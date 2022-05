cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ അ​തി​ക്ര​മം നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​സ്ഥാ​നം രാ​ജി​വെ​ച്ചൊ​ഴി​യാ​ൻ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ത​യാ​റാ​ക​ണ​മെ​ന്ന്​ ഫേ​സ്ബു​ക് കു​റി​പ്പി​ൽ കെ.​പി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് കെ. ​സു​ധാ​ക​ര​ന്‍ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ കേ​ട്ടു​കേ​ൾ​വി​യി​ല്ലാ​ത്ത​വി​ധം പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ൾ ക്രൂ​ര​പീ​ഡ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​ധേ​യ​മാ​കു​മ്പോ​ൾ നി​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ആ ​ക​സേ​ര​യി​ൽ ഇ​രി​ക്കാ​ൻ എ​ങ്ങ​നെ മ​ന​സ്സ്​ വ​രു​ന്നെ​ന്ന്​ ​സു​ധാ​ക​ര​ൻ ചോ​ദി​ച്ചു. കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രി​ക്ക​സേ​ര​യി​ൽ ഒ​രു വ​ടി​യെ​ങ്കി​ലും കു​ത്തി​വെ​ക്കാ​ൻ ഞ​ങ്ങ​ൾ മു​ന്നേ പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. ഇ​ടു​ക്കി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന സം​ഭ​വ​ത്തോ​ടെ പി​ണ​റാ​യി സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ പ​രി​ഹ​സി​ക്കാ​ൻ​പോ​ലും അ​റ​പ്പ് തോ​ന്നു​ന്നു. മു​ഖ്യ​മ​​ന്ത്രി​യു​ടെ പി​ടി​പ്പു​കേ​ടി​നും ക​ഴി​വി​ല്ലാ​യ്മ​ക്കും ഇ​നി​യു​മെ​ത്ര പെ​ൺ​ജീ​വ​നു​ക​ൾ ബ​ലി​യാ​ടാ​ക​ണം. വാ​ള​യാ​റി​ലും പാ​ല​ത്താ​യി​യി​ലും തു​ട​ർ​ന്നി​ങ്ങോ​ട്ട് പ്ര​ള​യം​പോ​ലെ ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന ഓ​രോ സം​ഭ​വ​വും എ​ത്ര​മാ​ത്രം പ​രാ​ജ​യ​മാ​ണ് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യെ​ന്ന്​ തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഒ​രു​ളു​പ്പു​മി​ല്ലാ​തെ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ര​ക്ഷാ​ക​ർ​ത്താ​ക്ക​ൾ​ക്കും അ​തി​ജീ​വി​ത​മാ​ർ​ക്കും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി 'ഉ​റ​പ്പ്​' കൊ​ടു​ക്കു​ക​യാ​ണ്. വി​ശ്വ​സി​ച്ച് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത ജ​ന​ങ്ങ​ളെ ഇ​ത്ര നീ​ച​മാ​യി പ​റ​ഞ്ഞു​പ​റ്റി​ക്കാ​ൻ എ​ങ്ങ​നെ സാ​ധി​ക്കു​ന്നു. ഇ​ടു​ക്കി​യി​ലെ 15കാ​രി​ക്ക്​​ നേ​രെ​യു​ണ്ടാ​യ ക്രൂ​ര​മാ​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്‌ അ​പ​ല​പി​ക്കു​ന്ന​താ​യും പ്ര​തി​ക​ളെ ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചാ​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധം സ​ർ​ക്കാ​ർ നേ​രി​ടേ​ണ്ടി​വ​രു​മെ​ന്നും സു​ധാ​ക​ര​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. Show Full Article

'When girls are subjected to brutal abuse, you know. How do you do all this cool stuff? '