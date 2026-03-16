    date_range 16 March 2026 10:22 PM IST
    date_range 16 March 2026 10:29 PM IST

    പശ്ചിമ ബംഗാൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷൻ ഡി.ജി.പിയെയും ചീഫ് സെക്രട്ടറിയെയും മാറ്റി

    കൊ​ൽ​ക്ക​ത്ത​യി​ൽ മ​മ​ത​യു​ടെ പ്ര​തി​ഷേ​ധം; രാ​ജ്യ​സ​ഭ​യി​ൽ ഇ​റ​ങ്ങി​പ്പോ​ക്ക്
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: പ​ശ്ചി​മ ബം​ഗാ​ളി​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് തീ​യ​തി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ ത​ല​ത്തി​ൽ അ​ഴി​ച്ചു​പ​ണി​യു​മാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ. എ​ല്ലാം ബി.​ജെ.​പി​ക്ക് വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ന്‍റെ വി​ക്രി​യ​ക​ളെ​ന്ന് കു​റ്റ​​പ്പെ​ടു​ത്തി മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി മ​മ​താ ബാ​ന​ർ​ജി കൊ​ൽ​ക്ക​ത്ത​യി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധ റാ​ലി​യു​മാ​യി തെ​രു​വി​ലി​റ​ങ്ങി. രാ​ജ്യ​സ​ഭ​യി​ൽ നി​ന്ന് തൃ​ണ​മൂ​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഇ​റ​ങ്ങി​പ്പോ​വു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    ചീ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ന​ന്ദി​നി ച​ക്ര​വ​ർ​ത്തി​യെ മാ​റ്റി 1993 ബാ​ച്ചി​ലെ ഐ.​എ.​എ​സ് ഓ​ഫി​സ​ർ ദു​ഷ്യ​ന്ത് ന​രി​യാ​ല​യെ പു​തി​യ ചീ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി നി​യ​മി​ച്ചു. സം​സ്ഥാ​ന പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി പീ​യൂ​ഷ് പാ​ണ്ഡെ​യെ മാ​റ്റി സി​ദ്ധ് നാ​ഥ് ഗു​പ്‍ത​യെ​യും, കൊ​ൽ​ക്ക​ത്ത പൊ​ലീ​സ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ സു​പ്ര​തിം സ​ർ​ക്കാ​റി​നു​പ​ക​രം അ​ജ​യ് കു​മാ​ർ ന​ന്ദി​നെ​യും നി​യ​മി​ച്ചു. ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര വ​കു​പ്പ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി 1997 ബാ​ച്ച് ഐ.​എ.​എ​സ് ഓ​ഫി​സ​ർ സം​ഗ​മി​ത്ര ഘോ​ഷി​നെ​യും നി​യ​മി​ച്ചു. പു​തി​യ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ നി​യ​മി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​ള്ള ഉ​ത്ത​ര​വ് ഉ​ട​ൻ പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തോ​ടെ ന​ട​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും, ഉ​ത്ത​ര​വ് പാ​ലി​ച്ചെ​ന്നു​ള്ള റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് മൂ​ന്നു​മ​ണി​യോ​ടെ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ക​മീ​ഷ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    പു​തി​യ​താ​യി നി​യ​മി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ ആ​രെ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ക്രി​യ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​ന്ന​തു​വ​രെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പ​ദ​വി​ക​ളി​ൽ നി​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ പാ​ടി​ല്ലെ​ന്ന് സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​ത്രി അ​യ​ച്ച ക​ത്തി​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്.

    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ന്‍റെ ന​ട​പ​ടി​ക്കെ​തി​രെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി മ​മ​താ ബാ​ന​ർ​ജി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ പാ​ർ​ട്ടി നേ​താ​ക്ക​ൾ ശ​ക്ത​മാ​യ വി​മ​ർ​ശ​നം ഉ​ന്ന​യി​ച്ചു. രാ​ജ്യ​സ​ഭ​യി​ൽ​നി​ന്ന് തൃ​ണ​മൂ​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഇ​റ​ങ്ങി​പ്പോ​യി. എ​ന്നാ​ൽ, തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ സ്ഥാ​പ​ന​മാ​ണെ​ന്നും, ക​മീ​ഷ​ൻ എ​ടു​ത്ത തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളെ സ​ഭ​യി​ൽ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് ഉ​ചി​ത​മ​ല്ലെ​ന്നും പാ​ർ​ല​മെ​ന്‍റ​റി​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി കി​ര​ൺ റി​ജി​ജു പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചു.

    കേരളത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നേരത്തേയാക്കിയ കമീഷനെതിരെ കോൺഗ്രസ്

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ദുഃ​ഖ​വെ​ള്ളി, വി​ഷു, ഈ​സ്റ്റ​ര്‍ എ​ന്നി​വ​യെ​ല്ലാം ഒ​രു​മി​ച്ച് വ​രു​ന്ന​തി​നു​പി​ന്നാ​ലെ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് നി​ശ്ച​യി​ച്ച് പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​നു​ള്ള ദി​വ​സ​ങ്ങ​ള്‍ പ​രി​മി​ത​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ന്റെ സ​മീ​പ​ന​ത്തി​ല്‍ വ​ള​രെ​യേ​റെ ദു​രൂ​ഹ​ത​ക​ള്‍ ഉ​ണ്ടെ​ന്ന് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്. ഇ​തു​മൂ​ലം സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ള്‍ക്ക് പ്ര​ചാ​ര​ണം ന​ട​ത്താ​ന്‍ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത് കേ​വ​ലം 10 ദി​വ​സം മാ​ത്ര​മാ​ണെ​ന്ന് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് വി​മ​ർ​ശി​ച്ചു. കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ് ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന കേ​ര​ളം, അ​സം, പു​തു​ച്ചേ​രി എ​ന്നീ നി​യ​മ​സ​ഭ​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് സ​മ​യം വെ​ട്ടി​ക്കു​റ​ക്കാ​ന്‍ വേ​ണ്ടി​യാ​ണെ​ന്നും എ.​ഐ.​സി.​സി ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​സി. വേ​ണു​ഗോ​പാ​ല്‍ എം.​പി കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    കോ​ണ്‍ഗ്ര​സി​ന്റെ പ്ര​ചാ​ര​ക​രാ​യ നേ​താ​ക്ക​ന്മാ​ര്‍ക്ക് പ​രി​മി​തി ഏ​ര്‍പ്പെ​ടു​ത്താ​നും വേ​ണ്ടി​യാ​ണി​ത്. മു​മ്പ് ഹ​രി​യാ​ന, മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളി​ലും ഇ​തു​ണ്ടാ​യി. നാ​ലു​ദി​വ​സം നീ​ട്ടി​വെ​ച്ച​തു​കൊ​ണ്ട് ഒ​ന്നും സം​ഭ​വി​ക്കാ​ൻ പോ​കു​ന്നി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ, കോ​ണ്‍ഗ്ര​സി​ന് ഭ​യ​മി​ല്ല. കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ് ത​യാ​റാ​ണെ​ന്നും 25 ദി​വ​സം ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ല്‍ കേ​ര​ള​ത്തി​ല്‍ ഭ​ര​ണം മാ​റു​മെ​ന്നും കെ.​സി. വേ​ണു​ഗോ​പാ​ല്‍ എം.​പി പ​റ​ഞ്ഞു. ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം സി​റ്റി​ങ് എം.​എ​ല്‍.​എ​മാ​രെ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ത്തി​യ സി.​പി.​എം പ​ട്ടി​ക​യി​ല്‍ അ​ത്ഭു​ത​മോ പു​തു​മ​യോ ഇ​ല്ലെ​ന്നും അ​​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:West BengalDJPchief secrataryElection Commison
    News Summary - West Bengal: Police Commission transfers DGP and Chief Secretary
