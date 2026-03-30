    Posted On
    date_range 30 March 2026 6:30 AM IST
    Updated On
    date_range 30 March 2026 6:30 AM IST

    പാലക്കാടൻ കൈനീട്ടം ആർക്ക്​​?

    ഡീ​ലും പീ​ഡ​ന പ​രാ​തി​യും; വി​വാ​ദ​മൊ​ഴി​യാ​തെ പാ​ല​ക്കാ​ട്
    രമേഷ് പിഷാരടി, ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ, എൻ.എം.ആർ റസാക്ക്

    പാ​ല​ക്കാ​ട്: കാർഷിക ഉത്സവമായ വിഷുവാണ് വരുന്നത്. മേടപ്പൊന്നണിയാൻ കാത്തുനിൽക്കാതെ മീനത്തിലേ കൊന്നകൾ പൂക്കണിയൊരുക്കിക്കഴിഞ്ഞു. കണിയും കൈനീട്ടവും പ്രധാനം. വിഷുവിന് ​െതാട്ടുമുമ്പെത്തുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പുത്സവത്തിൽ പാലക്കാടൻ കൈനീട്ടം ആർക്കാണെന്ന് ഉറ്റുനോക്കുന്നവരേറെ.

    വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ളും ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ളുംകൊ​ണ്ട് മ​ത്സ​രം കൊ​ഴു​പ്പി​ക്കു​ന്ന മ​ണ്ഡ​ലത്തിൽ ഇ​ക്കു​റി​യും സ്ഥി​തി വ്യ​ത്യ​സ്ത​മ​ല്ല.

    പാലക്കാട്ട് സി.​പി.​എം-​ബി.​ജെ.​പി ഡീ​ലുണ്ടെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തി​പ​ക്ഷ ആ​രോ​പ​ണം. ഇത് സം​സ്ഥാ​ന​മാ​കെ ച​ർ​ച്ച‍യാ​യി. കോ​ൺ​ഗ്ര​സും ബി.​ജെ.​പി​യും ത​മ്മി​ലാ​ണ് ഡീ​ലെ​ന്ന് സി.​പി.​എം തി​രി​ച്ച​ടി​ച്ചു. ഇ​തി​നി​ടെ പാ​ല​ക്കാ​ട് ന​ഗ​ര​സ​ഭ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് കൗ​ൺ​സി​ല​ർ പ്ര​ശോ​ഭ് വ​ത്സ​നെ​തി​രെ ലൈം​ഗി​ക പീ​ഡ​ന പ​രാ​തി ഉ​യ​ർ​ന്നു​. അറച്ചോ മടിച്ചോ നിൽക്കാതെ പ്ര​ശോ​ഭി​നെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പു​റ​ത്താ​ക്കി​. എ​ങ്കി​ലും എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫും ബി.​ജെ.​പി​യും അത് തെഞ്ഞെടുപ്പ് ​പ്രചാരണ ആ​യു​ധ​മാ​ക്കിയി​ട്ടു​ണ്ട്. കണക്ക് നോക്കിയാൽ, യു.​ഡി.​എ​ഫും ബി.​ജെ.​പി​യും ത​മ്മി​ലാ​ണ് മ​ത്സ​രം. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്താ​ണ്. ക​ന്നി​യ​ങ്ക​ക്കാരായ യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി ര​മേ​ഷ് പി​ഷാ​ര​ടി​യും ഇടത് സ്ഥാനാർഥി എ​ൻ.​എം.​ആ​ർ. റ​സാ​ക്കും പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ൽ ഒ​ട്ടും പിന്നില​ല്ല. മ​ണ്ഡ​ലം നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് പി​ഷാ​ര​ടി​ക്ക് മു​ന്നി​ലെ വെ​ല്ലു​വി​ളി. ഒ​ട്ടേ​റെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളി​ൽ മ​ത്സ​രി​ച്ച​ അ​നു​ഭ​വ​സ​മ്പ​ത്തു​മാ​യാ​ണ് എ​ൻ.​ഡി.​എ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി ശോ​ഭ സു​രേ​ന്ദ്ര​ൻ രംഗത്തുള്ളത്.

    2011ൽ ​ഷാ​ഫി പ​റ​മ്പി​ൽ രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യ​തോ​ടെ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്‍റെ കു​ത്ത​ക മ​ണ്ഡ​ല​മാ​യി മാ​റി​യ പാ​ല​ക്കാ​ട് വ​ൻ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ‍ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ഓ​രോ ത​വ​ണ​യും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് വി​ജ​യി​ച്ച​ത്. 2016ൽ ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ ശോ​ഭ സു​രേ​ന്ദ്ര​ൻ ര​ണ്ടാമതെത്തി. അതോ​ടെ, ആ​ഞ്ഞു​പി​ടി​ച്ചാ​ൽ പാ​ല​ക്കാ​ട് കൂ​ടെ പോ​രുമെന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ പൊട്ടിമുളച്ചു. ഷാ​ഫി എം.​പി​യാ​യ​തോ​ടെ രാ​ഹു​ൽ മാ​ങ്കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ ച​രി​ത്ര ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ലാ​ണ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മ​ണ്ഡ​ലം നി​ല​നി​ർ​ത്തി​യ​ത്.

    പാ​ല​ക്കാ​ട് ന​ഗ​ര​സ​ഭ, ക​ണ്ണാ​ടി, മാ​ത്തൂ​ർ, പി​രാ​യി​രി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ൾ അ​ട​ങ്ങു​ന്ന​താ​ണ് പാ​ല​ക്കാ​ട് മ​ണ്ഡ​ലം. ഇ​തി​ൽ മാ​ത്തൂ​രും ക​ണ്ണാ​ടി​യും എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​നൊ​പ്പ​വും പി​രാ​യി​രി യു.​ഡി.​എ​ഫി​നൊ​പ്പ​വു​മാ​ണ്. പാ​ല​ക്കാ​ട് ന​ഗ​ര​സ​ഭ ബി.​ജെ.​പി​ ഭ​രി​ക്കു​ന്നു. ത​ദ്ദേ​ശത്തിൽ പാ​ല​ക്കാ​ട് ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ൽ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്തെ​ത്തി​യ​ത് യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം ന​ൽ​കു​ന്നു. അ​തേ​സ​മ​യം, ബി.​ജെ.​പി​യി​ലെ വി​ഭാ​ഗീ​യ​ത​യും പ​ട​ല​പി​ണ​ക്ക​ങ്ങ​ളും ശോ​ഭ സു​രേ​ന്ദ്ര​നെ എ​ങ്ങ​നെ ബാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന് ക​ണ്ട​റി​യ​ണം.

    TAGS:Palakkadassembly election
    News Summary - Who is Palakkad's hand in hand?
