വിദേശ ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് തട്ടിപ്പ്; വടകര സ്വദേശിനി പിടിയില്‍

വിദേശ ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് തട്ടിപ്പ്; വടകര സ്വദേശിനി പിടിയില്text_fields
മാനന്തവാടി: വിദേശത്ത് ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് നിരവധി ആളുകളില്നിന്ന് പണം തട്ടിയ കേസില് സ്ത്രീ അറസ്റ്റില്. വടകര പറയുള്ളതില് ലത സുനിലിനെയാണ് (59) എസ്.ഐമാരായ കെ. സിന്ഷ, പി.ജെ. റെജി, എ.എസ്.ഐ സി.വി. ഗീത, എസ്.സി.പി.ഒ റയീസ്, ഡ്രൈവര് എസ.സി.പി.ഒ ടൈറ്റസ് എന്നിവരടങ്ങുന്ന സംഘം കഴിഞ്ഞദിവസം കരിപ്പുര് വിമാനത്താവളത്തില്നിന്നു പിടികൂടിയത്.
ആറാട്ടുതറ സ്വദേശിയായ യുവാവിന്റെ പരാതിയിലാണ് ഇവര്ക്കെതിരെ കേസ്. ഒമാനില് പുതിയതായി തുടങ്ങുന്ന സ്ഥാപനത്തില് 70,000 രൂപ മാസ ശമ്പളത്തില് സെയില്സ്മാന് ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്തായിരുന്നു തട്ടിപ്പ്. വിസയ്ക്കുള്ള ചെലവെന്ന് പറഞ്ഞ് ആറാട്ടുതറ സ്വദേശിക്കു പരിചയമുള്ള 21 പേരടക്കം 51 ആളുകളില്നിന്നാണ് ലത പണം വാങ്ങിയത്.
പിന്നീട് വിദേശത്തേക്കു കടന്ന ഇവര്ക്കെതിരെ ലുക്ക് ഔട്ട് സര്ക്കുലര് പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. മസ്കത്തില്നിന്നു വരുന്നതിനിടെയാണ് ലതയെ പൊലീസ് അറസ്റ്റുചെയ്തത്. 2025 ജനുവരിയിലാണ് ആറാട്ടുതറ സ്വദേശിയില്നിന്ന് 65,000 രൂപ കൈക്കലാക്കിയത്.
മറ്റുള്ളവരില്നിന്ന് പല ദിവസങ്ങളിലായി 75,000 രൂപ വീതം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലൂടെ കൈക്കലാക്കി. പരാതിയില് കേസ് രജിസ്റ്റര് ചെയ്ത പൊലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തില് ലത നല്കിയ മേല്വിലാസത്തില് 10 വര്ഷമായി താമസമില്ലന്നും വിദേശത്തേക്ക് കടന്നതായും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. തുടര്ന്നാണ് ലുക്ക് ഔട്ട് സര്ക്കുലര് ഇറക്കിയത്.
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