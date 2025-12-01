Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    1 Dec 2025 9:22 AM IST
    ‘വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ പാ​ർ​ട്ടി യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മ​ല്ല’; സി.​പി.​എം ന​ട​ത്തു​ന്നത് നു​ണ​പ്ര​ചാ​ര​ണമെന്ന് അഡ്വ. സണ്ണി ജോസഫ്

    Sunny Joseph
    കോഴിക്കോട്: വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ പാ​ർ​ട്ടി യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മ​ല്ലെന്നും ഒ​രു​വി​ധ ച​ർ​ച്ച​യും ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ലെന്നും കെ.പി.സി.സി അധ്യക്ഷൻ അഡ്വ. സണ്ണി ജോസഫ് എം.എൽ.എ. ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ആ​ശ​യ​ക്കു​ഴ​പ്പ​മു​ണ്ടാ​ക്കാ​ൻ സി.​പി.​എം ന​ട​ത്തു​ന്ന നു​ണ​പ്ര​ചാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​ണ് വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ പാ​ർ​ട്ടി ബ​ന്ധം എ​ന്ന​ത്. ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് എ​ല്ലാം അ​റി​യാം. ഇ​തൊ​ന്നും പ്ര​ത്യേ​കം ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തേ​ണ്ട ആ​വ​ശ്യം പോ​ലു​മി​ല്ലെന്നും സണ്ണി ജോസഫ് വ്യക്തമാക്കി.

    സി.​പി.​എ​മ്മും എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫും വ​ർ​ഗീ​യ​ത പ​റ​യു​ന്നു​വെ​ന്ന് എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ട്ട കാ​ര്യ​മാ​ണ്. ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ​വെ​ച്ച് ‘ഹി​ന്ദു’ ദി​ന​പ​ത്ര​ത്തി​ന് ന​ൽ​കി​യ വി​വാ​ദ അ​ഭി​മു​ഖ​ത്തി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞ​ത് സ്വ​ർ​ണ​ക്ക​ട​ത്തി​ലൂ​ടെ മ​ല​പ്പു​റ​ത്ത് എ​ത്തു​ന്ന പ​ണം തീ​വ്ര​വാ​ദ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നാ​ണ്. ഇ​തു​പോ​ലു​ള്ള വ​ർ​ഗീ​യ​ത പ​റ​യു​ന്ന ഒ​ട്ടേ​റെ ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

    രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ വിഷയം കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നെ ഒ​രു​നി​ല​ക്കും ബാ​ധി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. ആ​രോ​പ​ണം ഉ​യ​ർ​ന്ന അ​ന്നു​ത​ന്നെ ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ത്ത പാ​ർ​ട്ടി​യാ​ണ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്. സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ​തി​രാ​യ ജ​ന​വി​കാ​രം തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ പ്ര​തി​ഫ​ലി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​യ സ​മ​യ​ത്താ​ണ് രാ​ഹു​ൽ മാ​ങ്കൂ​ട്ടം എം.​എ​ൽ.​എ​ക്കെ​തി​രാ​യ കേ​സ് വീ​ണ്ടും ഉ​യ​ർ​ന്നു​വ​രു​ന്ന​ത്.

    ജ​നം എ​ല്ലാം കാ​ണു​ന്നു​ണ്ട്. അ​തെ​ല്ലാം നി​യ​മ​ത്തി​ന്റെ വ​ഴി​ക്ക് ന​ട​ക്ക​ട്ടെ. ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നി​ല​പാ​ട് നേ​ര​ത്തേ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​താ​ണ്. ഈ ​വി​വാ​ദം കൊ​ണ്ടൊ​ന്നും ഇ​ട​തു സ​ർ​ക്കാ​റി​നും സി.​പി.​എ​മ്മി​നും എ​തി​രാ​യ ജ​ന​രോ​ഷം ഇ​ല്ലാ​താ​വി​ല്ലെന്നും സണ്ണി ജോസഫ് 'മാ​ധ്യ​മം' ദിനപത്രത്തിന്‍റെ വോട്ട് ടോക്കിൽ വ്യക്തമാക്കി.

