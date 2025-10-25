Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഎൻ.ഇ.പിക്ക് എന്താണ്...
    Kerala
    Posted On
    date_range 25 Oct 2025 7:15 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Oct 2025 7:15 AM IST

    എൻ.ഇ.പിക്ക് എന്താണ് കുഴപ്പം; പ്രകടമായത് ഇടതു മുന്നണിയുടെ നയംമാറ്റം

    text_fields
    bookmark_border
    എൻ.ഇ.പിക്ക് എന്താണ് കുഴപ്പം; പ്രകടമായത് ഇടതു മുന്നണിയുടെ നയംമാറ്റം
    cancel

    തിരുവനന്തപുരം: പി.എം ശ്രീ പദ്ധതി ഒപ്പിട്ട് ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം (എൻ.ഇ.പി) നടപ്പാക്കാൻ തയാറാണെന്ന് കേന്ദ്രത്തെ രേഖാമൂലം അറിയിച്ചതോടെ സംസ്ഥാന സർക്കാറും ഇടതുമുന്നണിയും പ്രഖ്യാപിച്ചത് വ്യക്തമായ നയംമാറ്റം. ആർ.എസ്.എസ് അജണ്ടയിൽ കേന്ദ്രസർക്കാർ തയാറാക്കിയ എൻ.ഇ.പിക്കെതിരെ 2020 മുതൽ ശക്തമായ പ്രതിരോധം ഉയർത്തിയ സർക്കാറും മുന്നണിയുമാണ് കേരളത്തിൽ ഭരണത്തിലുള്ളത്.

    വിദഗ്ധ സമിതിയെ നിയോഗിച്ച് സർക്കാർ നയരേഖ തയാറാക്കുകയും കേന്ദ്രത്തെ വിയോജിപ്പുകൾ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. തുടർന്നങ്ങോട്ട് എൻ.ഇ.പിയുടെ മറവിൽ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട കാവിവത്കരണങ്ങൾക്കെതിരെ നിലയുറപ്പിച്ചു. സംസ്ഥാന സർക്കാറിന്‍റെ നിലപാട് ദേശീയ തലത്തിൽ ശ്രദ്ധനേടുകയും കേരളം ബദൽ നയം സൃഷ്ടിക്കുന്നുവെന്ന പ്രതീതി സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതാണ് പി.എം ശ്രീ ധാരണാപത്രത്തിൽ ഒപ്പിട്ട് സർക്കാറും മുന്നണിയും തിരുത്തിയത്.

    എൻ.ഇ.പിക്ക് എന്താണ് കുഴപ്പമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി. ശിവൻകുട്ടി തന്നെ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ ചോദിച്ചു. എല്ലാകാലത്തും ഒരു നയത്തിൽ തന്നെ തുടരാൻ കഴിയില്ലെന്നും എൻ.ഇ.പിയിൽ സാധ്യമാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ നടപ്പാക്കുമെന്നും മന്ത്രി തുറന്നുപറഞ്ഞു. ഇടതുനയം മാത്രം നടപ്പാക്കുന്ന സർക്കാരല്ല ഇതെന്നാണ് സി.പി.എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി ഗോവിന്ദന്‍റെ വിശദീകരണം. കരാർ ഒപ്പിട്ടത് ഭരണപരമായ വിഷയമാണെന്ന് പറഞ്ഞാണ് സർക്കാർ നടപടിയെ ഗോവിന്ദൻ ന്യായീകരിച്ചത്.

    ആരോഗ്യ, കാർഷിക മേഖലകളിൽ കേന്ദ്രസർക്കാർ പദ്ധതികളിൽ നിന്ന് ഫണ്ട് വാങ്ങിയതിന്‍റെ കണക്ക് നിരത്തിയാണ് സർക്കാറും പാർട്ടിയും നടപടിയെ ന്യായീകരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഒരുതലമുറയെ തന്നെ ആശയതലത്തിൽ സ്വാധീനിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ നയംമാറ്റത്തിനാണ് മുന്നണിയും സർക്കാറും പച്ചക്കൊടി വീശിയത്.

    എല്ലാകാലത്തും ഒരുനയം തുടരാനാകില്ല -മന്ത്രി ശിവൻകുട്ടി

    തിരുവനന്തപുരം: സമഗ്രശിക്ഷ അഭിയാൻ പദ്ധതിയിൽ 1158.13 കോടി രൂപ തടഞ്ഞുവെച്ച് കേരളത്തെ സാമ്പത്തികമായി ഞെരുക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ നീക്കത്തെ മറികടക്കാനുള്ള തന്ത്രപരമായ തീരുമാനമാണ് പി.എം ശ്രീ പദ്ധതിയിൽ ഒപ്പിടലെന്ന് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി. ശിവൻകുട്ടി. എല്ലാകാലത്തും ഒരു നയത്തിൽ തന്നെ തുടരാൻ കഴിയില്ല. കേന്ദ്രസർക്കാറിന്‍റെ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിൽ (എൻ.ഇ.പി) സാധ്യമാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ നടപ്പാക്കും- മന്ത്രി തുറന്നുപറഞ്ഞു.

    എൻ.ഇ.പി അംഗീകരിക്കില്ലെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. എന്നാൽ, ലോകം അവസാനിക്കുന്നത് വരെ ആ നിലപാടിൽ നിൽക്കണമെന്നില്ല. ലോകത്ത് അനുദിനം മാറുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ രീതികളിൽനിന്ന് കേരളത്തിന് മാറിനിൽക്കാൻ കഴിയില്ല. ലോകബാങ്കിൽ നിന്ന് ഫണ്ട് വാങ്ങില്ല എന്ന് മുമ്പ് നയമുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് വാങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചു. എല്ലാകാലത്തും എൻ.ഇ.പിയിൽ പിടിച്ച് കിട്ടേണ്ട പണം വാങ്ങാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. മന്ത്രിസഭയിൽ ഒരു വിഷയത്തിൽ എതിർപ്പ് വരുന്നത് ആദ്യമായല്ല. നയം പറഞ്ഞ് കിട്ടേണ്ട കോടികൾ നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല.

    എൻ.ഇ.പിക്ക് എന്താണ് കുഴപ്പമെന്ന് മന്ത്രി ചോദിച്ചു. എൽ.ഡി.എഫിന്‍റെ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിൽ നിന്ന് സർക്കാർ പിൻമാറില്ല. സ്കൂളുകളിൽ പി.എം ശ്രീ നടപ്പാക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഏത് പാഠ്യപദ്ധതി എന്നത് അപ്പോൾ ആലോചിക്കാം. ബിനോയ് വിശ്വവുമായി പാർട്ടി നേതാക്കൾ സംസാരിക്കും. ധാരണാപത്രത്തിൽ കേന്ദ്രപാഠ്യപദ്ധതി നടപ്പാക്കണമെന്ന് ഒരിടത്തും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പി.എം ശ്രീ നടപ്പാക്കുന്നതിൽ ആശങ്കയുണ്ടായിരുന്നു; അതിൽ ചർച്ച നടക്കുകയായിരുന്നു.

    ഒപ്പിടുംമുമ്പ് സന്നദ്ധത അറിയിക്കാൻ കേന്ദ്രം ആവശ്യപ്പെട്ടത് പ്രകാരം കത്ത് നൽകി. തീരുമാനമെടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഫണ്ട് നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി അറിയിച്ചതോടെയാണ് ഒപ്പിട്ടത്. സി.പി.ഐയെ ഇക്കാര്യം ബോധ്യപ്പെടുത്തും. കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ പദ്ധതിയിൽ ഒപ്പിട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

    971 കോടി അനുവദിക്കാൻ ധാരണയായി; കേന്ദ്രം തടഞ്ഞുവെച്ചത് 1158.13 കോടി

    തിരുവനന്തപുരം: പി.എം ശ്രീ പദ്ധതിയിൽ ഒപ്പിട്ടതോടെ സമഗ്രശിക്ഷ കേരളം പദ്ധതിയിൽ കേന്ദ്രത്തിൽനിന്ന് 971 കോടി രൂപ അനുവദിക്കാൻ ധാരണയായതായി വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി. ശിവൻകുട്ടി. മൊത്തം 1158.13 കോടി രൂപയാണ് കേന്ദ്രസർക്കാർ തടഞ്ഞുവെച്ചത്.

    പി.എം ശ്രീ പദ്ധതി 2027 മാർച്ചിൽ അവസാനിക്കും. ഇപ്പോൾ ഒപ്പിടുന്നതിലൂടെ, സമഗ്ര ശിക്ഷയുടെ കുടിശ്ശികയും രണ്ടു വർഷത്തെ പി.എം. ശ്രീ ഫണ്ടും ഉൾപ്പെടെ 1476.13 ലക്ഷം രൂപയാണ് സംസ്ഥാനത്തിന് ലഭിക്കുക. ഫണ്ട് തടഞ്ഞത് പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെയാണ് ബാധിച്ചത്.

    5.61ലക്ഷം പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗ വിദ്യാർഥികൾക്കുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ, 1.8 ലക്ഷം ഭിന്നശേഷി കുട്ടികൾക്കുള്ള പ്രത്യേക പിന്തുണ, തെറാപ്പി സൗകര്യങ്ങൾ, സഹായ ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയേയും ബാധിക്കും.

    സൗജന്യ യൂനിഫോം, പാഠപുസ്തകം, പെൺകുട്ടികൾക്കുള്ള അലവൻസുകൾ, പ്രീ-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം, അധ്യാപക പരിശീലനം, പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പ് തുടങ്ങി പലതുമാണ് ഈ ഫണ്ടിന്റെ അഭാവം തകർക്കുന്നത്. ഈ ഫണ്ട് ഔദാര്യമല്ലെന്നും കേരള ജനതയുടെ നികുതിപ്പണത്തിൽ നിന്നുള്ള, വിഹിതമാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

    പി.എം ശ്രീയിൽ പിന്നോട്ടില്ല; നിലപാട്​ വ്യക്​തമാക്കി സി.പി.എം

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര: സി.​പി.​ഐ പ്ര​തി​ഷേ​ധം ക​ടു​പ്പി​ച്ചി​ട്ടും പി.​എം ശ്രീ ​പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ പി​ന്നോ​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന നി​ല​പാ​ടി​ൽ സി.​പി.​എം. സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റ്​ യോ​ഗ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം ന​ട​ത്തി​യ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ത്തി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​വി. ഗോ​വി​ന്ദ​ൻ ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ലെ പാ​ർ​ട്ടി നി​ല​പാ​ട് വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി. കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്‍റെ വി​വി​ധ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ ഫ​ണ്ട്​ കേ​ര​ള​ത്തി​ന്​ ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യം നി​ല​നി​ൽ​ക്കെ പി.​എം ശ്രീ​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ പി​ന്മാ​റാ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ​യും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പി​ന്റെ​യും വാ​​ദ​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണ​മാ​ണ്​ സെ​ക്ര​​ട്ട​റി ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    പി.​എം ശ്രീ ​ക​രാ​ർ മു​ന്ന​ണി​യി​ലും മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യി​ലും ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്യാ​തെ​യാ​ണ്​ ഒ​പ്പി​ട്ട​തെ​ന്ന​ത​ട​ക്കം സി.​പി.​ഐ ഉ​ന്ന​യി​ച്ച ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്​​ത​മാ​യ മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കി​യി​ല്ല. ഇ​ത്ത​രം കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ നേ​ര​​ത്തേ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്​​തി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന്​ പ​റ​ഞ്ഞ ​എം.​വി. ഗോ​വി​ന്ദ​ൻ, കേ​​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്​ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന പ​ണം വാ​ങ്ങേ​ണ്ട​തി​ന്‍റെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. പി.​എം ശ്രീ ​ക​രാ​ർ ഒ​പ്പി​ട്ട​തി​നെ ത​ള്ളി​പ്പ​റ​യാ​തെ അ​തെ​ല്ലാം സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ ഭ​ര​ണ​പ​ര​മാ​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യാ​ഖ്യാ​നി​ച്ചു. ക​രാ​ർ ഒ​പ്പി​ട്ട്​ പ​ണം വാ​ങ്ങു​ന്ന​തോ​ടെ കേ​​ന്ദ്രം മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ച നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ൾ പാ​ലി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രു​മ​ല്ലോ എ​ന്ന ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന്​ ‘ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യും’ എ​ന്ന മ​റു​പ​ടി ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു.

    ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ ന​യ​വും ഭ​ര​ണ​ത്തി​ൽ ന​ട​പ്പാ​കു​ന്ന​തും ര​ണ്ടാ​ണെ​ന്ന്​ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കാ​നും അ​ദ്ദേ​ഹം ശ്ര​മി​ച്ചു. ഇ.​എം.​എ​സ്​ അ​ട​ക്കം ഇ​ത്ത​രം അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്വീ​ക​രി​ച്ച നി​ല​പാ​ടു​ക​ൾ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യാ​യി​രു​ന്നു ന​യം ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലെ പ​രി​മി​തി വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ച​ത്. ക​രാ​ർ ഒ​പ്പി​ട്ട​ത്​ ഭ​ര​ണ​പ​ര​മാ​യ കാ​ര്യ​മാ​യി ചു​രു​ക്കി​യും കേ​ന്ദ്ര ഫ​ണ്ട്​ ന​ൽ​കാ​ൻ നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ൾ വെ​ക്കു​ന്ന​തി​നെ എ​തി​ർ​ക്കു​ന്നെ​ന്ന്​ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചും ഈ ​വൈ​രു​ധ്യ​ത്തി​ന് വ്യ​ക്ത​ത​വ​രു​ത്താ​ൻ അ​ദ്ദേ​ഹം ശ്ര​മി​ച്ചു.

    അ​തേ​സ​മ​യം സി.​പി.​ഐ​യു​ടെ എ​തി​ർ​പ്പു​ണ്ടാ​യി​ട്ടും പി.​എം ശ്രീ ​പ​ദ്ധ​തി​യി​ലെ സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​ല​പാ​ടി​നെ​തി​രാ​യ തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളൊ​ന്നും സി.​പി.​എം സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റ് യോ​​ഗ​ത്തി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​ല്ല. പി.​എം ശ്രീ ​പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഒ​പ്പി​ട്ട​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ആ​ശ​യ​ക്കു​ഴ​പ്പം ദൂ​രീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ സി.​പി.​ഐ​യു​മാ​യി ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന അ​ഭി​പ്രാ​യം മാ​ത്ര​മാ​ണ്​ പൊ​തു​വേ ഉ​യ​ർ​ന്ന​ത്.

    ഇടതുനയം മാത്രം നടപ്പാക്കുന്ന സർക്കാരല്ല-എം.വി. ഗോവിന്ദൻ

    തിരുവനന്തപുരം: കേന്ദ്ര സർക്കാറിന്‍റെ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയായ പി.എം ശ്രീയുടെ ധാരണാപത്രത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഒപ്പിട്ട വിഷയത്തിൽ സി.പി.ഐയുമായി ചർച്ച നടത്തുമെന്ന് സി.പി.എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി. ഗോവിന്ദൻ. പി.എം ശ്രീ പദ്ധതിയുടെ നിബന്ധനങ്ങൾക്ക് തങ്ങളും എതിരാണ്. കരാർ ഒപ്പിട്ടത് ഭരണപരമായ വിഷയമാണ്. ഇടതുനയം മാത്രം നടപ്പാക്കുന്ന സർക്കാരല്ലിത്. ഇടതുസർക്കാറിന് പരിമിതികളുണ്ട്. ഉന്നയിക്കുന്ന മുദ്രാവാക്യങ്ങളെല്ലാം പ്രാവർത്തികമാക്കാനാവില്ല.

    സി.പി.ഐ ഉന്നയിച്ച ആശങ്ക മുഖവിലക്കെടുക്കുന്നു. ഇടതുമുന്നണിചർച്ച ചെയ്ത് കൃത്യതയോടെ തീരുമാനമെടുക്കും. പി.എം ശ്രീ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി തരുന്നത് മോദിയുടെ പണമല്ല. കേന്ദ്ര പദ്ധതികളിൽ കേരളത്തിന് അർഹതപ്പെട്ട വിഹിതം തരണം. പദ്ധതിയുടെ നിബന്ധനകൾ വരട്ടെ, എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നെന്ന് പരിശോധിക്കാം. കേന്ദ്രത്തിന്‍റെ ആശയമൊന്നും ഇവിടെ നടപ്പാക്കില്ല. സർക്കാറിന്‍റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ പണം കിട്ടണം. എന്നാൽ, കേന്ദ്ര നിലപാട് നടപ്പാക്കാനും കഴിയില്ല. ഈ ഘട്ടം എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാനാകുമെന്ന് ചർച്ചചെയ്യും.

    കടുംപിടിത്തംകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. ഇത്തരം എല്ലാ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ചും സി.പിഎമ്മും എൽ.ഡി.എഫും ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കേരളം പോലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക ഉപരോധം തീർക്കുന്നതരത്തിലുള്ള നിബന്ധനകളാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പദ്ധതികളിലുള്ളത്.

    എൽ.ഡി.എഫ് ശക്തമായ മുന്നണിയാണ്. അത് കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയ അടിത്തറയുടെ അടിസ്ഥനത്തിൽ രൂപപ്പെട്ടതാണ്. സി.പി.എം കഴിഞ്ഞാൽ മുന്നണിയിലെ വലിയ പാർട്ടിയാണ് സി.പി.ഐ. അവരെ പരിഗണിച്ചുതന്നെയാണ് എൽ.ഡി.എഫ് മുന്നോട്ടുപോകുന്നതെന്നും ഗോവിന്ദൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:national education policynepV SivankuttyPM SHRILatest News
    News Summary - What's wrong with NEP? The Left Front's policy changed
    Similar News
    Next Story
    X