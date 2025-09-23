Begin typing your search above and press return to search.
    Kerala
    Posted On
    date_range 23 Sept 2025 7:41 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Sept 2025 7:41 AM IST

    പഴയ സ്റ്റോക്കിന് എന്തു വിലയിടണം? ചെറുകിട കച്ചവടക്കാർ ആശങ്കയിൽ

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ജി.​എ​സ്.​ടി പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ​വും നി​ര​ക്കി​ള​വും പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​ന്നെ​ങ്കി​ലും പ​ഴ​യ നി​ര​ക്കി​ൽ വാ​ങ്ങി​വെ​ച്ച സ്റ്റോ​ക്കി​ന്‍റെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ചെ​റു​കി​ട ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​ർ ആ​ശ​ങ്ക​യി​ൽ. ഇ​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് കൃ​ത്യ​മാ​യ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കാ​ത്ത​താ​ണ് പ്ര​തി​സ​ന്ധി സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​ത്. 28 ശ​ത​മാ​നം നി​കു​തി​യു​ള്ള​പ്പോ​ൾ വാ​ങ്ങി​യ സാ​ധ​നം 18 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ന് വി​ൽ​ക്കാ​നാ​ണ് വ്യാ​പാ​രി​ക​ളോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. നി​കു​തി​യി​ൽ 10 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ കു​റ​വാ​ണു​ണ്ടാ​വു​ക. ഈ ​ഇ​ന​ത്തി​ലെ ന​ഷ്ടം എ​ങ്ങ​നെ നി​ക​ത്തും എ​ന്ന​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് കൃ​ത്യ​മാ​യ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം അ​ധി​കൃ​ത​രി​ൽ​നി​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്നു. ജി.​എ​സ്.​ടി ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ഉ​ള്ള​വ​രും ഇ​ല്ലാ​ത്ത ചെ​റു​കി​ട​ക്കാ​രും ഒ​രു​പോ​ലെ ആ​ശ​ങ്ക​യി​ലാ​ണ്.

    40 ല​ക്ഷം രൂ​പ​ക്ക് മു​ക​ളി​ൽ വി​റ്റു​വ​ര​വു​ള്ള​വ​രാ​ണ് ജി.​എ​സ്.​ടി ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ എ​ടു​ക്കേ​ണ്ട​ത്. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ബ​ഹു​ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​രും ജി.​എ​സ്.​ടി പ​രി​ധി​ക്ക് പു​റ​ത്താ​ണ്. സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ഏ​താ​ണ്ട് 14 ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം വ്യാ​പാ​രി​ക​ളാ​ണു​ള്ള​ത്. ഇ​തി​ൽ 3.5 ല​ക്ഷം പേ​ർ​ക്കാ​ണ് ജി.​എ​സ്.​ടി ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​നു​ള്ള​ത്. ജി.​എ​സ്.​ടി ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​നു​ള്ള​വ​രോ​ട് പ​രി​ഷ്കാ​രം നി​ല​വി​ൽ​വ​രു​ന്ന​തി​ന് തൊ​ട്ടു​മു​മ്പു​ള്ള ക്ലോ​സി​ങ് സ്റ്റോ​ക്കും പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​ന്ന​തി​ന് ശേ​ഷ​മു​ള്ള ഓ​പ​ണി​ങ് സ്റ്റോ​ക്കും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. പ​ഴ​യ സ്റ്റോ​ക്ക് എ​ത്ര​യു​ണ്ട് എ​ന്ന​റി​യാ​ൻ ഇ​ത് ഉ​പ​കാ​ര​പ്പെ​ടും. എ​ന്നാ​ൽ, ജി.​എ​സ്.​ടി ഇ​ല്ലാ​ത്ത​വ​രു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ഒ​രു നി​ർ​ദേ​ശ​വു​മി​ല്ല. ഇ​വ​ർ കൂ​ടി​യ വി​ല ന​ൽ​കി എ​ടു​ത്ത സാ​ധ​നം കു​റ​ഞ്ഞ വി​ല​യി​ൽ വി​ൽ​ക്കേ​ണ്ടി വ​രു​ന്ന​ത് ന​ഷ്ട​ത്തി​ന് ഇ​ട​യാ​ക്കും. പ​ഴ​യ വി​ല​യി​ൽ വി​ൽ​ക്കു​ന്ന​താ​ക​ട്ടെ ത​ർ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഇ​ട​യാ​ക്കും. പ​ഴ​യ വി​ല​യി​ൽ വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ വി​ൽ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചാ​ൽ സ​മീ​പ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നും വി​ല​ക്കു​റ​വി​ന്റെ ആ​നു​കൂ​ല്യം ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ല​ഭി​ക്കു​ക​യു​മി​ല്ല. ഈ ​സ​ങ്കീ​ർ​ണ സാ​ഹ​ച​ര്യം പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​നു​ള്ള നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളൊ​ന്നും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല.

    അ​തേ​സ​മ​യം, വ​ൻ​കി​ട സൂ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ നി​കു​തി​യി​ള​വ് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് സോ​ഫ്റ്റ്‌​വെ​യ​റി​ൽ മാ​റ്റം വ​രു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ചി​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ’വി​ല​മാ​റ്റ​ൽ’ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന് അ​വ​ധി ന​ൽ​കി​യാ​ണ് അ​പ്ഡേ​ഷ​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യ​ത്. നി​ര​ക്കി​ള​വ് വ​രു​ത്തി​യ ജി.​എ​സ്.​ടി പ​രി​ഷ്കാ​രം വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ പൊ​തു​വേ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്യു​ക​യാ​ണ്. ഒ​രു​ഭാ​ഗ​ത്ത് അ​വ്യ​ക്ത​ത നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​മ്പോ​ഴും വി​ല കു​റ​യു​ന്ന​ത് ക​ച്ച​വ​ടം വ​ർ​ധി​ക്കാ​ൻ ഇ​ട​യാ​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ.

    TAGS:taxGSTSmall scale industryKerala
    News Summary - What price should be set for the old stock? Small traders are worried
