Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightശ​ബ​രി​മ​ലയിലെ സ്വർണം...
    Kerala
    Posted On
    date_range 4 Oct 2025 7:00 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Oct 2025 7:00 AM IST

    ശ​ബ​രി​മ​ലയിലെ സ്വർണം എവിടെ?, സ്വർണ​പ്പാ​ളി​ക​ൾ എ​ങ്ങനെ ചെ​മ്പാ​യി?; ഉത്തരമില്ലാതെ ദേവസ്വം ബോർഡ്​

    text_fields
    bookmark_border
    Sabarimala
    cancel
    camera_alt

    ശ​ബ​രി​മ​ല ശ്രീകോവിലിലെ സ്വ​ർ​ണം പൂ​ശി​യ ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക ശി​ൽ​പ​ങ്ങ​ൾ

    പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട: ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ർ​ണ​പ്പാ​ളി വി​വാ​ദ​ത്തി​ൽ ‘ചെ​മ്പ്​’​ തെ​ളി​യി​ച്ച്​ കൂ​ടു​ത​ൽ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലു​ക​ൾ പു​റ​ത്തു​വ​രു​മ്പോ​ഴും വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണ​മി​ല്ലാ​തെ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ്. 2019ല്‍ ​ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ല​ഭി​ച്ച​ത്​ ചെ​മ്പ്​ പാ​ളി​ക​ളാ​ണെ​ന്ന്​​ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി സ്വ​ർ​ണം പൂ​ശി​യ ചെ​ന്നൈ​യി​ലെ സ്മാ​ര്‍ട്ട്​ ക്രി​യേ​ഷ​ന്‍സും രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി. സ്വ​ർ​ണം പൂ​ശാ​ൻ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന​ത് ചെ​മ്പ് പാ​ളി​ക​ളാ​ണെ​ന്നും ഒ​രു ത​രി സ്വ​ര്‍ണം​പോ​ലും ഇ​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും സ്മാ​ര്‍ട്ട്​ ക്രി​യേ​ഷ​ന്‍സി​ന്‍റെ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ന്‍ കെ.​ബി. പ്ര​ദീ​പ് വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഒ​രി​ക്ക​ൽ സ്വ​ർ​ണം പൂ​ശി​യ വ​സ്തു ത​ങ്ങ​ളു​ടെ സ്ഥാ​പ​നം സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​റി​ല്ലെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട്​ പ​റ​ഞ്ഞു.

    പാ​ളി​ക​ൾ കൊ​ണ്ടു​വ​രു​മ്പോ​ൾ 42 കി​ലോ​യി​ല​ധി​കം തൂ​ക്ക​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ക​ഴു​കി​ക്ക​ഴി​യു​മ്പോ​ൾ ഭാ​രം കു​റ​യു​ന്ന​ത് സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​ണ്. സ്വ​ർ​ണം പൂ​ശു​ന്ന സ​മ​യ​ത്ത് ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും ക​മ്പ​നി​യി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. സ്വ​ർ​ണം ക​ക്ഷി​ക​ൾ ത​ന്നെ​യാ​ണ് കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​ത്. സ്വ​ര്‍ണം പൊ​തി​ഞ്ഞ ചെ​മ്പി​ല്‍ നി​ന്ന് ഒ​രി​ക്ക​ലും അ​ത് അ​പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​മാ​കി​ല്ല.

    ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ടു​ത്ത് കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന സാ​ധ​നം എ​ന്താ​ണെ​ന്ന് മാ​ത്ര​മേ ഞ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് പ​റ​യാ​ന്‍ സാ​ധി​ക്കൂ. ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ല്‍നി​ന്ന് അ​ഴി​ച്ച​ത് ത​ന്നെ​യാ​ണോ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന​ത്​ എ​ന്ന​ത്​ അ​ന്വേ​ഷി​ച്ച് ക​ണ്ടു​പി​ടി​ക്കേ​ണ്ട കാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. 2019ല്‍ 397 ​ഗ്രാം​ സ്വ​ർ​ണ​മാ​ണ്​ പൂ​ശാ​നാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​ത്. ഇ​പ്പോ​ൾ 19.4 ഗ്രാം ​സ്വ​ര്‍ണ​മാ​ണ്​ പു​തി​യ​താ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​തെ​ന്നും പ്ര​ദീ​പ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഇ​തി​നി​ടെ, ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ൽ നി​ന്ന് ത​നി​ക്ക് കൈ​മാ​റി​യ​ത് ചെ​മ്പ് പാ​ളി​യാ​ണെ​ന്ന് വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി​യും രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി. ചെ​മ്പു​പാ​ളി ത​ന്നി​ട്ട് അ​തി​നെ സ്വ​ർ​ണ​പ്പാ​ളി​യെ​ന്ന് വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ന്തു​കൊ​ണ്ടാ​ണെ​ന്ന് അ​റി​യി​ല്ലെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ കി​ട്ടി​യ​ത് ചെ​മ്പ് പാ​ളി​യാ​ണെ​ന്ന്​ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം സ​ഹ സ്​​പോ​ൺ​സ​ർ​മാ​രാ​യ അ​ന​ന്ത സു​ബ്ര​ഹ്മ​ണ്യം ര​മേ​ഷ്​ റാ​വു​വും പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു.

    ഇ​തോ​ടെ, 1999ൽ ​സ്വ​ർ​ണം പൂ​ശി​യ ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക ശി​ൽ​പ്പ പാ​ളി​ക​ൾ എ​ങ്ങ​നെ ചെ​മ്പാ​യെ​ന്ന സം​ശ​യം ബ​ല​പ്പെ​ടു​ക​യാ​ണ്. വി​ജ​യ് മ​ല്യ ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക ശി​ൽ​പ​ത്തി​ലും സ്വ​ർ​ണം പൂ​ശി​യി​രു​ന്ന​താ​യി ശ​ബ​രി​മ​ല ത​ന്ത്രി ക​ണ്ഠ​ര​ര് മോ​ഹ​ന​രും സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു.

    എ​ന്നാ​ൽ, ദേ​വ​സ്വം രേ​ഖ​ക​ളി​ൽ ഇ​തെ​ങ്ങ​നെ ചെ​മ്പാ​യെ​ന്ന ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന്​ ഉ​ത്ത​രം ന​ൽ​കാ​ൻ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ്​ ത​യാ​റാ​യി​ട്ടി​ല്ല. വി​ജ​യ്​ മ​ല്യ​ക്ക്​ സ്വ​ർ​ണം പൂ​ശാ​ൻ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യ 1998 ​സെ​പ്​​റ്റം​ബ​ർ മു​ത​ലു​ള്ള മു​ഴു​വ​ൻ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ അ​​ന്വേ​ഷി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്, ചെ​മ്പ്​ പാ​ളി​യി​ൽ​ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണ​മൊ​ന്നും ന​ൽ​കി​യി​ട്ടി​ല്ല. സ്മാ​ർ​ട്ട് ക്രി​യേ​ഷ​ൻ​സി​നെ വി​ശ്വാ​സ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    ഇ​തി​നി​ടെ, ചെ​മ്പ്​ പാ​ളി​ക​ൾ ത​ന്നെ​യാ​ണെ​ന്ന നി​ല​പാ​ടി​ൽ ഉ​റ​ച്ചു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​താ​യി​ അ​ന്ന​ത്തെ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ എ. ​പ​ദ്മ​കു​മാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ത​നി​ക്ക്​ ല​ഭി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ചെ​മ്പ്​ പാ​ളി​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു. എ​ല്ലാം അ​ന്വേ​ഷി​ക്ക​ട്ടെ​യെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​​​ളോ​ട്​ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ആര് എന്ത് കട്ടാലും പിടികൂടും -മന്ത്രി വി.എൻ. വാസവൻ‌

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ർ​ണ​പ്പാ​ളി വി​വാ​ദ​ത്തി​ൽ സ​മ​ഗ്ര അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ക്ക​ട്ടെ​യെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി വി.​എ​ൻ. വാ​സ​വ​ൻ‌. ആ​ര് എ​ന്ത് ക​ട്ടാ​ലും പി​ടി​കൂ​ടു​ക​യെ​ന്ന​താ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​ർ ല​ക്ഷ്യം. ഹൈ​കോ​ട​തി​യു​ടെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ് കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. കോ​ട​തി​യി​ൽ വി​ശ്വാ​സം അ​ർ​പ്പി​ച്ചാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​ർ മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കു​ന്ന​ത്. അ​തു​കൊ​ണ്ട് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഇ​പ്പോ​ൾ അ​ഭി​പ്രാ​യം പ​റ​യാ​ൻ താ​ൻ ആ​ള​ല്ല.

    മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ച്ചാ​ണ് ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​പ്പോ​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്ന കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​മ​ഗ്ര അ​ന്വേ​ഷ​ണം വേ​ണം. അ​ന്വേ​ഷ​ണ സ​മി​തി റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​ക​രി​ക്കാ​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി​യി​ലേ​ക്ക് കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളെ​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഇ​തി​ല​ട​ക്കം അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ക്ക​ട്ടെ​യെ​ന്നും മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    സമ​ഗ്ര അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെടും -പി.എസ്. പ്രശാന്ത്

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ൽ ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക ശി​ൽ​പ​ങ്ങ​ളി​ലെ സ്വ​ർ​ണം പൂ​ശി​യ പീ​ഠം കാ​ണാ​താ​യ സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ൽ സ​മ​​ഗ്ര അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​മെ​ന്ന് തി​രു​വി​താം​കൂ​ർ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​എ​സ്. പ്ര​ശാ​ന്ത്. പൂ​ജ അ​വ​ധി ക​ഴി​ഞ്ഞ​യു​ട​ൻ കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ക്കും. വ്യാ​ജ ആ​രോ​പ​ണം ഉ​ന്ന​യി​ച്ച​ത് ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി​യാ​ണ്. ആ​രോ​പ​ണ​ത്തി​ന്റെ കു​ഴി​യി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം ത​ന്നെ വീ​ണു.

    ഒ​ട്ടേ​റെ ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ളും പി​രി​വു​ക​ളും ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി ന​ട​ത്തി​യെ​ന്നാ​ണ് പു​റ​ത്തു​വ​രു​ന്ന വി​വ​രം. 1999 മു​ത​ൽ 2025 വ​രെ ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലെ എ​ല്ലാ ക്ര​മ​ക്കേ​ടു​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി​യെ പോ​ലു​ള്ള അ​വ​താ​ര​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും അ​ന്വേ​ഷി​ക്കാ​നാ​ണ് കോ​ട​തി​യി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ക. സ​മ​ഗ്ര അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടാ​ൻ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ് യോ​ഗം തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. വേ​ണ്ട ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി​യെ നി​യോ​ഗി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:travancore devaswom boardTravancore Devasom BoardSabarimalaLatest News
    News Summary - Where is the gold in Sabarimala?; Devaswom Board without answer
    Similar News
    Next Story
    X