    Kerala
    Posted On
    date_range 26 March 2026 8:00 AM IST
    Updated On
    date_range 26 March 2026 8:00 AM IST

    ഗ്യാസിന് അമിതവില ഈടാക്കിയാൽ വിളിക്കാം...

    LPG Price
    തിരുവനന്തപുരം: എൽ.പി.ജി വിതരണത്തിൽ അധികവില ഈടാക്കിയാൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വിളിച്ചറിയിക്കാൻ സൗകര്യം. ദുരുപയോഗം, കരിഞ്ചന്ത എന്നിവ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാലും വിവരം അറിയിക്കാം.

    ഓരോ ജില്ലകയിലെയും നമ്പർ:

    തിരുവനന്തപുരം (dsotvm20@gmail.com, 9188527315),

    കൊല്ലം (kollamdso@gmail.com, 9188527316),

    പത്തനംതിട്ട (dsoptal@gmail.com, 9188527317),

    ആലപ്പുഴ (dsoalappuzha@gmail.com, 9188527318),

    കോട്ടയം (dsoktm1@gmail.com, 9188527319),

    ഇടുക്കി (dsoidukki@gmail.com, 9188527320),

    എറണാകുളം (dsoernakulam@gmail.com, 9188527321),

    തൃശൂർ (dsotsr@gmail.com, 9188527322),

    പാലക്കാട് (dsopkd@gmail.com, 9188527323),

    മലപ്പുറം (dsompm@gmail.com, 9188527324),

    കോഴിക്കോട് (dsokozhikode@gmail.com, 9188527325),

    വയനാട് (dsowayanad1@gmail.com, 9188527326),

    കണ്ണൂർ (kannur.dso@gmail.com, 9188527327),

    കാസർകോട് (dsoksd@gmail.com, 9188527328).

    TAGS: lpg, lpg cylinder, black market, complaint
    Similar News
