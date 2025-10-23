Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightരാഷ്ട്രപതിയുടെ ശബരിമല...
    Kerala
    Posted On
    date_range 23 Oct 2025 10:14 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Oct 2025 10:14 PM IST

    രാഷ്ട്രപതിയുടെ ശബരിമല ദർശനത്തെ വിമർശിച്ച് വാട്സ്ആപ് സ്റ്റാറ്റസ്: ഡിവൈ.എസ്.പിയോട് വിശദീകരണം തേടി

    text_fields
    bookmark_border
    രാഷ്ട്രപതിയുടെ ശബരിമല ദർശനത്തെ വിമർശിച്ച് വാട്സ്ആപ് സ്റ്റാറ്റസ്: ഡിവൈ.എസ്.പിയോട് വിശദീകരണം തേടി
    cancel
    Listen to this Article

    പാ​ല​ക്കാ​ട്: രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി​യു​ടെ ശ​ബ​രി​മ​ല ദ​ർ​ശ​ന​ത്തെ വി​മ​ർ​ശി​ച്ച് വാ​ട്സ്ആ​പ്പി​ൽ സ്റ്റാ​റ്റ​സി​ട്ട ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി​യോ​ട് പാ​ല​ക്കാ​ട് പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം തേ​ടി. വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം തൃ​പ്തി​ക​ര​മ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് അ​റി​യു​ന്ന​ത്. ആ​ല​ത്തൂ​ർ ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി ആ​ർ. മ​നോ​ജ്‌ കു​മാ​റാ​ണ് സ്റ്റാ​റ്റ​സി​ട്ട​ത്.

    രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി​യു​ടെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ ആ​ചാ​ര​ലം​ഘ​ന​മു​ണ്ടാ​യെ​ന്നും ഹൈ​കോ​ട​തി വി​ധി​ക​ൾ കാ​റ്റി​ൽ​പ​റ​ത്തി​യെ​ന്നും മ​നോ​ജ് കു​മാ​റി​ന്റെ സ്റ്റാ​റ്റ​സി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. ‘‘ഒ​രു വ്യ​ക്തി​ക്കാ​യി ഭ​ക്ത​രെ ത​ട​യ​രു​തെ​ന്നും ആ​ർ​ക്കും വി.​ഐ.​പി പ​രി​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​ക​രു​തെ​ന്നും വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ മ​ല ക​യ​റ്റ​രു​തെ​ന്നു​മു​ള്ള ആ​ചാ​ര​ങ്ങ​ൾ ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റും സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി ഉ​​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും ലം​ഘി​ച്ചു.

    സം​ഘി​ക​ളും കോ​ൺ​ഗ്ര​സും നാ​മ​ജ​പ​യാ​ത്ര​ക​ൾ ന​ട​ത്തി​യി​ല്ല. ഇ​ത് പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​നോ ഇ​ട​ത് മ​ന്ത്രി​മാ​രോ ആ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ എ​ന്താ​കും പു​കി​ല്. അ​പ്പോ​ൾ പ്ര​ശ്നം വി​ശ്വാ​സ​മോ ആ​ചാ​ര​മോ അ​ല്ല, രാ​ഷ്ട്രീ​യ​മാ​ണ്’’ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് സ്റ്റാ​റ്റ​സി​ൽ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം, ട്രെ​യി​ൻ​യാ​ത്ര​ക്കി​ടെ വാ​ട്സ്ആ​പ്പി​ൽ വ​ന്ന കു​റി​പ്പ് അ​ബ​ദ്ധ​ത്തി​ൽ സ്റ്റാ​റ്റ​സ് ആ​വു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നാ​ണ് ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:WhatsApp StatusDySPsDroupadi MurmuSabarimala
    News Summary - WhatsApp status: DySP sought explanation
    Similar News
    Next Story
    X