ​ടെ ജി​ല്ല​യി​ൽ മി​ക​ച്ച പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച ശ്രീ​ജ​ക്കു​വേ​ണ്ടി​യും നേ​താ​ക്ക​ൾ സ​മ്മ​ർ​ദം ചെ​ലു​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ സീ​റ്റ് ല​ഭി​ക്കാ​തി​രു​ന്ന ഇ​ന്ദി​ര​ക്ക് അ​വ​സാ​ന നി​മി​ഷ​മാ​ണ് പ​യ്യാ​മ്പ​ല​ത്ത് സീ​റ്റ് ല​ഭി​ച്ച​ത്. മു​ണ്ട​യാ​ട് ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ​നി​ന്ന് ജ​യി​ച്ച ശ്രീ​ജ​ക്ക് കെ. ​സു​ധാ​ക​ര​ൻ എം.​പി​യു​ടെ പി​ന്തു​ണ​യു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ന്ദി​ര​ക്ക് എ.​ഐ.​സി.​സി ജ​ന. സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​സി. വേ​ണു​ഗോ​പാ​ലി​ന്റെ പി​ന്തു​ണ​യു​മു​ണ്ട്. അ​തി​നാ​ൽ​ത​ന്നെ, ആ​രാ​വും മേ​യ​ർ എ​ന്ന് ഒ​ന്നും പ​റ​യാ​നാ​വാ​ത്ത സ്ഥി​തി​യാ​ണ്. ക​ണ്ണൂ​രി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് ധാ​ര​ണ പ്ര​കാ​രം ആ​ദ്യ ര​ണ്ട​ര​വ​ർ​ഷം വീ​തം കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നും പി​ന്നീ​ട് മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗി​നു​മാ​ണ് മേ​യ​ർ സ്ഥാ​നം. മു​സ് ലിം​ലീ​ഗ് ജി​ല്ല വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ.​പി. താ​ഹി​ർ ആ​യി​രി​ക്കും ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി മേ​യ​റാ​വു​ക.

    തൃശൂർ- ക​ടു​ത്ത മ​ത്സ​ര​ം: വീതംവെക്കാൻ കോൺഗ്രസ്

    പ​ത്തു വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​പ്പു​റം യു.​ഡി.​എ​ഫ് വി​ജ​യ​ക്കൊ​ടി പാ​റി​ച്ച കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നി​ൽ മേ​യ​ർ സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം പേ​രു​ക​ൾ ഉ​യ​ർ​ന്ന​തോ​ടെ പ​ദ​വി​ക​ൾ വീ​തം​വെ​ക്കാ​നു​ള്ള നീ​ക്ക​ത്തി​ലാ​ണ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​തൃ​ത്വം. കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നി​ൽ 33 ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ വി​ജ​യി​ച്ച് കേ​വ​ല ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം നേ​ടി​യ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ൽ മേ​യ​ർ, ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി മേ​യ​ർ സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ക​ടു​ത്ത മ​ത്സ​ര​മാ​ണ് ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. വ​നി​ത സം​വ​ര​ണ​മാ​യ മേ​യ​ർ സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് ലാ​ലി ജെ​യിം​സ്, ഡോ. ​നി​ജി ജ​സ്റ്റി​ൻ, അ​ഡ്വ. സു​ബി ബാ​ബു, ശ്യാ​മ​ള മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രു​ടെ പേ​രു​ക​ളാ​ണ് ഉ​യ​ർ​ന്നു കേ​ൾ​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ഞ്ചു വ​ർ​ഷ​വും ഒ​രാ​ൾ​ത​ന്നെ മേ​യ​ർ, ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി മേ​യ​ർ സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​രി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് സൂ​ച​ന. മൂ​ന്നു ത​വ​ണ​ക​ളാ​യി പ​ദ​വി വീ​തം​വെ​ക്കാ​നാ​ണ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ലെ ധാ​ര​ണ.

    ലാ​ലൂ​ർ ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ​നി​ന്ന് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് മേ​യ​ർ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി ലി​സി ജോ​യി​യെ വ​ൻ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ലാ​ലി ജെ​യിം​സി​നാ​ണ് സാ​ധ്യ​ത ക​ൽ​പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നി​ൽ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടി​യ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം ലാ​ലി​ക്കാ​ണ്. കെ.​പി.​സി.​സി സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ. ​പ്ര​സാ​ദ്, ഡി.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബൈ​ജു വ​ർ​ഗീ​സ് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ പേ​രു​ക​ളാ​ണ് ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി മേ​യ​ർ സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് സ​ജീ​വ​മാ​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന് വ്യ​ക്ത​മാ​യ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​മു​ള്ള​തി​നാ​ൽ പാ​ർ​ട്ടി നേ​തൃ​ത്വം ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ​മാ​യി അ​ന്തി​മ തീ​രു​മാ​നം എ​ടു​ക്കും.

    കൊല്ലം - ഉറപ്പിച്ച് ഹഫീസ്​

    കൊ​ല്ലം: യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത കൊ​ല്ലം കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നി​ൽ മേ​യ​റാ​വു​ക ട്രേ​ഡ്​ യൂ​നി​യ​ൻ നേ​താ​വ്​ എ.​കെ. ഹ​ഫീ​സ്. പ്ര​ചാ​ര​ണ ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ എ.​കെ. ഹ​ഫീ​സി​നെ​ മേ​യ​ർ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യാ​ണ്​ യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്.

    കൊ​ല്ലം കോ​ർ​​പ​റേ​ഷ​നി​ലെ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി മേ​യ​റെ (വ​നി​ത സം​വ​ര​ണം) യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ യോ​ഗം ചേ​ർ​ന്ന് തീ​രു​മാ​നി​ക്കും. ആ​ർ.​എ​സ്.​പി​ക്കും മു​സ്​​ലിം ലീ​ഗി​നും ഓ​രോ വ​നി​ത​ക​ളു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, സാ​മു​ദാ​യി​ക സ​മ​വാ​ക്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ആ​ർ​ക്ക്​ ന​റു​ക്ക്​ വീ​ഴു​മെ​ന്ന​ത്​ കാ​ത്തി​രു​ന്ന്​ കാ​ണ​ണം.

    ​കൊച്ചി - മുന്നിൽ മൂന്ന് പേരുകൾ

    കൊ​ച്ചി കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ മേ​യ​ർ, ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി മേ​യ​ർ സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് ആ​ര് എ​ന്ന ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ആ​രം‍ഭി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. മേ​യ​ർ, ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി മേ​യ​ർ പ​ദ​വി​ക​ളി​ൽ ക​ണ്ണു​ന​ട്ട് കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ൽ നി​ര​വ​ധി പേ​രു​ണ്ട്. മേ​യ​ർ സ്ഥാ​നം വ​നി​ത സം​വ​ര​ണ​മാ​ണ്. ദീ​പ്തി മേ​രി വ​ർ​ഗീ​സ്, വി.​കെ. മി​നി​മോ​ൾ, ഷൈ​നി മാ​ത്യു ‍എ​ന്നി​വ​രു​ടെ പേ​രു​ക​ളാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ഉ​യ​ർ​ന്നു​കേ​ൾ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    സാ​മു​ദാ​യി​ക സ​മ​വാ​ക്യ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ കെ.​വി.​പി. കൃ​ഷ്ണ​കു​മാ​ർ, വി.​ആ​ർ. സു​ധീ​ർ, ദീ​പ​ക് ജോ​യ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ​ക്ക് ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി മേ​യ​ർ സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് സാ​ധ്യ​ത​യേ​റും. സീ​നി​യോ​റി​റ്റി​യും യോ​ഗ്യ​ത​യു​മാ​ണ് മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​മാ​വു​ക​യെ​ങ്കി​ൽ എം.​ജി. അ​രി​സ്റ്റോ​ട്ടി​ൽ, ഹെ​ൻ​ട്രി ഓ​സ്റ്റി​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി മേ​യ​റാ​വാ​നി​ട‍യു​ണ്ട്.



    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Local Body ElectionElection Newsmayor post
    News Summary - Who will be the mayor?
    Similar News
    Next Story
    X