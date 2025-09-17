Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലെ സ്വ​ർ​ണ​പ്പാ​ളി​ക​ളി​ൽ തൂ​ക്ക​ക്കു​റ​വ്​; സ്വ​ർ​ണം എ​ങ്ങ​നെ ആ​വി​യാ​യി​പ്പോ​കു​മെ​ന്ന്​ ഹൈ​കോ​ട​തി, അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന്​ ഉ​ത്ത​ര​വ്​

    sabarimala highcourt
    ശബരിമല ക്ഷേത്രം, കേരള ഹൈകോടതി

    കൊ​ച്ചി: 2019ലെ ​ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​ച്ച ശ​ബ​രി​മ​ല ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക ശി​ൽ​പ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്വ​ർ​ണ​ത്തി​ന്‍റെ അ​ള​വ്​ കു​റ​ഞ്ഞ​ത്​ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ വി​ജി​ല​ൻ​സ്​ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന്​ ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ട്​ ഹൈ​കോ​ട​തി. ശ്രീ​കോ​വി​ലി​ന് മു​ന്നി​ലെ ശി​ൽ​പ​ങ്ങ​ളു​ടെ സ്വ​ർ​ണ​പ്പാ​ളി​ക​ളും താ​ങ്ങു​പീ​ഠ​ങ്ങ​ളും അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി ക​ഴി​ഞ്ഞ്​ തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​ച്ച​പ്പോ​ൾ സ്വ​ർ​ണ​വും ചെ​മ്പു​മ​ട​ക്കം നാ​ലു​കി​ലോ​ഗ്രാം കു​റ​ഞ്ഞെ​ന്ന ക​ണ്ടെ​ത്ത​ലി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ്​ ജ​സ്റ്റി​സു​മാ​രാ​യ വി. ​രാ​ജ വി​ജ​യ​രാ​ഘ​വ​ൻ, ജ​സ്റ്റി​സ് കെ.​വി. ജ​യ​കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന ദേ​വ​സ്വം ബെ​ഞ്ചി​ന്‍റെ ഉ​ത്ത​ര​വ്. ദേ​വ​സ്വം ചീ​ഫ് വി​ജി​ല​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ്​​ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി ഓ​ഫി​സ​ർ (പൊ​ലീ​സ് സൂ​പ്ര​ണ്ട്) അ​ന്വേ​ഷി​ച്ച് മൂ​ന്നാ​ഴ്ച​ക്ക​കം റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​ണം. സ്ട്രോ​ങ്​ റൂ​മി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​താ​യി പ​റ​യു​ന്ന പ​ഴ​യ ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക ശി​ൽ​പ​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ജ​സ്ഥി​തി ക​ണ്ടെ​ത്തി 10 ദി​വ​സ​ത്തി​ന​കം അ​റി​യി​ക്കാ​നും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    തി​രു​വി​താം​കൂ​ർ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച രേ​ഖ​ക​ളും ആ​റ​ന്മു​ള​യി​ലെ തി​രു​വാ​ഭ​ര​ണം ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ഓ​ഫി​സി​ൽ​നി​ന്ന് വി​ജി​ല​ൻ​സ് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത മ​ഹ​സ​റു​മ​ട​ക്കം പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചാ​ണ് ക്ര​മ​ക്കേ​ടു​ക​ൾ ന​ട​ന്ന​താ​യി ഡി​വി​ഷ​ൻ ബെ​ഞ്ച് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യ​ത്. ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക​രു​ടെ ചെ​മ്പ് ആ​വ​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ലും താ​ങ്ങു​പീ​ഠ​ങ്ങ​ളി​ലും 1999ൽ​ത​ന്നെ സ്വ​ർ​ണാ​വ​ര​ണം (ക്ലാ​ഡി​ങ്) ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് കോ​ട​തി ക​ണ്ടെ​ത്തി. 2019ൽ ​കേ​സി​ലെ ക​ക്ഷി​യും ശി​ൽ​പ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്വ​ർ​ണം പൂ​​ശു​ന്ന​തി​ന്‍റെ സ്​​പോ​ൺ​സ​റു​മാ​യ ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി മു​ൻ​കൈ​യെ​ടു​ത്താ​ണ് സ്വ​ർ​ണ​പ്പാ​ളി​ക​ൾ ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നാ​യി ചെ​ന്നൈ​യി​ലെ സ്മാ​ർ​ട്ട് ക്രി​യേ​ഷ​ൻ​സി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​യ​ത്. പാ​ളി​ക​ളും പീ​ഠ​ങ്ങ​ളും ഇ​ള​ക്കി​യ സ​മ​യ​ത്ത് ആ​കെ 42.800 കി​ലോ​യാ​ണ് ഭാ​രം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, സ​ന്നി​ധാ​ന​ത്ത് തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​ച്ച് ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​പ്പോ​ൾ 38.653 കി​ലോ മാ​ത്ര​മാ​ണു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്.

    തൂ​ക്ക​ക്കു​റ​വു​ണ്ടാ​യി​ട്ടും അ​ത്​ മ​ഹ​സ​റി​ൽ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്താ​തി​രു​ന്ന​തി​നെ കോ​ട​തി വി​മ​ർ​ശി​ച്ചു. പെ​ട്രോ​ളാ​ണെ​ങ്കി​ൽ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാം, സ്വ​ർ​ണം എ​ങ്ങ​നെ ആ​വി​യാ​യി​പ്പോ​കു​മെ​ന്ന്​ കോ​ട​തി ചോ​ദി​ച്ചു. പ​ഴ​യ ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം സ്വ​ർ​ണ​ത്തി​ൽ കു​റ​വ്​ വ​ന്ന​തോ​ടെ സ്വ​ർ​ണ​പ്പാ​ളി​ക​ളു​ടെ ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി സം​ബ​ന്ധി​ച്ചും സം​ശ​യ​മു​യ​ർ​ന്നി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ശ​ബ​രി​മ​ല സ്പെ​ഷ​ൽ ക​മീ​ഷ​ണ​റെ അ​റി​യി​ക്കാ​തെ​യാ​ണ് പാ​ളി​ക​ൾ കൊ​ണ്ടു​പോ​യ​ത്. സ്ട്രോ​ങ്​ റൂ​മി​ലെ ശി​ൽ​പ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് സ്വ​ർ​ണ​മെ​ടു​ത്താ​ൽ ചെ​ല​വ്​ കു​റ​ക്കാ​മെ​ന്ന സ്പോ​ൺ​സ​റു​ടെ ക​ത്തും ദു​രൂ​ഹ​ത​യു​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​താ​ണെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

