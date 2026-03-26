ഗ്യാസിന് അമിതവില ഈടാക്കിയാൽ വിളിക്കാം...
തിരുവനന്തപുരം: എൽ.പി.ജി വിതരണത്തിൽ അധികവില ഈടാക്കിയാൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വിളിച്ചറിയിക്കാൻ സൗകര്യം. ദുരുപയോഗം, കരിഞ്ചന്ത എന്നിവ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാലും വിവരം അറിയിക്കാം.
ഓരോ ജില്ലകയിലെയും നമ്പർ:
തിരുവനന്തപുരം (dsotvm20@gmail.com, 9188527315),
കൊല്ലം (kollamdso@gmail.com, 9188527316),
പത്തനംതിട്ട (dsoptal@gmail.com, 9188527317),
ആലപ്പുഴ (dsoalappuzha@gmail.com, 9188527318),
കോട്ടയം (dsoktm1@gmail.com, 9188527319),
ഇടുക്കി (dsoidukki@gmail.com, 9188527320),
എറണാകുളം (dsoernakulam@gmail.com, 9188527321),
തൃശൂർ (dsotsr@gmail.com, 9188527322),
പാലക്കാട് (dsopkd@gmail.com, 9188527323),
മലപ്പുറം (dsompm@gmail.com, 9188527324),
കോഴിക്കോട് (dsokozhikode@gmail.com, 9188527325),
വയനാട് (dsowayanad1@gmail.com, 9188527326),
കണ്ണൂർ (kannur.dso@gmail.com, 9188527327),
കാസർകോട് (dsoksd@gmail.com, 9188527328).
