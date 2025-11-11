Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    നവകേരള സർവേ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാമ്പയിനാക്കി മാറ്റിയെന്ന് വെൽഫെയർ പാർട്ടി

    welfare party alleges the government turned the navakerala survey a political campaign
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ വി​ക​സ​ന-​ക്ഷേ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ൾ ആ​രാ​യു​ക എ​ന്ന പേ​രി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച ന​വ​കേ​ര​ള സ​ർ​വേ നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ കാ​മ്പ​യി​നാ​ക്കി മാ​റ്റി​യെ​ന്ന് വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ പാ​ർ​ട്ടി സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ റ​സാ​ഖ് പാ​ലേ​രി കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    സ​ർ​വേ ന​ട​ത്താ​നാ​യു​ള്ള ക​ർ​മ​സേ​ന​യി​ലേ​ക്ക് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് അ​നു​ഭാ​വി​ക​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് സി.​പി.​എം സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി കീ​ഴ്ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഭ​ര​ണ​ത്തി​െ​ന്റ ത​ണ​ലി​ൽ പി​ൻ​വാ​തി​ൽ നി​യ​മ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത​ട​ക്കം സ​ർ​ക്കാ​ർ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ ദു​രു​പ​യോ​ഗം ചെ​യ്യു​ന്ന സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്റെ ചെ​യ്തി​ക​ൾ ത​ന്നെ​യാ​ണ് ന​വ​കേ​ര​ള സ​ർ​വേ ക​ർ​മ​സേ​ന നി​യ​മ​ന​ത്തി​ലും പ്ര​ക​ട​മാ​വു​ന്ന​ത്. പൊ​തു​ഖ​ജ​നാ​വി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള പ​ണ​മു​പ​യോ​ഗി​ച്ച് പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ന​ട​ത്താ​നാ​ണ് സി.​പി.​എം നീ​ക്ക​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    TAGS:ldf governmentwelfare party kerala
