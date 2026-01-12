Begin typing your search above and press return to search.
    മക്കളിൽനിന്ന് സുരക്ഷ വേണം!

    ട്രി​ബ്യൂ​ണ​ലു​ക​ളി​ൽ പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം 8000 ല​ധി​കം കേ​സു​ക​ൾ
    മ​ല​പ്പു​റം: മ​ക്ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് സം​ര​ക്ഷ​ണം ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ആ​ർ.​ഡി.​ഒ ഓ​ഫി​സു​ക​ൾ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചു​ള്ള ട്രി​ബ്യൂ​ണ​ലു​ക​ളി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന പ​രാ​തി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം പെ​രു​കു​ന്നു. സ്വ​ത്ത് വീ​തം വെ​ച്ച് ന​ൽ​കി​യ ശേ​ഷം മ​ക്ക​ൾ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ത്ത​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ചും ശാ​രീ​രി​ക-​മാ​ന​സി​ക പീ​ഡ​ന​ങ്ങ​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു​മാ​ണ് ഏ​റി​യ പ​രാ​തി​ക​ളും. മ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ഇ​ഷ്ട​ദാ​ന​മാ​യി ന​ൽ​കി​യ സ്വ​ത്ത് തി​രി​ച്ച് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത് ത​രാ​നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ട്രി​ബ്യൂ​ണ​ലി​നെ സ​മീ​പി​ക്കു​ന്ന​വ​രും ഏ​റെ​യാ​ണ്. 2020-21 ൽ 3316 ​കേ​സു​ക​ളാ​ണ് ട്രി​ബ്യൂ​ണ​ലു​ക​ളി​ൽ വ​ന്ന​തെ​ങ്കി​ൽ 2024-25 ൽ 8201 ​ആ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു. മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളു​ടെ​യും മു​തി​ർ​ന്ന പൗ​ര​രു​ടെ​യും സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നും ക്ഷേ​മ​ത്തി​നു​മു​ള്ള നി​യ​മം-2007 (എം.​ഡ​ബ്ല്യൂ.​പി.​എ​സ്.​സി ആ​ക്ട്) പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള പ​രാ​തി​ക​ളാ​ണ് കൂ​ടു​ത​ലും. റ​വ​ന്യൂ ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ പ​രാ​തി കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യാ​ൻ പ്ര​ത്യേ​ക സെ​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ആ​ർ.​ഡി.​ഒ​മാ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​രാ​യ 27 ട്രി​ബ്യൂ​ണ​ലു​ക​ളാ​ണ് സം​സ്ഥാ​ന​ത്തു​ള്ള​ത്. 14 അ​പ്‍ല​റ്റ് ട്രി​ബ്യൂ​ണ​ലു​ക​ളും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു.

    നേ​രി​ട്ടോ ത​പാ​ലി​ലോ മെ​യി​ൽ വ​ഴി​യോ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന പ​രാ​തി​ക​ളി​ൽ ഇ​രു​ക​ക്ഷി​ക​ളെ​യും പ​ങ്കെ​ടു​പ്പി​ച്ച് ആ​ർ.​ഡി.​ഒ ഹി​യ​റി​ങ് ന​ട​ത്തും. വി​ല്ലേ​ജ് ഓ​ഫി​സു​ക​ൾ വ​ഴി​യാ​ണ് ഹി​യ​റി​ങ് നോ​ട്ടീ​സ് ന​ൽ​കു​ക. എ​ല്ലാ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച​യും ഹി​യ​റി​ങ് ന​ട​ക്കാ​റു​ണ്ട്. പ​രാ​തി ല​ഭി​ച്ച് മൂ​ന്ന് മാ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ ട്രി​ബ്യൂ​ണ​ൽ കേ​സ് തീ​ർ​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് വ്യ​വ​സ്ഥ. ക​ഴി​ഞ്ഞ സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ർ​ഷാ​വ​സാ​നം സം​സ്ഥാ​ന​ത്താ​കെ 3215 കേ​സു​ക​ൾ തീ​ർ​പ്പാ​കാ​തെ കി​ട​പ്പു​ണ്ട്.

    മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ജീ​വി​ത ചെ​ല​വി​ന് പ്ര​തി​മാ​സം 10,000 രൂ​പ വ​രെ മ​ക്ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് വാ​ങ്ങി ന​ൽ​കാ​ൻ ട്രൈ​ബ്യൂ​ണ​ലി​ന് അ​ധി​കാ​ര​മു​ണ്ട്. സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ്ഥി​തി നോ​ക്കി​യാ​ണ് ഇ​ത് തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ന്ന​ത്. മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് അ​നു​കൂ​ല​മാ​യി വ​ന്ന ട്രി​ബ്യൂ​ണ​ൽ വി​ധി​ക്കെ​തി​രെ മ​ക്ക​ൾ ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ൽ പോ​യി സ്റ്റേ ​വാ​ങ്ങി​യ ഒ​ട്ടേ​​റെ കേ​സു​ക​ളു​ണ്ടെ​ന്ന് റ​വ​ന്യൂ ഡി​വി​ഷ​ൻ ത​ല സെ​ൽ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​ർ പ​റ​യു​ന്നു. മാ​റി​ത്താ​മ​സി​ക്കാ​ൻ സൗ​ക​ര്യം ചെ​യ്ത് ത​ര​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ചി​ല മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളു​ടെ ആ​വ​ശ്യം.

    ചെ​ല​വി​ന് ഒ​ന്നും ത​ന്നി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും മ​ക്ക​ളു​ടെ ശാ​രീ​രി​ക ഉ​പ​ദ്ര​വ​വും മാ​ന​സി​ക പീ​ഡ​ന​വും നി​ർ​ത്ത​ണം എ​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​വും ഉ​ന്ന​യി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു. മ​ക്ക​ൾ ശാ​രീ​രി​ക​മാ​യി ഉ​പ​ദ്ര​വി​ച്ചെ​ന്ന പ​രാ​തി​ക​ളി​ൽ തു​ട​ർ ന​ട​പ​ടി​ക്ക് പൊ​ലീ​സി​ന് കൈ​മാ​റ​ലാ​ണ് പ​തി​വ്.


    എം.​ഡ​ബ്ല്യൂ.​പി.​എ​സ്.​സി ആ​ക്ട് പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള കേ​സു​ക​ൾ

    2020-21 3316

    2021-22 4435

    2022-23 8825

    2023-24 7369

    2024-25 8201

