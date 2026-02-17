നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ടതിന്റെ ഒൻപതാം വാർഷിക ദിനമായ ഇന്ന് അവൾക്കൊപ്പം കാമ്പയിനുമായി ഡബ്ള്യൂ.സി.സിtext_fields
കൊച്ചി: നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ടതിന്റെ വാർഷിക ദിനമായ ഇന്ന് 'അവൾക്കൊപ്പം' കാമ്പയിനുമായി ഡബ്ള്യൂ.സി.സി. കോഴിക്കോട് മാനാഞ്ചിറ, കൊച്ചി മറൈൻഡ്രൈവ്, തിരുവനന്തപുരം മാനവീയം വീഥി എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഐക്യദാർഢ്യ കൂട്ടായ്മകൾ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. നീതിക്കായുള്ള പോരാട്ടത്തിന്റെ സ്മരണ പുതുക്കി കേരളത്തിലെ മൂന്നു പ്രധാന നഗരങ്ങളിൽ ചൊവ്വാഴ്ച മെഴുകുതിരി തെളിക്കൽ ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് വിമൻ ഇൻ സിനിമ കലക്ടീവ്. വൈകിട്ട് ആറിന് നടക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ ദീപങ്ങൾ തെളിയിക്കും.
ഇരുട്ടിന്റെ മറ നീക്കി വെളിച്ചത്തിന്റെ തിരി തെളിക്കുമെന്ന പ്രഖ്യാപനത്തോടെയാണ് വിവിധ നഗരങ്ങളിൽ കൂട്ടായ്മകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. 2017 ഫെബ്രുവരി 17 നാണ് കൊച്ചിയിൽ നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത്. ഫെബ്രുവരി 17 ഏറ്റവും ഇരുണ്ട ദിവസമായിരുന്നെങ്കിലും അതേദിവസമായിരുന്നു അവൾ സധൈര്യംഅനീതിക്കെതിരെ പ്രതികരിച്ചത് എന്ന് ഡബ്ള്യൂ.സി.സി ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു.
2017 ഫെബ്രുവരി 17 ഏറ്റവും ഇരുണ്ട ദിവസമായിരുനെങ്കിലും, അതേ ദിവസമായിരുന്നു അവൾ സധൈര്യം അനീതിക്കെതിരെ പ്രതികരിച്ചത് . അവളുടെ പോരാട്ടത്തിനായി നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുമെന്ന തീരുമാനത്തോടെയായിരുന്നു #അവൾക്കൊപ്പം എന്ന പ്രസ്ഥാനം പിറന്നത്.
കഴിഞ്ഞ ഒൻപത് വർഷമായി കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹിക പരിവർത്തനത്തിൽ ഒരു ചെറിയ പങ്കു വഹിച്ച ഈ പ്രസ്ഥാനം ഇരയാക്കപ്പെട്ടവരെ അതിജീവിതകളാക്കാൻ നിരന്തരം പ്രവർത്തിച്ചു.
പിന്തുണക്കും ഐക്യദാർഢ്യത്തിനും എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, ഡബ്ലിയു.സി.സി അവൾക്കൊപ്പവും, അതിജീവിച്ച എല്ലാവർക്കും ഒപ്പം നിൽക്കുന്നവരെ ഈ യാത്രയുടെ ഭാഗമാവാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഇരുട്ടിന്റെ മറ നീക്കി നമുക്ക് വെളിച്ചത്തിന്റെ തിരി തെളിക്കാം.
