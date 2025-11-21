Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    date_range 21 Nov 2025 4:24 PM IST
    date_range 21 Nov 2025 4:24 PM IST

    മേക്ക​പ്പി​ടാൻ പോകുമ്പോൾ അപകടം, നട്ടെല്ലിന് ഗുരുതര പരിക്ക്; അ​ത്യാ​ഹി​ത വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ല്‍ നി​ശ്ച​യി​ച്ച മു​ഹൂ​ര്‍ത്ത​ത്തി​ല്‍ ത​ന്നെ താ​ലി കെ​ട്ടി ആ​വ​ണി​യും ഷാ​രോ​ണും

    മ​ര​ട്: അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത​ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ന്റെ നൊ​മ്പ​ര​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് ആ​വ​ണി​യു​ടെ​യും ഷാ​രോ​ണി​ന്റെ​യും സ്‌​നേ​ഹ​ത്തെ തോ​ല്‍പ്പി​ക്കാ​നാ​യി​ല്ല. വി​വാ​ഹ ദി​ന​ത്തി​ല്‍ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ല്‍പെ​ട്ട ആ​വ​ണി​ക്ക് നെ​ട്ടൂ​ർ വി​പി​എ​സ് ലേ​ക്‌​ഷോ​ര്‍ ആ​ശു​പ​ത്രി​യു​ടെ അ​ത്യാ​ഹി​ത വി​ഭാ​ഗം ക​തി​ര്‍മ​ണ്ഡ​പ​മാ​യി. അ​നു​ഗ്ര​ഹ​ങ്ങ​ളും പ്രാ​ര്‍ഥ​ന​ക​ളും ചൊ​രി​ഞ്ഞ് ഡോ​ക്ട​ര്‍മാ​രും ആ​രോ​ഗ്യ​പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​രും അ​ടു​ത്ത ബ​ന്ധു​ക്ക​ളും സാ​ക്ഷി​ക​ളാ​യി.

    ആ​ല​പ്പു​ഴ കൊ​മ്മാ​ടി മു​ത്ത​ല​ശ്ശേ​രി വീ​ട്ടി​ല്‍ എം. ​ജ​ഗ​ദീ​ഷ്- ജ്യോ​തി ദ​മ്പ​തി​ക​ളു​ടെ മ​ക​ളും ചേ​ര്‍ത്ത​ല ബി​ഷ​പ്പ് മൂ​ര്‍ സ്‌​കൂ​ള്‍ അ​ധ്യാ​പി​ക​യു​മാ​യ ആ​വ​ണി​യു​ടെ​യും തു​മ്പോ​ളി വ​ള​പ്പി​ല്‍ വീ​ട്ടി​ല്‍ മ​നു​മോ​ന്‍- ര​ശ്മി ദ​മ്പ​തി​ക​ളു​ടെ മ​ക​നും ചേ​ര്‍ത്ത​ല കെ.​വി.​എം കോ​ള​ജ് ഓ​ഫ് എ​ൻജി​നീയ​റി​ങ് ആ​ന്‍ഡ് ഇ​ന്‍ഫ​ര്‍മേ​ഷ​ന്‍ ടെ​ക്‌​നോ​ള​ജി​യി​ലെ അ​സി. പ്ര​ഫ​സ​റു​മാ​യ വി.​എം. ഷാ​രോ​ണും ത​മ്മി​ലു​ള്ള വി​വാ​ഹം വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്ക് തു​മ്പോ​ളി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. പു​ല​ര്‍ച്ചെ മൂ​ന്നോ​ടെ മേ​യ്ക്ക​പ്പി​നാ​യി വ​ധു​വും കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ അ​ന​ന്ദു, ജ​യ​ന​മ എ​ന്നി​വ​രും കു​മ​ര​ക​ത്തേ​ക്ക് പോ​കു​മ്പോ​ഴാ​യി​രു​ന്നു അ​പ​ക​ടം. നി​യ​ന്ത്ര​ണം വി​ട്ട കാ​ര്‍ മ​ര​ത്തി​ലി​ടി​ച്ച് ക​യ​റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    നാ​ട്ടു​കാ​ര്‍ ഇ​വ​രെ കോ​ട്ട​യം മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ കോ​ള​ജി​ല്‍ എ​ത്തി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ന​ട്ടെ​ല്ലി​നേ​റ്റ പ​രി​ക്ക് ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ​തി​നാ​ല്‍ ആ​വ​ണി​യെ വി​ദ​ഗ്ധ ചി​കി​ത്സ​ക്കാ​യി 12 മ​ണി​യോ​ടെ വി.​പി​.എ​സ് ലേ​ക്‌​ഷോ​ര്‍ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. വി​വ​ര​മ​റി​ഞ്ഞ് വ​ര​ന്‍ ഷാ​രോ​ണും കു​ടും​ബ​വും ഒ​പ്പ​മെ​ത്തി. നി​ശ്ച​യി​ച്ച മു​ഹൂ​ര്‍ത്ത​ത്തി​ല്‍ ത​ന്നെ വി​വാ​ഹം ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന ഇ​രു​കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ആ​ഗ്ര​ഹം ആ​ശു​പ​ത്രി അ​ധി​കൃ​ത​രെ അ​റി​യി​ച്ചു. 12.15നും 12.30​നും ഇ​ട​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു മു​ഹൂ​ര്‍ത്തം. ഡോ​ക്ട​ര്‍മാ​രു​മാ​യി കൂ​ടി​യാ​ലോ​ചി​ച്ച് ആ​ശു​പ​ത്രി അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ അ​ത്യാ​ഹി​ത വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ല്‍ ത​ന്നെ വ​ര​ന് താ​ലി​കെ​ട്ടാ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​മൊ​രു​ക്കി.


    രോ​ഗി​ക്ക് ഒ​രു​ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​മു​ണ്ടാ​കാ​ത്ത വി​ധ​ത്തി​ല്‍ അ​ത്യാ​ഹി​ത വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് വി​വാ​ഹം ന​ട​ന്ന​ത്. വി​വാ​ഹ​വു​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ട് പോ​ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​ഗ്ര​ഹം കു​ടും​ബം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത് അ​നു​സ​രി​ച്ച് സൗ​ക​ര്യം ആ​ശു​പ​ത്രി അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ജീ​വി​ത​ത്തി​ലെ സു​പ്ര​ധാ​ന ദി​ന​ത്തി​ല്‍ അ​വി​ചാ​രി​ത​മാ​യാ​ണ് ആ​വ​ണി​ക്ക് അ​പ​ക​ടം സം​ഭ​വി​ച്ച​തെന്നും ഈ ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ല്‍ അ​വ​രു​ടെ ആ​ഗ്ര​ഹ​ത്തി​നും മാ​നു​ഷി​ക പ​രി​ഗ​ണ​ന​ക്കും പ്രധാന്യം ന​ല്‍കി​യാ​ണ് അ​ത്യാ​ഹി​ത വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ല്‍ വി​വാ​ഹം ന​ട​ത്താ​ൻ അ​വ​സ​രം ന​ല്‍കി​യ​തെന്നും ന്യൂ​റോ സ​ര്‍ജ​റി വി​ഭാ​ഗം മേ​ധാ​വി ഡോ. ​സു​ദീ​ഷ് ക​രു​ണാ​ക​ര​ന്‍ പ​റ​ഞ്ഞു. ആ​വ​ണി​യു​ടെ ന​ട്ടെ​ല്ലി​ന് ഗു​രു​ത​ര പ​രി​ക്കേ​റ്റി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ ഉ​ട​ന്‍ ന​ട​ക്കു​മെ​ന്നും ഡോ. ​സു​ദീ​ഷ് ക​രു​ണാ​ക​ര​ന്‍ അറിയിച്ചു.

    TAGS:WeddingRoad Accident
