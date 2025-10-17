Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Kerala
    Posted On
    date_range 17 Oct 2025 2:27 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Oct 2025 2:29 PM IST

    ‘കുറഞ്ഞത്​ മൂന്നോ നാലോ മക്കൾ വേണം’; ഹിന്ദു ജനസംഖ്യാ വർധനവിന് ആഹ്വാനം ചെയ്ത് സ്വാമിമാരുടെ കേരള യാത്ര

    'കുറഞ്ഞത്​ മൂന്നോ നാലോ മക്കൾ വേണം'; ഹിന്ദു ജനസംഖ്യാ വർധനവിന് ആഹ്വാനം ചെയ്ത് സ്വാമിമാരുടെ കേരള യാത്ര
    കോട്ടയം: ഹിന്ദു ജനസംഖ്യാ വർധനവിന്​ ആഹ്വാനം ചെയ്ത്​ സ്വാമിമാരുടെ യാത്ര. കാസർകോടു​നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക്​ കേരളത്തിലെ സന്യാസിമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന ധർമസന്ദേശ യാത്രയിലാണ്​ ഈ ആഹ്വാനം. യാത്രയുടെ ഭാഗമായി തിരുനക്കര ക്ഷേത്ര മൈതാനിയിൽ നടന്ന സംഗമത്തിലാണ്​ മാർഗദർശക മണ്ഡലം അധ്യക്ഷൻ സ്വാമി ചിദാനന്ദപുരി ഹിന്ദുക്കൾ അവരുടെ ജനസംഖ്യ വർധിപ്പിക്കണമെന്നതുൾപ്പെടെ വിവാദപരമായ പല നിർദേശങ്ങളും നൽകിയത്​.

    ഹിന്ദുവിന്‍റെ വീട്ടിൽ മൂന്നിൽ കുറയാതെ മക്കൾ വേണമെന്നാണ്​ സ്വാമി ചിദാനന്ദപുരിയുടെ പ്രധാന ഉപദേശം. ‘ഇത്​ ഞങ്ങൾക്ക്​ വേണ്ടിയല്ല. ഈ സമൂഹം നിലനിൽക്കണം. അതിനായി നല്ല അണ്ഠ, ബീജ ശക്തിയുള്ള പ്രായത്തിൽ കല്യാണം കഴിക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ കഴിക്കരുത് അവർ സന്യാസിമാരാകുന്നതാണ് നല്ലത്. നാല്​ കുട്ടികൾ ഉണ്ടായാൽ ഒരു കുട്ടിയെ സന്യാസിയാക്കണം. ഹിന്ദുധർമ പരിപാലനം തുടരാൻ അത് ആവശമാണ്. രണ്ട്​ പേർക്ക്​ ഒരുകുട്ടി എന്ന്​ തീരുമാനിച്ചാൽ അത്​ ജനസംഖ്യ പകുതിയാക്കി കുറക്കും’ എന്നും സ്വാമി പറഞ്ഞു.

    ഇന്ത്യയിൽ ഹിന്ദു ജനസംഖ്യ കുറഞ്ഞുവെന്നും എന്നാൽ മുസ്‍ലിം ജനസംഖ്യ വർധിച്ചുവെന്നും ആരോപിച്ച സ്വാമി, ധർമം പരിപാലിക്കുമ്പോഴാണ് സന്താനം ആകുകയെന്നും വീട്ടിൽ ഒറ്റ കുട്ടിയാണെങ്കിൽ പലരും രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വിടില്ലെന്നും അതിനാൽ കൂടുതൽ കുട്ടികളുണ്ടാകണമെന്നും നിർദേശിച്ചു.

